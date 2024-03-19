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21 оккупант - "двести", 16 - "триста": ликвидация вражеской штурмовой группы вблизи Бердичей на Донетчине. ВИДЕО беспилотника

Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" отбили вражеский штурм вблизи Бердичей на Донетчине, ликвидировали 21 оккупанта и еще 16-ти нанесли ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боя, сделанная камерой БПЛА, опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Дрон-камикадзе 47-й ОМБр попадает в группу российских оккупантов. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) уничтожение (7245) Донецкая область (9984) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+34
Гранд Респект Асам "Магури"! Бережи Вас Боже Воїни!
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19.03.2024 10:21 Ответить
+26
Гарний тамада і конкурси цікаві.
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19.03.2024 10:24 Ответить
+22
Останній кадр *бросай шинель,иди домой*
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19.03.2024 10:35 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
сейчас кацапы перельют видос аля положили натовцев на границе курска и белгорода....а наши долбоебы твитерянско-фейсбучные еще плач ярославны по этому поводу устроят)
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19.03.2024 10:21 Ответить
Це легко, ...іх 140 млн.., в нас нема шансів!!! ааа, рятуйте, треба домовлятись!!!...
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19.03.2024 11:17 Ответить
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19.03.2024 11:32 Ответить
Зіркові війни:
"Атака дронів. Кінець імперії"

Слава Україні!
Героям Слава!
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19.03.2024 12:45 Ответить
Гранд Респект Асам "Магури"! Бережи Вас Боже Воїни!
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19.03.2024 10:21 Ответить
Гарний тамада і конкурси цікаві.
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19.03.2024 10:24 Ответить
Штурмова група "стадо баранов"
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19.03.2024 10:25 Ответить
Я теж не дуже зрозумів - що вони ото на початку витворяли - скупчилися вдесятьох в крузі діаметром 5-6 метрів, ходили туди-сюди, стріляли в різні боки. В них вечірка бараняча була, чи що? Тоді не дивно, що їх майже всіх - забаранили...
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19.03.2024 16:20 Ответить
Під навального косять, тромби собі пообривали і лежать пишаються.
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19.03.2024 10:26 Ответить
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19.03.2024 11:19 Ответить
Гарно сказав: "лежать - пишаються".
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19.03.2024 16:47 Ответить
Красівоє! Особливо радує, що не всі одразу дохнуть, а кочевряжаться та повільно конають...
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19.03.2024 10:29 Ответить
Оце гарно! Тільки вата в різні боки.
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19.03.2024 10:33 Ответить
И ведь наверняка вся эта сволочь без семечек в карманах.
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19.03.2024 10:33 Ответить
Останній кадр *бросай шинель,иди домой*
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19.03.2024 10:35 Ответить
Угу...На последних кадрах кацапчик какой то обиженный уходит.С чего бы это?
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19.03.2024 11:23 Ответить
Плачет что ему дрона не досталось. Ну, будем надеяться, завтра получит
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19.03.2024 14:05 Ответить
Загадка. Весна поблизу Бердичів.
16 повзуть до 21. Коли їх буде 37?
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19.03.2024 10:36 Ответить
Кацапи-найбезглуздіше плем'я в світі.
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19.03.2024 10:36 Ответить
Краса коштує грошей. Донатимо на армію! На задрипані спецефекти в Голівуді витрачають в сто разів більше!
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19.03.2024 10:48 Ответить
Супер, Супер! Животной твари - животная смерть!
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19.03.2024 10:49 Ответить
Це просто якись геноцид мальчиків в трусиках
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19.03.2024 11:00 Ответить
Смерть путинским шакалам.
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19.03.2024 11:01 Ответить
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19.03.2024 11:05 Ответить
200 и 300 - это совковые стандарты
не пора ли переходить на натовские?
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19.03.2024 11:13 Ответить
****@, ще й мертвими прикидаються - постріляв, і закляк, типу, мертвий. Нє, падло, прийшов вмирати - вмирай
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19.03.2024 11:13 Ответить
жестко и круто!
респект украинским воинам! 👍
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19.03.2024 11:17 Ответить
Гарне кіно.
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19.03.2024 11:21 Ответить
Чергове відео яке рекомендоване для покпащення настрою-всім виконавцям цього свята респект,не зупиняйтесь...
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19.03.2024 11:35 Ответить
Якісь нові дістанційні підривачи, таке враження що ******** ще на підльоті...
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19.03.2024 11:36 Ответить
Якщо б держава почала викупляти обіцяні 83к фпв на місяць, було б дуже непогано.
Бо виробництва зараз вже більше, і не вистачає тупо коштів на комплектуючі. Оці "всім світом" по 20, по 100 фпв - це єдине що хоч якось відбувається
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19.03.2024 11:54 Ответить
Чудове документальне кіно, дякуємо ЗСУ.
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19.03.2024 12:10 Ответить
заротенбергів
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19.03.2024 12:11 Ответить
красіво лєжат,по дамашнєму
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19.03.2024 12:27 Ответить
Наші воїни жорстко заземлили кацапів - супер
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19.03.2024 12:40 Ответить
И шо им в в дырку не сралось на своих ******?
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19.03.2024 12:41 Ответить
не скрепно помирать у заборов Мухосранска....а так за Сцаря Пуйла
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19.03.2024 13:45 Ответить
Це Оскар! За режисера, за оператора, за найкращу роль. Симпатії глядачів! Слава Героям!
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19.03.2024 12:48 Ответить
Ну это просто русофобія какаято затевается...
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19.03.2024 12:51 Ответить
Я так розумію, класичне співвідношення 3 до 1 тут не актуальне???
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19.03.2024 12:53 Ответить
Яке 3 до 1?!? В них для "штурмовиків" евакуації не існує як явища. Вони на гольф-карах почали на штурми, на рубіж розгортання, кататись, бо військової техніки реально катма - всі оті дронщики, які так завзято fpv-шками в вирвах баранять окремих штурмовиків під час штурму, весь інший час відпрацьовують завдання з полювання на техніку же.
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19.03.2024 16:29 Ответить
За этим надо было ехать? И манька не получит скорее всего твоих денег... ибо тушку тащить никто не будет оттуда.... да, загадочен рЮцке мир, воистину...
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19.03.2024 13:10 Ответить
Відео чудове, але задовбує блювотна свинособача пісня.
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19.03.2024 13:15 Ответить
Я ані слова не зрозумів окрім того що запальна
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19.03.2024 13:31 Ответить
какая_разьніца?
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19.03.2024 13:44 Ответить
Та попустись вже. Пісна заводна - це ж добре.
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19.03.2024 16:51 Ответить
То потанцюй під неї - москалі поаплодують.
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19.03.2024 16:52 Ответить
Та онож на відео, най аплодують. Пам'ятаєш висловлювання: не кажи що кому робити, щоб тебе не надіслали навздогін за кораблем ?
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19.03.2024 17:09 Ответить
Тобто вважаєш, що я мав тебе послати одразу після твоєї меншовартісної вказівки "попустись вже".
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19.03.2024 17:22 Ответить
Це роз'***
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19.03.2024 13:18 Ответить
Цікаво, а якщо б у заголовку стояло:
21 суддя - двухсоті
16 прокурорів - трьохсоті....
Це краще сприймалось би?
Невже можна перемогти зовнішнього ворога, не знищивши внутрішнього?
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19.03.2024 13:29 Ответить
А немає відео, як злітають в порвітря автівки суддів та прокурорів по справі Червінського?
Чи це з області фантастики?
Тоді я не здивуюсь, що через деякий час автори цього відео можуть бути сусідами Червінського
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19.03.2024 13:42 Ответить
боже, як красиво )))
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19.03.2024 13:47 Ответить
1:49 - шедевр!
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19.03.2024 13:48 Ответить
Просто очей відірвати неможна !!!
ОСКАРА ХЛОПЦЯМ !!!
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20.03.2024 01:29 Ответить
 
 