По результатам "Рамштайна" будут новые оборонные пакеты для Украины, в том числе дефицитная артиллерия, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 755-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня – очередной "Рамштайн", встреча стран, поддерживающих нашу оборону, нашу защиту от российского террора. Это – продуктивная встреча, есть результаты. Сейчас можно сказать несколько вещей.

Будут новые оборонные пакеты, в том числе дефицитная артиллерия. Новые государства присоединяются к чешской инициативе по закупке боеприпасов. Благодарю всех. Конечно, остается неизменным приоритет в отношении ПВО, РЭБ и дронов. Благодарю все страны, которые реально работают, чтобы этот наш приоритет был наполнен соответствующим содержанием. Украинские дроны уже дают сильные результаты и должны значительно укрепить международный компонент сотрудничества. Фронт должен почувствовать наше усиление в отношении дронов.

Также хочу сегодня отметить Германию за анонсированный оборонный пакет – полмиллиарда евро. Артиллерия и бронетехника. Мы очень ценим немецкий вклад в защиту украинских жизней и нашей независимости", – сказал Зеленский.

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