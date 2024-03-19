Во Львове снова силой "упаковали" мужчину в бус. Областной ТЦК говорит, что он бежал, а действия военнослужащих оценят. ВИДЕО
В соцсети распространяется на видео, на котором зафиксировано, как представители ТЦК насильно заталкивают мужчину в микроавтобус. Это происходит во Львове.
Как информирует Цензор.НЕТ, Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент.
Также отмечается, что на данный момент известно, что мужчина призывного возраста при встрече с работниками ТЦК начал убегать. Когда его догнали, отказался показывать военно-учетные документы. Наконец проследовал в один из районных территориальных центров комплектования, где были проверены его данные. Претензий к работникам ТЦК у мужчины нет. Свое бегство объяснил обычным страхом.
"Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка.
В то же время настоятельно рекомендуем не игнорировать просьбу военнослужащих предъявить военно-учетные документы. Не обижать военнослужащих и не убегать от них. Просим также избегать спекуляций по данной теме", - добавляют в ТЦК.
Также сообщается об ответственности за уклонение и препятствование работе представителей РТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.
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В США поліція так діє і в мирний час, спробуйте там чинити опір та битись з поліцейськими, одразу ж отримаєте кулю в лоб.
Ну и еще такое наблюдение: 50% солдат на фронте говорят по руски (им наверное туже трудно быть Украинцами), зато 100% уклонистов здесь розмовляют украинською. Вот феномен да
"Угро-финны назвавшиеся какими-то "русскими" которых как и "России" мир никогда не знал, славятся тем, что совсем не могут воевать, хотя очень воинственны в пиаре войны!
Россия проиграла все войны, это утверждает российский историк, набираем в ютубе: "Евгений Понасенков о русской армии."
«22 июня русский народ превратился в трусов… Как объяснить эту беспримерную трусость русского народа, который имея превосходящее немцев вооружение и числом и качеством, бросал вооружение, переходил на сторону немцев?» - Юлия Латынина, российская журналистка
Гитлера победила не Россия, а коалиция союзных стран, в том числе и Украина!
Они присвоили себе победу, русские всегда присваивают себе то, что им не принадлежит, они сами дружили с Гитлером, помогали ему укрепить Вермахт, а потом весь мир спасал их от того же Гитлера!
Вот Лукашенко этого не знал и повёлся на это чисто русское наглое хвастовство, как то Киев за три дня и прочие глупости."
=D
Жесть. Знаете, а что если вы реально достойны эры марафона?
А де військові які проводять мобілізацію під час війни, бо може хтось не знає як це робиться, то нехай поінтересується історичними документами.
Під час війни в тебе є тільки одне право, на протязі 24 годин бігти у військомат і стати в чергу на фронт, таке право закріплене у Конституціях всіх країн і Україна не є виключенням.
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки, вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой."
А потім не забудь через пару днів поскиглить, шо донати на черговий бусік чомусь повільно збираються.
А чим ти сам з подібною позицією відрізняєшся від мразіянина? За що воюєш? Бо по ту сторону окопу наразі істоти, які повністю розділяють твої висловлювання.
"Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків
Більшість їхніх сусідів мобілізували та відправили на схід, на лінію фронту. Деякі були вбиті або поранені. Кілька зникли безвісти. Інші - втекли за кордон або ховаються.
"Це просто факт, - цитує видання Ларису Бодну, заступницю директора місцевої школи, яка веде базу даних учнів, чиїх батьків мобілізували. - Більшості з них уже немає".......................................
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1e8kjqv199o "Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків - BBC News Україна
На Прозоро виставляють тендери на побудову укріпспоруд, а в тилу безліч чоловіків які не бажають брати зброю до рук....
Ну то поєднайте одне з другим та відродіть звичайні будівельні батальони (в народі "стройбати") - запропонуйте ухилянтам альтернативу.... робити опалубку з дошок та брусу, та мішати бетон - багато розуму не треба, за тиждень навчаться і користь буде і державі і тим хто рідну землю дійсно боронить.
Спершу влада проіпала напад, потім були відносно м'які мирні пропозиції, їх теж проіпали, поклали десятки якщо не сотню тисяч і тільки погішили становище.
Хто готовий померти за окуповані території ті вже і так мобілізувались.
Замість того щоб рятувати людей з окупації і розбудовувати їм тут інфраструктуру, влада все намагається поховати ще пару сотень тисяч, бо мріє потім виїхати на білому коні і взяти чергові вибори.
Україна на зараз програє в усьому і відправка на фронт де ти лише виграєш трохи часу своїм життям ніщо інше ніж смертна кара. От тільки смертна кара має бути для тих хто привів країну до цього становища.
військовими вони ніяк не можуть бути під час виконання своїх обов'язків. Брехня під час правління
зеленого малороса стала ледь необхідністю.