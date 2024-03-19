"Герой СВО" застрелил бизнес-партнера в ресторане российского Санкт-Петербурга. ВИДЕО камер наблюдения

Бывший "вагнеровец" застрелил своего бизнес-партнера в ресторане российского Санкт-Петербурга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент убийства в публичном месте, запечатленный камерами наблюдения, опубликован в соцсетях.

"Герой России расстрелял своего бизнес-партнера в ресторане в Санкт-Петербурге. Обычная российская история. Посадили в тюрьму, завербовался в Вагнер, воевал, выжил, демобилизовался, вернулся уже свободный, встретился с бизнес-партнером в ресторане, разговор не понравился, и сразу огонь на поражение. Убийца совершенно спокоен. А чего бояться? Сейчас осудят, сразу пойдет на контракт в "Шторм Z", в тюрьме сидеть не придется, а на войне можно выжить. Да и бизнес теперь весь ему принадлежит одному ", – отмечает в комментарии автор публикации.

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