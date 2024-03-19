"Герой СВО" застрелил бизнес-партнера в ресторане российского Санкт-Петербурга. ВИДЕО камер наблюдения
Бывший "вагнеровец" застрелил своего бизнес-партнера в ресторане российского Санкт-Петербурга.
Как сообщает Цензор.НЕТ, момент убийства в публичном месте, запечатленный камерами наблюдения, опубликован в соцсетях.
"Герой России расстрелял своего бизнес-партнера в ресторане в Санкт-Петербурге. Обычная российская история. Посадили в тюрьму, завербовался в Вагнер, воевал, выжил, демобилизовался, вернулся уже свободный, встретился с бизнес-партнером в ресторане, разговор не понравился, и сразу огонь на поражение. Убийца совершенно спокоен. А чего бояться? Сейчас осудят, сразу пойдет на контракт в "Шторм Z", в тюрьме сидеть не придется, а на войне можно выжить. Да и бизнес теперь весь ему принадлежит одному ", – отмечает в комментарии автор публикации.
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-прийшла нова еліта
кацапи , пора робити дуелі . Стреляйтесь на здоровʼя 🤣
В ресторане «Чабрец» на Московском проспекте вечером 18 марта было совершено убийство. Как пишет «Фонтанка», 40-летний Алексей Исаков застрелил делового партнера, который, по его мнению, был должен ему семь миллионов рублей.
И вообще, теперь обвинять Героя СВО - это дискредитация российской армии. Как его посадить? Дилемма.
нещасні Українці на окупованих територіях мусять під такими людожерами якось виживати..
якісь же дебіли-ідіоти-наївняки за усе оце проголосували на Вироку-2019 і хочуть Зєлю продлєвать
всій країніпо всіх болотах ...
Чайових не треба.
kasap
істоту , який немає права на життя😠