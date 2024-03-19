21 оккупант - "двести", 16 - "триста": ликвидация вражеской штурмовой группы вблизи Бердичей на Донетчине. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" отбили вражеский штурм вблизи Бердичей на Донетчине, ликвидировали 21 оккупанта и еще 16-ти нанесли ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя, сделанная камерой БПЛА, опубликована в соцсетях.

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