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Уничтожение вражеской БМП из ПТРК "Стугна": "Давай, братан, давай! #баш те, что едут!". ВИДЕО

Воины 47-й ОМБр "Магура" уничтожили российскую БМП из ПТРК "Стугна" на авдеевском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских бойцов опубликована в соцсетях.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Спецназовцы из ПТРК "Стугна" уничтожили шесть вражеских бронемашин и расчет аэроразведчиков вблизи Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (7245) Авдеевка (2444) Стугна (79) ПТРК (92) БМП (404) 47 отдельная механизированная бригада (269)


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Топ комментарии
+15
Нормальна лексика. Жива, здорова, душевна
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19.03.2024 10:38 Ответить
+10
Зачьотно!
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19.03.2024 10:37 Ответить
+7
Героям слава !!
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19.03.2024 10:45 Ответить
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Зачьотно!
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19.03.2024 10:37 Ответить
Нормальна лексика. Жива, здорова, душевна
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19.03.2024 10:38 Ответить
У Воїнів кацапської не чув - виключно українська - смачна, приємна, співоча, до глибини душі
Прочитав Вас та чомусь пригадався вислів Воїна зі Зміїїного 24.02.2022. У світі його добре знають
Та й Віктор Бронюк із його "на@уй йдіть москалі" пригадався https://www.youtube.com/watch?v=gA6JRDab23U

Це вже наша культура, наша душа, геть не кацапська
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19.03.2024 10:57 Ответить
Без російських матюків українська мова мертва, нездорова та бездушна?
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19.03.2024 10:53 Ответить
Трохи не встиг. Вище відповів
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19.03.2024 10:58 Ответить
Матюки то з тюркських мов запозичення.
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19.03.2024 11:21 Ответить
Це таке нічим не підтверджене народне уявлення, що його сформувала російська влада. Російські матюки - це приблизно, як взяти та насрати на стіл...ніхто не помре, зате всім буде весело! Чи чого б привселюдно не демонструвати свої статеві органи...для того, щоб зробити з людини скотину, треба змусити її забути, що таке людська культура.
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19.03.2024 11:36 Ответить
Ви коли собі по пальцю молотком влучаєте починаєте читати вірші Ліни Костенко?
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19.03.2024 11:41 Ответить
Пушкіна! тока Пушкіна!
Александр Сергеевич считал себя народным поэтом. Поэтому совершенно естественно, что он использовал мат для выражения силы русского слова. Многие исследователи русской поэзии утверждают, что еще с юных лет он умело использовал крепкие выражения в небольших стихах и эпиграммах.
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19.03.2024 12:01 Ответить
"Тук-тук! Хто в домікє?"
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19.03.2024 10:39 Ответить
Кари, московітам сруськага міра, страшної кари!
Слава Україн
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19.03.2024 10:44 Ответить
Героям Слава!
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19.03.2024 10:45 Ответить
Героям слава !!
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19.03.2024 10:45 Ответить
...нєхрен шастать....
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19.03.2024 10:56 Ответить
около 12:00 расейский су-24 пропал с радаров возле о.Змеиный !!!
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19.03.2024 12:25 Ответить
Змеи сожрали!
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19.03.2024 12:34 Ответить
Їбаш - це по Украінськи. На всі 100% 😁
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19.03.2024 13:37 Ответить
 
 