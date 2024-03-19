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Что будет делать Путин на фронте после выборов? | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своим мнением об обстановке на фронте, что будет делать РФ после выборов и что нужно делать Украине для опережения врага.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

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Автор: 

путин владимир (31560) Бутусов Юрий (4384)


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Топ комментарии
+18
Весь цивілізований світ гадає, що буде робити військовий злочинець поїхавши з глузду. Я скажу, що дозволяють, те і він робить.
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19.03.2024 21:04 Ответить
+8
Не путин, а )(уйло!
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19.03.2024 21:13 Ответить
+3
дуже влучно сказано
боневтік тепер та тоді ще лиш янелх робить те що йому дозволяють робити українці
***** робить те що йому робити дозволяє світ
мусор на трасі робить те що йому дозволяє робити водій-лох
кругом все працює по одинаковій системі
навіть у хірургів та стоматологів інструмент точно такий як у столярів, та монтажників
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19.03.2024 21:13 Ответить
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Весь цивілізований світ гадає, що буде робити військовий злочинець поїхавши з глузду. Я скажу, що дозволяють, те і він робить.
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19.03.2024 21:04 Ответить
дуже влучно сказано
боневтік тепер та тоді ще лиш янелх робить те що йому дозволяють робити українці
***** робить те що йому робити дозволяє світ
мусор на трасі робить те що йому дозволяє робити водій-лох
кругом все працює по одинаковій системі
навіть у хірургів та стоматологів інструмент точно такий як у столярів, та монтажників
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19.03.2024 21:13 Ответить
І англійці не потрапляли в такі історії, як українці. Вони інакше готувались і до вторгнення іспанської Непереможної армади, і до вторгнення Гітлера. Да і за 30 років незалежності можна було якось переосмислити всю ту історію з Рюриком і Віщим Олегом, з якої все почалось, і зі словами "можем повторить" продовжувалось не один раз.
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19.03.2024 22:52 Ответить
Гасло ОУН "Геть від москви!" АБСОЛЮТНО вірне!!!
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20.03.2024 09:06 Ответить
З поляками в попередників ОУН було те саме, що і з Москвою. "Гасло" - це рівень "шашликів", а мають бути розроблені концепції, що в українців з росіянами, що з поляками, що з турками, що з американцями, ... І всім цим українська влада має серйозно займатися, а не діяти, наче Крим було подаровано Богдану Хмельницькому кримським ханом.
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20.03.2024 09:44 Ответить
Весь цивілізований світ гадає, що буде робити військовий злочинець поїхавши з глузду. Я скажу, що дозволяють, те і він робить.

Кратко и точно сформулирована вся перспектива.
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20.03.2024 01:20 Ответить
путин будет забирать територии украины- харьков, одесса, возможно пойдет на киев
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19.03.2024 21:10 Ответить
Не путин, а )(уйло!
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19.03.2024 21:13 Ответить
Подавиться.
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19.03.2024 21:28 Ответить
Он может пойдет *****! А может побежит...
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19.03.2024 21:36 Ответить
А возможно - пойдьот нах..
Нехай спочатку Бєлгород відвоює ..
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19.03.2024 22:15 Ответить
Об ошибках, всяких и разных (Часть 2)

https://dl-news.defence-line.org/?author=7

Відhttps://dl-news.defence-line.org/?author=7 anti-colorados БЕР 19, 2024
https://dl-news.defence-line.org/?p=26115
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19.03.2024 21:20 Ответить
Саме тут цікаве, що Анті-колорадос обрав собі аватарку з зображенням Ганнібала. Але ж Ганнібал і Путін - одне й те саме.🤓
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19.03.2024 22:55 Ответить
Ганнібал полководець імперії Корфаген, який воював проти імперії Риму. Як можна порівнювати його з пуйлом?
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19.03.2024 23:09 Ответить
Рим в ті часи був республікою, а не імперією. І Ганнібал не ставив собі задачу зробити з Карфагена імперію.
У Карфагена з Римом було те саме, що і в Росії з США: "велике протистояння", в якому Карфаген програв, як програла і Росія.
Путін - це російський Ганнібал. Різниця між Ганнібалом і Пуйлом у тому, що Ганнібал був дійсно великим полководцем і він не міг собі дозволити так 💩💩💩, як це робить Путін.
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20.03.2024 11:59 Ответить
Коли прийшла черга Ганнібала вести війну з Римом, Рим прибрав до рук у першій пунічній війні Сицілію, тобто з цієї події Рим вже заочно можна вважати імперією, а у другій пунічній війні, також до Ганнібала, ще Сардинію і Корсику. Тому Ганнібал мав справу з Римською імперією.

Ганнібал не мав робити з Корфагена імперію, але Карфаген, маючи іспанські володіння і теріторію магриппа, це вже була імперія.

У твоїх порівняннях США-Росія, Путін-Ганібал не збігається час і особистості.

Тоді, коли Росія програла США при владі був Горбачов. Який взагалі не проявляв мілітарну риторику. А коли до влади прийшов Путін, Росія вже знаходилась у якості програвшого. І той реванш, який зробив Путін, був не по відношенню до США, бо він не напав на США. Путін напав на свою колишню колонію, до якої США не мало ніякого відношення.

До речі, у другій Пунічній війні не Корфаген порушив домовленості, а Рим, який оккупував Сардінію і Корсику, які належали Корфагену.

І якби Путін напав на США захопивши Гаваї, то навіть тоді його не можна було б порівнювати з Ганнібалом, бо такий підступний напад зробив Рим, окупувавши Сардінію і Корсику.

Твої порівняння Ганнібала і Путіна, це як порівнювати мавпу і носорога за принципом наявності в них чотирьох лап і хвоста.
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20.03.2024 21:25 Ответить
До речі, Порошенко і ЗЕ не ставили собі задачу знищити Мордор у Росії. Так саме і обидва Сципіони, Старший і Молодший, не хотіли руйнувати Карфаген. Карфаген став жертвою "фермерського" питання, бо Катон Старший заробляв на поставках морем продовольства у Рим, і купці Карфагену були його конкурентами.
І в наші часи фермерське питання виявилось для польських фермерів важливішим за війну 😕.
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20.03.2024 12:25 Ответить
Шо робити? - буде лізти до кінця
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19.03.2024 21:22 Ответить
Вот же говорильня вечная---что же будет он делать? Скоро подсохнет---вот сразу и увидим что будет делать! Но сначала услышим.
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19.03.2024 21:26 Ответить
Будь-які заклики до тупорилого ішака - марні. Це чмо ні нащо не здатне. Воно живе тільки своїми такими ж безтолковими, як і сам відосіками. Рано чи пізно цього обкуреного бидляка треба гнати.
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19.03.2024 21:48 Ответить
Куйло робитиме все.що йому дозволять робити НАТО І США.(судячи з усього мабуть з ним вже погоджена окупація певної території України)
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19.03.2024 22:11 Ответить
Після виборів ***** буде робити те що і до виборів .
Україна теж .
А от що буде робити Захід , особливо США , тут ще - подивимось .
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19.03.2024 22:21 Ответить
Захiд також буде нiчого не робити.
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20.03.2024 00:39 Ответить
... після виборів.
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20.03.2024 09:09 Ответить
Що буде робити Путін? Він буде невпинно рухатись до своєї смерті. Питання в тому, скільки цей серійний вбивця потягне за собою інших людей.
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19.03.2024 22:37 Ответить
Це такий Путін, як Олександр Македонський!
Це двійник, трійник.....і ще невідомо що. ПРИ ВЛАДІ ЗАЛИШИЛАСЯ ТА САМА БАНДА. І не треба думати, що від одної ляльки, яка для конспірації какає в чемодан, ЩОСЬ ЗАЛЕЖИТЬ.
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20.03.2024 08:55 Ответить
он будет делать все то-же что и делает, а учитывая его хорошее состояние, делать это он будет как минимум лет 10
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20.03.2024 09:42 Ответить
Не 10 років, а всі 100 років, якщо не буде переосмислено і перероблено весь блок російсько-українських відносин. А через 100 років з'являться нові Путін (Распутін), Порошенко (Скоропадський) і ЗЕ (Петлюра) і війна при подібних підходах буде продовжена ще на 100 років, і так - до безкінечності.
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20.03.2024 13:12 Ответить
Що буде робити Путін? - особисто ні...уя так як і зеля за них зроблять інші.
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20.03.2024 13:17 Ответить
 
 