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Во Львове снова силой "упаковали" мужчину в бус. Областной ТЦК говорит, что он бежал, а действия военнослужащих оценят. ВИДЕО

В соцсети распространяется на видео, на котором зафиксировано, как представители ТЦК насильно заталкивают мужчину в микроавтобус. Это происходит во Львове.

Как информирует Цензор.НЕТ, Львовский областной ТЦК и СП отреагировал на инцидент.

Также отмечается, что на данный момент известно, что мужчина призывного возраста при встрече с работниками ТЦК начал убегать. Когда его догнали, отказался показывать военно-учетные документы. Наконец проследовал в один из районных территориальных центров комплектования, где были проверены его данные. Претензий к работникам ТЦК у мужчины нет. Свое бегство объяснил обычным страхом.

Также читайте: Львовский ТЦК о насильственной "упаковке" волонтера во Львове: Он провоцировал конфликт, не уточнял военно-учетные данные и отказался пройти ВВК

"Действиям военнослужащих будет дана соответствующая оценка.

В то же время настоятельно рекомендуем не игнорировать просьбу военнослужащих предъявить военно-учетные документы. Не обижать военнослужащих и не убегать от них. Просим также избегать спекуляций по данной теме", - добавляют в ТЦК.

Также сообщается об ответственности за уклонение и препятствование работе представителей РТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лубинец о силовом задержании работниками ТЦК волонтера во Львове: Избиения, угрозы и запугивание призывников - недопустимы

Автор: 

Львов (4599) ТЦК (608)


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Топ комментарии
+39
З якого це переляку я, не будучи військовослужбовцем на дійсній службі, маю підкорятись працівникам ТЦК та носити з собою військовий квиток?
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19.03.2024 14:00 Ответить
+31
з якого х*я ??? хто вони взагалі такі щоб їм щось показувати ???
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19.03.2024 14:00 Ответить
+27
Хіба представники ТЦК мають право перевіряти документи?...
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19.03.2024 13:58 Ответить
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Страница 3 из 3
А у США теж є ТЦК і СП?
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19.03.2024 15:13 Ответить
В США усi на облiку. Навiть емiгранти, там з цим суворо. Все зроблено так, що вiд облiку не сховатись. Але призову нема з 1973 року, лише контрактники. Якщо потрiбна буде мобiлiзацiя, створюють спецiальнi призовнi комiсiї.
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19.03.2024 15:40 Ответить
Ви не розумієте сарказму? Чоловік під штатівським прапорцем розповідає про необхідність мобілізації в Україні. Це якось не порядно. І так, у Штатах з військовим обліком все добре. Там керівництво більш притомне і противаги та запобіжники від дурнів у владі діють.
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19.03.2024 17:04 Ответить
. По закону все мужчины до 26 лет должны стать на учет в Selective Service , кто не встал - штраф или до 5 лет буцыгарни. И это в мирное время, при полностью контрактной армии
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19.03.2024 17:12 Ответить
Прийдуть кацапи, то запакують його культурно. Якщо до тієї пори героїчна українська нація не розвались прикордонну огорожу і не зїбеться в Пощу.
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19.03.2024 14:48 Ответить
Всіх ухилянтів по законах воєнного часу на передову, або за грати і ніяких там штрафів, як це буває в мирній час, військові мають бути озброєні, при супротиві стріляти на ураження, бо від цього залежить виживання України як держави.
В США поліція так діє і в мирний час, спробуйте там чинити опір та битись з поліцейськими, одразу ж отримаєте кулю в лоб.
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19.03.2024 15:23 Ответить
не кажіть це ухилянській ******* в коментах, бо в США демократія, а у нас сєвєрна корея ))
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19.03.2024 15:26 Ответить
Справжні ухилянти сидять тихо на горищах у бабусь і вночі виходять на прогулянку, а тут в коментарях розводять шабаші кремлівські боти по інструкціях спецслужб Московії.
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19.03.2024 15:42 Ответить
в КНДР ти б вже давно не у інтернетіках *******, а копав вугілля у шахті за миску риса
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19.03.2024 15:45 Ответить
Давай ще, нафронтнику, слабо накидуєш, 10 гривень не заплатять.
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19.03.2024 15:41 Ответить
нехай добровільно йдуть до РТЦК, ніхто пакувати не буде. Кацапи і кадирівці будуть ще жорсткіше пакувати разом з дітьми та згвалтованими дружинами.
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19.03.2024 14:48 Ответить
методичкі зелебобій а випустити громадян релігія не дозволяє? нехай здохнуть та їх перегвалтують, але за кордон ніні.
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19.03.2024 14:50 Ответить
у зєлі і єрмака завдання знищити всіх - в окопах без снарядів. і щоб ніхто не втік і не вижив - щоб і через 200 років нікому було висувати претензії рашці
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19.03.2024 14:56 Ответить
Це все їх приклад Лідора надихає. Ну а **** - усі ми прєзідєнти, усі 4-х разові ухилянти.
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19.03.2024 14:49 Ответить
нехай добровільно йдуть до РТЦК, ніхто пакувати не буде. Кацапи і кадирівці будуть ще жорсткіше пакувати разом з дітьми та згвалтованими дружинами.
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19.03.2024 14:49 Ответить
Молодець! Візьми тістечко з полиці, отам, під купою повісток. Воно з минулого тижня, але з тебе станеться.
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19.03.2024 14:55 Ответить
Може вже треба акцію проводити: приведи в тцк двох друзів і не будеш мобілізований?😁
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19.03.2024 14:51 Ответить
Якби громадяни України мали змогу вільно володіти зброєю (як в США), то поваги до їх життя і гідності було б значно більше. Це як мінімум.
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19.03.2024 14:51 Ответить
І не довелося б їх до учєбок направляти, можна було б підготовлених бійців одразу направляти до бойових частин.
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19.03.2024 14:55 Ответить
Ага, если у тебя дома есть Глок, то можно сразу в 3ю штурмову бригаду
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19.03.2024 14:59 Ответить
Та нi, просто усi цi iсторiї з бусиками, з яких так ******* поржати кацапи та нашi диваннi нафронтники, дуже швидко б скiнчились разом з першим випадком, коли оцих бидлуватих бусифiкаторiв пострiляли би прямо бiля буса як зайцiв.
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19.03.2024 15:46 Ответить
Ну ватники и ждуны ж только на бамбасе, а на западе Украины одни патриоты, то он наверное бежынец с Краматорска
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19.03.2024 14:58 Ответить
а звідки простим людям на заході України знати, може вас 'рускагаварящіх' реально кацапи прийшли 'асвабаждать'? Ви ж за 30років не тільки не вивчили української, а й своїх дітей і внуків не навчили, хоча усі вони навчалися в державних садочках, школах і вузах України, де були вчителі української мови, які отримували зарплати з бюджету, де мали викладатися предмети українською мовою. І любили ви завжди і кацапське телебачення, і кацапську культуру, і якщо не путіна, то яника вам подавай. Може й насправді вам настільки важко бути українцями, що краще до кацапья пристати? Не треба до звичайних людей на заході України мати претензії, коли я бачу купу дорогих автівок з донецькими номерами у моєму невеликому місті на заході України і араву 'рускагаяварящіх', які звалили сюди і не бажають захищати свої бізнеси і будинки там, де вони жили до лютого 2022
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19.03.2024 15:17 Ответить
Это это 'вы'? Я за 30 лет выучил анлийский, а украинский забыл. Почему так? Потому, что вы выбрали мне в *********** камунячего сцыкретаря.
Ну и еще такое наблюдение: 50% солдат на фронте говорят по руски (им наверное туже трудно быть Украинцами), зато 100% уклонистов здесь розмовляют украинською. Вот феномен да
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19.03.2024 16:57 Ответить
не знав, не знав і забув, російську ж не забув. До речі, я ще не такого поважного віку, щоб мала змогу голосувати за Кравчука і Кучму. 'ви вибралі мнє', як це близько до 'мнє всє далжни' - типовий мешканець 'вастока'. Можна виїхати з совка, але вибити 'совок' з багатьох таких як ви просто не реально, де б ви не знаходилися. Не треба розповідати мешканцям заходу України як їм жити і воювати, вони мають великий досвід виживання в російських імперіях різного часу і не треба так хвилюватися різним пристосуванцям за них, в тому числі і за бугром.
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19.03.2024 18:56 Ответить
хочу підкреслити, що це досвід саме виживання, а не асиміляції чи розчинення, як багато інших
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19.03.2024 19:01 Ответить
Ви особисто самі рахували ,чи десь є результати опитування,тоді посилання дайте. Не знали ви ніколи української мови і не будете ,бо ненавидите все українське ,як більшість на сході.
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19.03.2024 19:02 Ответить
Ви звичайний пустодзвін і не більше
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19.03.2024 19:03 Ответить
Это конечно не в тему. Когда я смотрел вакансии на одном из сайтов, я был крайне удивлен, воинской части требовался официант.
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19.03.2024 15:03 Ответить
Все логічно, а ви хотіли, щоб пани типу самборовського начальника тецека самі за їжею ходили?
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19.03.2024 15:04 Ответить
Первая мысль-"Ого какие крутые тузы там сидят, что им официант нужен. Не прилетят ли туда все ракеты орков? Объявление то в открытом доступе"
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19.03.2024 15:12 Ответить
Я гарантую, що туди ракети орків не полетять. Поліцаї то цінні кадри, таку мразоту ще знайди піди.
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19.03.2024 15:55 Ответить
В больших штабах, в Минобороны есть заведения питания, которые обслуживают, в том числе , и официанты. Что в этом удивительного? Не может начальник Генштаба или его заместитель стоять в очереди на кассу, нет у него времени на это, нравится вам или нет. Ему нужно, что бы быстропринесли и потом унесли. А кто будет это делать - официант, естественно. В ВСУ 60 тысяч женщин, они все как Таня Черновол противотанкисты? Нет конечно.
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19.03.2024 15:15 Ответить
То есть, начальнику штаба кроме водителей, охраны, разного рода помощников, еще и официант нужен?
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19.03.2024 15:27 Ответить
Т.е. официант обслуживает не одного начальника штаба, а десятки, а в Киеве и Виннице - сотни офицеров
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19.03.2024 16:59 Ответить
Странно, что в то время когда рабочие, трактористы, и менеджеры сидят под обстрелами в окопах, сотням офицерам в штабе нужен официант.
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19.03.2024 17:18 Ответить
Странно, что вообще нужен штаб, в котором работают сотни офицеров, да
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19.03.2024 18:05 Ответить
Может им еще штатного борбера не хватает, и маникюрщика?
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19.03.2024 17:25 Ответить
Дивно. Чомусь директор величезної компанії разом з її власником спокійно стоїть в черзі на касу. А найманому ніхто з міністерства попилу бабла треба офіціянт, бо нема ж коли, треба бабло красти?
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19.03.2024 15:56 Ответить
Что это за компания? Остап и Мыкола ган корпорейшен?
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19.03.2024 17:01 Ответить
Це ваші постачальники, пан з міністерства оборони?
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19.03.2024 17:07 Ответить
це цивільна посада. такої восовки немає.
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19.03.2024 15:28 Ответить
На цих темах в коментарях роблять шабаш кремлівські боти по інструкціях, бо їх сцар виявився зовсім неспроможним, як весь нацистський угро-фінський народ Московії, який не може ні воювати ні працювати.
"Угро-финны назвавшиеся какими-то "русскими" которых как и "России" мир никогда не знал, славятся тем, что совсем не могут воевать, хотя очень воинственны в пиаре войны!
Россия проиграла все войны, это утверждает российский историк, набираем в ютубе: "Евгений Понасенков о русской армии."
«22 июня русский народ превратился в трусов… Как объяснить эту беспримерную трусость русского народа, который имея превосходящее немцев вооружение и числом и качеством, бросал вооружение, переходил на сторону немцев?» - Юлия Латынина, российская журналистка
Гитлера победила не Россия, а коалиция союзных стран, в том числе и Украина!
Они присвоили себе победу, русские всегда присваивают себе то, что им не принадлежит, они сами дружили с Гитлером, помогали ему укрепить Вермахт, а потом весь мир спасал их от того же Гитлера!
Вот Лукашенко этого не знал и повёлся на это чисто русское наглое хвастовство, как то Киев за три дня и прочие глупости."
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19.03.2024 15:15 Ответить
российский историк Евгений Понасенков

=D

Жесть. Знаете, а что если вы реально достойны эры марафона?
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19.03.2024 17:57 Ответить
Пане Степане, 100 відсотків Ваша правда! Вони істоти, яких світ не бачив. Одне запитання, якщо дозволите. На відео кацапи, чи фіно угри?
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19.03.2024 15:23 Ответить
На відео якісь лікарі дуже обережно садять в карету швидкої допомоги душевнохворого.
А де військові які проводять мобілізацію під час війни, бо може хтось не знає як це робиться, то нехай поінтересується історичними документами.
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19.03.2024 15:31 Ответить
Обережно це коли скручують руки і штовхають вперед чи коли ******* його головою в бусик?
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29.05.2024 19:19 Ответить
Скажу ще таке, мій дядько був лікарем психіатром у психлікарні, у 70-х роках минулого століття він мене повів на екскурсію туди, я там побачив здоровенних санітарів з гумовими кийками і запитав для чого це, він сказав, що є хворі які розуміють тільки мову кийка, інакше кидаються на всіх і можуть травмувати, а то навіть і вбити.
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19.03.2024 15:36 Ответить
Якщо до тебе прийде Росія, то ти моментально зрозумієш як це робиться і навіть не спробуєш заперечувати.
Під час війни в тебе є тільки одне право, на протязі 24 годин бігти у військомат і стати в чергу на фронт, таке право закріплене у Конституціях всіх країн і Україна не є виключенням.
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19.03.2024 15:58 Ответить
"Когда протрубили тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки, вы первые кинулись в бой,
Мальчишки, мальчишки страну заслонили собой."
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19.03.2024 16:01 Ответить
Нормальні такі мальчішкі 45-59 рочків. Ну, які часи, такі й мальчішкі, мабуть.
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19.03.2024 17:08 Ответить
Забув сказати, що треба ноги прострілювати.
А потім не забудь через пару днів поскиглить, шо донати на черговий бусік чомусь повільно збираються.
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19.03.2024 16:00 Ответить
Під час війн це про донати, а ВСЕ ДЛЯ ФРОНТУ, ВСЕ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ, поінтересуйся історичними документами як це робилося.
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19.03.2024 16:25 Ответить
Для перемоги чого? Країни, яка на державному рівні стає нічим не краще мразії? За що воюєш? За кіднепінг і тортури в застєнках?
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19.03.2024 17:15 Ответить
70ті? Брєжнєвська каральна психіатрія? Все ясно.
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19.03.2024 16:23 Ответить
Якби у нас все було по закону,і воювати йшли всі,і чиновники не дурили ,і не обкрадали військових,такого би не було.
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19.03.2024 15:45 Ответить
хто в курсі якщо мене силою спробують запихнути в бус я можу їм п"""и дати та що за це буде?
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19.03.2024 15:52 Ответить
Ну типо хулиганка. Но если ты сможешь одолеть 3-4 человек, то они даже заяву в ментовку не напишут. Ибо это будет просто какой-та позор
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19.03.2024 15:59 Ответить
Тебя просто застрелят на том же месте, ты же сам знаешь как у вас это делается, у сцаря не побунтуешь.
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19.03.2024 16:05 Ответить
Дуже зручна позиція - всі, хто не згоден з бандитизмом - агенти мразії.
А чим ти сам з подібною позицією відрізняєшся від мразіянина? За що воюєш? Бо по ту сторону окопу наразі істоти, які повністю розділяють твої висловлювання.
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19.03.2024 17:10 Ответить
Необхідна оборона. Але судитися і доводити будете довго, і не факт що успішно.
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19.03.2024 16:25 Ответить
Ну то як шо він почне "бикувати" навіть пашпорта свого не показуючи військовим, то можуть його "прийняти" як російського шпигуна чи диверсанта.... і насдідки можуть бути дуже тяхкі.
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19.03.2024 17:33 Ответить
Військові не можуть питати паспорт.
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19.03.2024 17:40 Ответить
Ось що америкоси і британці пишуть на цю тему. А гарань Конституції і дальше мовчить. Ніхто за 2 роки полювання на людей так і не наказаний.

"Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків

Більшість їхніх сусідів мобілізували та відправили на схід, на лінію фронту. Деякі були вбиті або поранені. Кілька зникли безвісти. Інші - втекли за кордон або ховаються.

"Це просто факт, - цитує видання Ларису Бодну, заступницю директора місцевої школи, яка веде базу даних учнів, чиїх батьків мобілізували. - Більшості з них уже немає".......................................
https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c1e8kjqv199o "Людей ловлять, як собак на вулиці". Село, де через мобілізацію не лишилося чоловіків - BBC News Україна
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19.03.2024 16:46 Ответить
Не понимаю... (!) Неужели отменили ст.36 УК Украины!???!?!!!?
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19.03.2024 17:04 Ответить
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19.03.2024 22:40 Ответить
Трешак український, звичайний....
На Прозоро виставляють тендери на побудову укріпспоруд, а в тилу безліч чоловіків які не бажають брати зброю до рук....
Ну то поєднайте одне з другим та відродіть звичайні будівельні батальони (в народі "стройбати") - запропонуйте ухилянтам альтернативу.... робити опалубку з дошок та брусу, та мішати бетон - багато розуму не треба, за тиждень навчаться і користь буде і державі і тим хто рідну землю дійсно боронить.
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19.03.2024 17:30 Ответить
пане, ніхто не хоче на ділянки де кацапи атакують, чи в штурмовики, де гине до 80%, скільки розповідей про те що з підрозділу лишилося кілька людей. А все тому що за два роки влада не забезпечила ні реби ні ппо, ні снаряди. і всі ж дупою відчувають що туди їх і направлять, а це смертний вирок
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19.03.2024 19:54 Ответить
народ сам виноват....избрал театр вместо настоящей власти, всем было по цимбалам, хоть паржем....возможно и не было б войны при Порохе, а так имеем и войну и страдания..."умний нарид" поимел себя сам.
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19.03.2024 17:54 Ответить
Ну ти диви,знову провокатор ображав чотирьох тецекунів.Щось по тому як вони бігають і крутять людей, не схожі на травмованих на війні..
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19.03.2024 19:39 Ответить
Та до біса їх.
Спершу влада проіпала напад, потім були відносно м'які мирні пропозиції, їх теж проіпали, поклали десятки якщо не сотню тисяч і тільки погішили становище.
Хто готовий померти за окуповані території ті вже і так мобілізувались.
Замість того щоб рятувати людей з окупації і розбудовувати їм тут інфраструктуру, влада все намагається поховати ще пару сотень тисяч, бо мріє потім виїхати на білому коні і взяти чергові вибори.
Україна на зараз програє в усьому і відправка на фронт де ти лише виграєш трохи часу своїм життям ніщо інше ніж смертна кара. От тільки смертна кара має бути для тих хто привів країну до цього становища.
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19.03.2024 19:41 Ответить
Кацапи розказують що ми дронами і тримаємось, дронами які самі собі військові і клєпають, поки Зеленський чеше про мільйон чогось там і знімає відосики. Почали б у нас заряджати пушки депутатами, коли снаряди закінчуються, починаючи з Стефанчука, то все дуже швидко знайшлося б. А так поки депутати дуже зайняті відрядженнями на Мальдіви.
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19.03.2024 20:00 Ответить
Робітники ТЦК це співробітники Міністерства Оборони, цілком ГРАЖДАНСЬКОЇ організації,
військовими вони ніяк не можуть бути під час виконання своїх обов'язків. Брехня під час правління
зеленого малороса стала ледь необхідністю.
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19.03.2024 22:38 Ответить
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може, як росія - "заганяти людей палками" на війну.
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19.03.2024 22:44 Ответить
В умовах воєнного стану усі повинні носити при собі документим. Військові та повіція мають право їх перевіряти. ДРГ і різні шпигуни теж переміщуються.
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20.03.2024 00:23 Ответить
Усі мотивовані ТЦКашніки тільки бабло збирають,от робота яка гарна, розбагатіли за чужий рахунок
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20.03.2024 10:14 Ответить
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