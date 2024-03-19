Первые 50 квадроциклов, заказанных Днепром для Сил обороны, отправили на фронт. ВИДЕО
50 квадроциклов, которые закупил город Днепр для Сил обороны, уже отправили на передовую для украинских защитников.
Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, обнародовав соответствующее видео, сообщает Цензор.НЕТ.
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Olena Teslenko
показать весь комментарий19.03.2024 17:33 Ответить Мне нравится 6 Ссылка
SlavaGeroyam
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Oleg K #588069
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