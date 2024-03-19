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Первые 50 квадроциклов, заказанных Днепром для Сил обороны, отправили на фронт. ВИДЕО

50 квадроциклов, которые закупил город Днепр для Сил обороны, уже отправили на передовую для украинских защитников.

Об этом сообщил городской голова Борис Филатов, обнародовав соответствующее видео, сообщает Цензор.НЕТ.

Читайте: Дніпро передав Силам оборони та деокупованим територіям 80 "швидких": Філатов закликав інші міста так само посилити свою допомогу армії та людям. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4440) помощь (7876) Филатов Борис (561)


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Дніпро - молодці! Не словом, а ділом!!!
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19.03.2024 17:33 Ответить
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19.03.2024 17:33 Ответить
Мабуть вони поїхали разом з мобілізованими службовцями з мерії.
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19.03.2024 18:02 Ответить
Молодці дніпряни , це швидка евакуація легкопоранених.
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19.03.2024 18:45 Ответить
 
 