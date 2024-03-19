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"Герой СВО" застрелил бизнес-партнера в ресторане российского Санкт-Петербурга. ВИДЕО камер наблюдения

Бывший "вагнеровец" застрелил своего бизнес-партнера в ресторане российского Санкт-Петербурга.

Как сообщает Цензор.НЕТ, момент убийства в публичном месте, запечатленный камерами наблюдения, опубликован в соцсетях.

"Герой России расстрелял своего бизнес-партнера в ресторане в Санкт-Петербурге. Обычная российская история. Посадили в тюрьму, завербовался в Вагнер, воевал, выжил, демобилизовался, вернулся уже свободный, встретился с бизнес-партнером в ресторане, разговор не понравился, и сразу огонь на поражение. Убийца совершенно спокоен. А чего бояться? Сейчас осудят, сразу пойдет на контракт в "Шторм Z", в тюрьме сидеть не придется, а на войне можно выжить. Да и бизнес теперь весь ему принадлежит одному ", – отмечает в комментарии автор публикации.

Также читайте: Часть "вагнеровцев" вернулась из Беларуси в РФ, чтобы подготовить Росгвардию перед отправкой на фронт в Украине, - "Беларускі Гаюн"

Автор: 

рестораны (279) Санкт-Петербург (488) убийство (6506) ЧВК Вагнер (1334)


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Топ комментарии
+63
як казав фуйло
-прийшла нова еліта
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19.03.2024 09:30 Ответить
+27
Треба нагородити.
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19.03.2024 09:31 Ответить
+22
Побільше таких "хероїв се-ве-о" на @уйлостані! Тоді й життя на раші на лад піде
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19.03.2024 09:35 Ответить
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Демілітарізував і взяв його телефон за три ...секунди
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19.03.2024 09:29 Ответить
Чого так мало? стрілять орків, так стрілять.
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19.03.2024 09:36 Ответить
як казав фуйло
-прийшла нова еліта
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19.03.2024 09:30 Ответить
херої повертаються )) вони будуть виховувати личинки ватанів
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19.03.2024 12:10 Ответить
"Понеслась #изда по кочкам" ...
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19.03.2024 09:30 Ответить
Треба нагородити.
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19.03.2024 09:31 Ответить
угу,девятью граммами в между глаз .
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19.03.2024 09:35 Ответить
лапоть?
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19.03.2024 12:28 Ответить
І закусив.
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19.03.2024 09:34 Ответить
Побільше таких "хероїв се-ве-о" на @уйлостані! Тоді й життя на раші на лад піде
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19.03.2024 09:35 Ответить
Це місце назівається у кацапів словом "ресторан"? А словом "безнесмен" на кацапії називається бомж у старому плащі з дитячим рюкзаком?
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19.03.2024 09:36 Ответить
Це не їх слова, вони їх у російських соцмережах знайшли. А для росіян забігаловка і є рестораном 🤣🤣🤣

кацапи , пора робити дуелі . Стреляйтесь на здоровʼя 🤣
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19.03.2024 09:42 Ответить
Оригінальна версія події:
В ресторане «Чабрец» на Московском проспекте вечером 18 марта было совершено убийство. Как пишет «Фонтанка», 40-летний Алексей Исаков застрелил делового партнера, который, по его мнению, был должен ему семь миллионов рублей.
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19.03.2024 10:13 Ответить
Він певен, що мрець віддасть?!
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19.03.2024 10:24 Ответить
росія вже не може не воювати: якщо замкнути таке біосміття всередині країни, воно ту країну зсередини рознесе. Тому тільки уперед, тільки утилізація.
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19.03.2024 09:36 Ответить
Може буть інший варіант: вони всередині країни (між собою) виберуть нового "врага" Потім призначать його винним за програш у війні І почнуть знищувать (Як німці зробили з євреями після І Світової)
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20.03.2024 07:06 Ответить
На превеликий жаль, керівництво росії не таке тупе, і чудово розуміє, що воювати з ворогами краще десь подалі від росії.
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22.03.2024 10:20 Ответить
И ето только начало. ***** открыло ящик пандоры. Когда все ети безбашенные вытираны вернутся на рашку веселую жизнь они устроят. ***** и его режим ето понимают и будут зубами держаться за Украину и воевать пока всех етих СВОлочей не утилизируют или они не останутся на окупированных землях
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19.03.2024 09:37 Ответить
Не переживай! Хтось з "еліти" (Собянін, здається) "заспокоїв" кацапню... Сказав, що їх повертається з фронту дуже малий процент...
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19.03.2024 09:47 Ответить
нікалай, сіді дома - нє гуляй
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19.03.2024 09:55 Ответить
Он в спам отправился гулять
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19.03.2024 12:50 Ответить
пуйло так само до влади прийшов, тепер над валізкою тужиться
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19.03.2024 09:38 Ответить
А может бизнес-партнер был "за биндер"?
И вообще, теперь обвинять Героя СВО - это дискредитация российской армии. Как его посадить? Дилемма.
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19.03.2024 09:38 Ответить
Ай маладца...
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19.03.2024 09:40 Ответить
ета будущая еліта в запарєбрікє...
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19.03.2024 09:41 Ответить
А была ж инициатива в мгемо или балванку брать на бюджет вот таких вот героев. Представляю как эти дембеля молодняк бы счемили
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19.03.2024 09:46 Ответить
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19.03.2024 09:40 Ответить
"Украл... Выпил... В тюрьму ..." Романтика!
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19.03.2024 09:44 Ответить
"Украл... Выпил... В тюрьму ... На фронт... " Романтика! ))
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19.03.2024 09:58 Ответить
Коли знімали фільм "Джентльмени удачі" - держава не вважала злочинців "спасителями Атечества"!
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19.03.2024 10:02 Ответить
На моїй пам'яті були випадки, коли молодь призивного віку йшла на злочини за статтею з невеликим терміном, аби їх в армії не послали до афгану. Більшість з них так і не стала добрими громадянами - тюрьма не є добрим виховним закладом.
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19.03.2024 10:41 Ответить
.. на фоні Ваших одинаків... таким варіантом ..уникаючих служби у Афгані були тисячі таких..які просилися туди. Пропаганда завжди була сильнішою за розум. Особливо при СРСР..)))
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19.03.2024 13:06 Ответить
Звучить смішно але я сам у студентському віці вже думав піти в армію, аби попроситися в афган бити ті "малочисельні банди моджахедів". А потім вже на перепідготовці з нами ділилися старші офіцери розповідаючи, що то не окремі банди а майже весь народ - вдень він тобі посміхається, а вночі вб'є не задумуючись. Розповідали і про торгівлею ************ наших прапорщиків чи яких ще відповідальних з тими ж бандитами. Скоріше всього ті, що боялися туди попасти мали інфу з перших рук як воно там насправді було. Я будучи студентом такого кола спілкування не мав.
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19.03.2024 19:42 Ответить
.. у мене було значно простіше! Фраза командира полку... Товарищ капитан, Вам необходимо послезавтра быть готовым к убытию в в.ч .......... . С приказом ознакомитесь в строевом отделе. День завтра на рассчёты.... І через два дні попутний Ан-12 повіз мене у Ташкент. І це не враховуючі те... що я з лейтенанта до капітана кілька разів на рік **відвідував** ощасливлений СРСР Афганістан...і ДУЖЕ ДОБРЕ знав ..що там і як там. І **відвідував** його до самого розвалу СРСР... навіть тоді..коли там не було вже військових. Казки про торгівлю ************ менш слухайте.... бо так як працювали ОСОБісти у частинах... ніхто зараз не працює.
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19.03.2024 20:50 Ответить
шо, і в гробах замість тіл загиблих наркоту ні разу не перевозили?
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20.03.2024 12:07 Ответить
... не знаю..чи буде це Вам цікаво.. Я служив там і до служби ..та після служби літав як з Афганістану з200 так і після служби та по самому союзу ..теж з 200. Загиблих пакували у цинк і повністью у Кабулі..Біграмі та Кандагарі. Зі всіх інших точок доставляли на ці аеродроми у розібраному вигляді. Кому як повезло. Ан-12..а це був основний перевізник..віз з цих аеродромів ТІЛЬКИ в Ташкент! Там була ціла організація на аеродромі Ташкент-Східний..яка займалася повним комплектуванням і відправкою по домам. Там же пакували тих.. хто помер у Ташкентському госпіталі. Далі по країні розвозили вже Ан-12..які не виконували польоти у Афганістан. Задіяні десятки або сотні людей. Вантаж 200..це дуже тяжка робота ..починаючи з збирання ..та пакування того..що залишилося..до доставки тіла під двері родичів. КДБ..особисти.. дивилися за цим процесом краще..ніж ви за своїми дітьми. Запакувати наркоту у гроб ..було казкою. Якщо це і робилося... ну вже точно не таким способом. Значно просто було переправляти цей вантаж наземним транспортом..які тисячами одиниць на день перетинав кордон у тому ж Термезі..чи Кушці. І саме цікаве те... що якщо Ви спитаєте тих..хто там служив... то ніхто не чув такого... і тільки як війська звідти пішли... як всі все взнали і все побачили. Кому і нащо було у такий примітивний засіб перевозити наркоту... я не знаю..бо канали масової транспортизації були давно відпрацьовані і все що потрібно доставлялося у потрібні країни з допомогою тієї державної структури..як КДБ, .. Колись академік Сахаров з трибуни якогось з*їзду розповів..що радянські Мі-24 розстрілювали свої ж війська..які не хотіли йти у наступ. Але Сахаров не розповідав.. що радянські Ту-22М3 виконували площадне бомбометання по кішлакам.. маленьким містам... і знищували бомбами ФАБ-9000 все живе... А от про наркоту у гробах..це всі **ЗНАЮТЬ**.)))) Але Вам судити..було це ...чи не було. Як на мене..це казка для не дуже розумних людей!
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23.03.2024 11:21 Ответить
Може й так, я там не був, а чутки - це тільки чутки.
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23.03.2024 19:24 Ответить
.. а от я був... І дуже добре пам*ятаю сладкуватий запах у вантажній кабіні. Ми навіть виходили та залазили у літак через передній аварійний люк... І не один день ми розвозили по країні ці ящики.. Взимку до 10-15 ящиків... А це до 10 днів... а при поганій погоді..ще й більше. Влітку 3-5 тіл... Уявляєте як там пахло..??? Але Ваш допис не був питанням!! Він був СТВЕРДЖЕННЯМ!! І нема сенсу комусь доводити що це казка та маячня. Більшість ніколи не повірить...бо нічого не знає і не бачила. Тому вірить казкам..))))
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23.03.2024 19:45 Ответить
Ни разу не слышал такого. Зато видел в моей части *********, которые добровольно писали просьбы послать их туда. Спросил одного, мол что ж ты , гнида делаешь, так он понес какую-то ******* про 'долг', ну чисто программа Время.
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19.03.2024 14:19 Ответить
випил-убил-на фронт )) романтика ))
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19.03.2024 12:12 Ответить
..а тупорилі-зрадники зеленські з верещучками розмінували Чонгари і пропустили це лайно в Україну..
нещасні Українці на окупованих територіях мусять під такими людожерами якось виживати..
якісь же дебіли-ідіоти-наївняки за усе оце проголосували на Вироку-2019 і хочуть Зєлю продлєвать
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19.03.2024 09:47 Ответить
не завтрелив, а обнулив
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19.03.2024 09:47 Ответить
тоді вже відправив на концерт кабзхода ))
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19.03.2024 12:13 Ответить
І каву допив - не пропадати ж.
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19.03.2024 09:48 Ответить
"Вєтєрок" стає кацапам учбовим прикладом
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19.03.2024 09:48 Ответить
і кофієм запив
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19.03.2024 09:52 Ответить
Что бы было приятное послевкусие....
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19.03.2024 12:52 Ответить
Расчлєнінград
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19.03.2024 09:57 Ответить
Новости из зоопарка.
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19.03.2024 09:57 Ответить
Батрахоміомахія
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19.03.2024 09:59 Ответить
Країна вбивць...
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19.03.2024 10:00 Ответить
А з чого він стріляв? Таке враження, що якийсь травмат. Та ще й кілька разів схибив.
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19.03.2024 10:02 Ответить
Главное, что конечный результат положительный, а детали уже не важно
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19.03.2024 14:15 Ответить
Єслі би ета нє сдєлал он, ета би сдєлалі салдати НАТИ. А по суті п....х...р. Мінус кацап, вже не погано.
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19.03.2024 10:08 Ответить
хєроі расії..
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19.03.2024 10:21 Ответить
Незабаром - по всій країні по всіх болотах ...
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19.03.2024 10:30 Ответить
тема партнерства, не розкрита!
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19.03.2024 10:35 Ответить
Офіціантки стали обслуговувати того клієнта уважніше.
Чайових не треба.
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19.03.2024 10:54 Ответить
Звичайні ділові переговори. Партнер теж міг випередити співбесідника, але той виявився швидшим. Бий першим Фредді!!
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19.03.2024 11:01 Ответить
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19.03.2024 11:11 Ответить
"м"ясник" турецькою

kasap
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19.03.2024 11:50 Ответить
Цап - поширена назва козла свійського. Кацап-як козел..
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19.03.2024 12:52 Ответить
чим тобі цап не вгодив? ну трошки, коли коза відповідна поряд парфуми пускає. але ж то він для корисної справи. колись у однієї жіночки коза відірвалася з прив'язі і десь чкурнула. Ну все - пропала коза. Господиня та стала напитувати в людей - чи хто не бачив. Бачили на другому кутку кілометра за два де цап пасся. А їй його було дуже треба, от вона й подалася на гульки.
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19.03.2024 19:49 Ответить
Коли вже так спокійно застрелять кремлівського пуйла , як скажену
істоту , який немає права на життя😠
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19.03.2024 12:56 Ответить
все правильно, за обман/воровство полагается смерть, а не должность президента
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19.03.2024 13:26 Ответить
Еще вернулся к столику и допил водку... Что за ублюдки! 🤬
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19.03.2024 13:29 Ответить
та нормально все получилось, 'партнер' наверное тоже из Вагнера был.
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19.03.2024 14:13 Ответить
А вот і не падерьотесь! А якщо серьйозно,то чим більше кацапи одне одного перех#уярять,то світ тільки чистіішим стане.
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19.03.2024 17:22 Ответить
а перемочили бы они друг друга,всё Украинцам меньше работы!
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19.03.2024 19:00 Ответить
Нада ще його в якийсь столичний ВУЗ без конкурсу на держзамовлення влаштувати, та по школах водити як героя СВО. А шо, достойна людина, ровна, умудрьонна жизню... Таких зараз на росії *******. Доти, доки герой собі нову жертву серед внєвайни знайде...
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19.03.2024 20:42 Ответить
...иван .
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19.03.2024 21:54 Ответить
Класс! РуZZкие, вы это заслужили.
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20.03.2024 04:24 Ответить
і кіна знімать не нада - просто брати кадри з відеоспостереження.
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20.03.2024 07:58 Ответить
 
 