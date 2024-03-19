Что будет делать Путин на фронте после выборов? | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своим мнением об обстановке на фронте, что будет делать РФ после выборов и что нужно делать Украине для опережения врага.
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Топ комментарии
+18 krot_lub
показать весь комментарий19.03.2024 21:04 Ответить Ссылка
+8 Амандрапапупа
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+3 Юрій Вінгорськи
показать весь комментарий19.03.2024 21:13 Ответить Ссылка
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боневтік тепер та тоді ще лиш янелх робить те що йому дозволяють робити українці
***** робить те що йому робити дозволяє світ
мусор на трасі робить те що йому дозволяє робити водій-лох
кругом все працює по одинаковій системі
навіть у хірургів та стоматологів інструмент точно такий як у столярів, та монтажників
Кратко и точно сформулирована вся перспектива.
Нехай спочатку Бєлгород відвоює ..
https://dl-news.defence-line.org/?author=7
Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024
https://dl-news.defence-line.org/?p=26115
У Карфагена з Римом було те саме, що і в Росії з США: "велике протистояння", в якому Карфаген програв, як програла і Росія.
Путін - це російський Ганнібал. Різниця між Ганнібалом і Пуйлом у тому, що Ганнібал був дійсно великим полководцем і він не міг собі дозволити так 💩💩💩, як це робить Путін.
Ганнібал не мав робити з Корфагена імперію, але Карфаген, маючи іспанські володіння і теріторію магриппа, це вже була імперія.
У твоїх порівняннях США-Росія, Путін-Ганібал не збігається час і особистості.
Тоді, коли Росія програла США при владі був Горбачов. Який взагалі не проявляв мілітарну риторику. А коли до влади прийшов Путін, Росія вже знаходилась у якості програвшого. І той реванш, який зробив Путін, був не по відношенню до США, бо він не напав на США. Путін напав на свою колишню колонію, до якої США не мало ніякого відношення.
До речі, у другій Пунічній війні не Корфаген порушив домовленості, а Рим, який оккупував Сардінію і Корсику, які належали Корфагену.
І якби Путін напав на США захопивши Гаваї, то навіть тоді його не можна було б порівнювати з Ганнібалом, бо такий підступний напад зробив Рим, окупувавши Сардінію і Корсику.
Твої порівняння Ганнібала і Путіна, це як порівнювати мавпу і носорога за принципом наявності в них чотирьох лап і хвоста.
І в наші часи фермерське питання виявилось для польських фермерів важливішим за війну 😕.
Україна теж .
А от що буде робити Захід , особливо США , тут ще - подивимось .
Це двійник, трійник.....і ще невідомо що. ПРИ ВЛАДІ ЗАЛИШИЛАСЯ ТА САМА БАНДА. І не треба думати, що від одної ляльки, яка для конспірації какає в чемодан, ЩОСЬ ЗАЛЕЖИТЬ.