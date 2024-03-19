Во Львове снова силой "упаковали" мужчину в бус. Областной ТЦК говорит, что он бежал, а действия военнослужащих оценят. ВИДЕО

В соцсети распространяется на видео, на котором зафиксировано, как представители ТЦК насильно заталкивают мужчину в микроавтобус. Это происходит во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент.

Также отмечается, что на данный момент известно, что мужчина призывного возраста при встрече с работниками ТЦК начал убегать. Когда его догнали, отказался показывать военно-учетные документы. Наконец проследовал в один из районных территориальных центров комплектования, где были проверены его данные. Претензий к работникам ТЦК у мужчины нет. Свое бегство объяснил обычным страхом.

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"Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка.

В то же время настоятельно рекомендуем не игнорировать просьбу военнослужащих предъявить военно-учетные документы. Не обижать военнослужащих и не убегать от них. Просим также избегать спекуляций по данной теме", - добавляют в ТЦК.

Также сообщается об ответственности за уклонение и препятствование работе представителей РТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

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