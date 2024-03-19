21 оккупант - "двести", 16 - "триста": ликвидация вражеской штурмовой группы вблизи Бердичей на Донетчине. ВИДЕО беспилотника
Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" отбили вражеский штурм вблизи Бердичей на Донетчине, ликвидировали 21 оккупанта и еще 16-ти нанесли ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя, сделанная камерой БПЛА, опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+34 Wild MadDog
показать весь комментарий19.03.2024 10:21 Ответить Ссылка
+26 MausMike
показать весь комментарий19.03.2024 10:24 Ответить Ссылка
+22 Pol Chopa #550667
показать весь комментарий19.03.2024 10:35 Ответить Ссылка
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"Атака дронів. Кінець імперії"
Слава Україні!
Героям Слава!
16 повзуть до 21. Коли їх буде 37?
не пора ли переходить на натовские?
респект украинским воинам! 👍
Бо виробництва зараз вже більше, і не вистачає тупо коштів на комплектуючі. Оці "всім світом" по 20, по 100 фпв - це єдине що хоч якось відбувається
21 суддя - двухсоті
16 прокурорів - трьохсоті....
Це краще сприймалось би?
Невже можна перемогти зовнішнього ворога, не знищивши внутрішнього?
Чи це з області фантастики?
Тоді я не здивуюсь, що через деякий час автори цього відео можуть бути сусідами Червінського
ОСКАРА ХЛОПЦЯМ !!!