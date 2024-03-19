Уничтожение вражеской БМП из ПТРК "Стугна": "Давай, братан, давай! #баш те, что едут!". ВИДЕО
Воины 47-й ОМБр "Магура" уничтожили российскую БМП из ПТРК "Стугна" на авдеевском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.
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+15 Wild MadDog
показать весь комментарий19.03.2024 10:38 Ответить Ссылка
+10 Валерий Коломиец #502756
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+7 Amber
показать весь комментарий19.03.2024 10:45 Ответить Ссылка
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Прочитав Вас та чомусь пригадався вислів Воїна зі Зміїїного 24.02.2022. У світі його добре знають
Та й Віктор Бронюк із його "на@уй йдіть москалі" пригадався https://www.youtube.com/watch?v=gA6JRDab23U
Це вже наша культура, наша душа, геть не кацапська
Александр Сергеевич считал себя народным поэтом. Поэтому совершенно естественно, что он использовал мат для выражения силы русского слова. Многие исследователи русской поэзии утверждают, что еще с юных лет он умело использовал крепкие выражения в небольших стихах и эпиграммах.
Слава Україн