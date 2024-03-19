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Новости Видео Война
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По результатам "Рамштайна" будут новые оборонные пакеты для Украины, в том числе дефицитная артиллерия, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 755-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня – очередной "Рамштайн", встреча стран, поддерживающих нашу оборону, нашу защиту от российского террора. Это – продуктивная встреча, есть результаты. Сейчас можно сказать несколько вещей.

Будут новые оборонные пакеты, в том числе дефицитная артиллерия. Новые государства присоединяются к чешской инициативе по закупке боеприпасов. Благодарю всех. Конечно, остается неизменным приоритет в отношении ПВО, РЭБ и дронов. Благодарю все страны, которые реально работают, чтобы этот наш приоритет был наполнен соответствующим содержанием. Украинские дроны уже дают сильные результаты и должны значительно укрепить международный компонент сотрудничества. Фронт должен почувствовать наше усиление в отношении дронов.

Также хочу сегодня отметить Германию за анонсированный оборонный пакет – полмиллиарда евро. Артиллерия и бронетехника. Мы очень ценим немецкий вклад в защиту украинских жизней и нашей независимости", – сказал Зеленский.

Читайте также: С начала марта РФ выпустила 130 ракет, более 320 "шахедов" и около 900 КАБов по Украине. Мы нуждаемся в большей системе ПВО, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20867)


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Топ комментарии
+36
А до чого тут цей несмішний карлик?
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19.03.2024 22:22 Ответить
+31
То треба було знищити виробництво "богдан", аби зараз гундосити про "дефіцитну артилерію".
Зеленський елементарної совісті і стиду не має - насере і робить вигляд, що все нормально.
Типова поведінка годованців москальських спецслужб.
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19.03.2024 22:25 Ответить
+29
Яке ти ішаку маєш відношення до прийнятих там рішень. Це чмо може прокукурікати про чиїсь результати та здобутки. Світ думає, як допомогти, а безтолкове чмо лише, як попіаритись.
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19.03.2024 22:25 Ответить
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Наче він має якийсь вплив на постачання зброї Україні. Що зможуть дать, те й дадуть, незалежно від його "хотєлок"
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19.03.2024 22:21 Ответить
Може зашкодити. Заі своїми кротами. Все, що б він зараз не говорив, повертає нас на початок 2022 року. Виправдання Зе жОпі немає. Будуть відповідати в судах за знищення ВПК та розмінування Чонгару.
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20.03.2024 07:54 Ответить
А до чого тут цей несмішний карлик?
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19.03.2024 22:22 Ответить
А й дійсно, слушне заперечення!
Умєров чи як там того нового міністра по яйцях за 17/шт вже все доповів і всі розклади дав.
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19.03.2024 22:32 Ответить
Якраз про чесного зеленого умерова.
Тарас Чорновіл: МІНОБОРОНИ КРАДЕ У ВІЙСЬКОВИХ ПРОДУКТИ
https://www.youtube.com/watch?v=oW_Un2ep1pg
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20.03.2024 09:50 Ответить
Ну мабуть в ролi речника
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20.03.2024 00:55 Ответить
От є такі 73% ідіотів які оце дивляться по ящику і думають який в нас президент розумний, от якби був порошенко...
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20.03.2024 07:43 Ответить
та ти шо... знов як в 90-х дефіціт...
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19.03.2024 22:24 Ответить
То треба було знищити виробництво "богдан", аби зараз гундосити про "дефіцитну артилерію".
Зеленський елементарної совісті і стиду не має - насере і робить вигляд, що все нормально.
Типова поведінка годованців москальських спецслужб.
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19.03.2024 22:25 Ответить
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19.03.2024 23:25 Ответить
Яке ти ішаку маєш відношення до прийнятих там рішень. Це чмо може прокукурікати про чиїсь результати та здобутки. Світ думає, як допомогти, а безтолкове чмо лише, як попіаритись.
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19.03.2024 22:25 Ответить
Джельсоміно в Країні брехунів

Книга, автор Джанні Родарі
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19.03.2024 22:29 Ответить
Підкинуть нам дефіцит - добре - може хлопцям на передку трохи розвидниться
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19.03.2024 22:30 Ответить
Нарешті, дочекалися вечірній гундос.
Якось сьогодні пізно вийшло, невже так запрацювався найвеличніший на благо Батьківщині, що таке запізнення вийшло.
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19.03.2024 22:30 Ответить
Зайву доріжку занюхачило от і довелося чекати, аби трохи попустило. Яка там праця, воно уявлення не має, що це таке.
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19.03.2024 22:39 Ответить
Винен, каюсь, слово "запрацювався" в лапки треба було взяти
Його праця - то тріпання язиком незрозумілого йому тексту написаним кимось.
Так було в кагалі 95 і так воно є зараз.
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19.03.2024 22:46 Ответить
Цікавий план цього "СВО" прописали:

"ВСУ попытались атаковать Курчатовскую АЭС в Курской области минимум пятью дронами-камикадзе и одной ракетой С-200, пишет Mash. Всё было сбито на подлёте силами ПВО. Обломки повредили подстанцию «Высокая», которая снабжает минимум семь курских улиц. Сейчас там перебои с электроэнергией, их обещают устранить в ближайшее время."

....

"Из-за обстрелов Белгорода со стороны ВСУ руководство Белгородского госуниверситета перевело студентов на дистанционное обучение на период с 20 по 30 марта."

...

"В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО, сбито 11 воздушных целей на подлете к городу, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор Гладков."
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19.03.2024 22:34 Ответить
Є таке:
https://t.me/voynareal/85903?single
https://t.me/voynareal/85904?single
https://t.me/voynareal/85906?single
https://t.me/voynareal/85907?single
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19.03.2024 22:49 Ответить
Путин запросто может пустить ракету на собственую АЭС чтобы обвинить ВСУ и очернить Украину на весь мир-в этом плане я в путине не соммневаюсь. И самое страшное что это сработает:как минимум сплотит вокруг него российское фашистское общество по-настоящему. Они замбированные итак уже воспринимают его на уровне спасителя покруче чем Иисуса. ПС нужно проолжать уничтожать экономическую базу пуйла-производство и продажу нефти и нефтепродуктов. единственное что он боится-нехватка денег для закупки оружия и пушечного мяса среди рабсиян
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20.03.2024 08:44 Ответить
Писали что под Белгородом авианосец потопили!
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19.03.2024 22:37 Ответить
Методички сплутали. Авіаносець завтра потоплять, сьогодні - підлодку.
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19.03.2024 22:50 Ответить
Як завжди до 2030 року?
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19.03.2024 22:54 Ответить
******* не мішки носити. Знову кинуть кістку яка нічого не вирішує.
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19.03.2024 23:00 Ответить
Хтось знаходить снаряди для ЗСУ, а хтось напускає на свій ВПК ДАСУ
Хтось збирає кошти на зброю для ЗСУ, а хтось виділяє 17млрд на дороги
Хтось бере зобов'язання вчити наших військових, а хтось робить усе, щоб військових ставало менше

Гундосику, а що там з будівництвом заводу безпілотників "Байрактар"? Що там з вітчизняною ракетною програмою? А що з вітчизняними БПЛА, на які ще Рєзніков виділив 40млрд, а потім, навздогін, ви туди злили гроші від ПДФО, яке забрали у громад?

Закінчується 5 років "царювання" при всій повноті влади (ВРУ, КМУ, Прокуратура, Поліція, БЕБ, ДБР і т.ін.). Є хоч щось, що може починатися словами "ми/я виконав/зробив"? Хоч щось? ("проє@алі" і "я ваш вирок" не рахується)

Щоб в тебе, падло, язик вузлом зав'язався, а твоя брехня скіпідаром тобі нижче пояса капала до скону твого віку!
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19.03.2024 23:01 Ответить
Літерний потяг Зеленського знаходиться в Стамбулі (Туреччина) на ст. Halkalı (Turkish: Halkalı garı), куди прибув десь біля 5-6 години ранку по м.ч.
Поїхав готувати угоду про капітуляцію?
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19.03.2024 23:56 Ответить
За результатами Рамштайну дружні партнери ні куди не поспішають.Війна триває далі.і знову буде Рамштайн і знову і знову і знову.А куди їм поспішати не в них війна,закази на зброю сотнями мільрдів.А вам нате горстку чогось воюйте потім ще дамо.А люди гинуть....
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20.03.2024 00:17 Ответить
"дефіцитна артилерія" в Північно-Корейського колобка,він нею куйла забезбечує
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20.03.2024 00:52 Ответить
А пікапи для тимошенок будуть?
До травневих лишилося трохи більше місяця, шашлики вже реально горять! І смердять паленою дупою недодіхтатора
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20.03.2024 01:14 Ответить
Ну це знову ПОТУЖНИЙ контент для любителів поїсти гавна. Доречі, знову все в майбутньому часі, знову БУДЕ, БУДУТЬ, БУДЕМО. Це ще когось дивує? І чи хоть хтось на це ведеться? Ато вже і спільне ВПК з партнерами мало бути, і гарантії давала АЛБАНІЯ , і снаряди будуть, і літаки, і ракети. Ой та я ще забув за міліон дронів (так-то вже третій місяць минає а це вже мало бути поставлено у ЗСУ приблизно 250000 дронів, мабуть ще поки стругають з того міліарда дерев), ще Ф-16, а ракети.... Що з того, що розказував ця хрипато-носата мати драконів виявилось правдою, хтось підкаже?
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20.03.2024 05:31 Ответить
результати твого правління - жидьонок,це сотні тисяч убитих українців і сухопутний коридор кацапів в крим.будь ти проклятий навіка і весь твій рід.
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20.03.2024 07:05 Ответить
Без тебе Україні буде набагато краще а ти впився як кліщ в неї
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20.03.2024 07:53 Ответить
Я подумав, що новий гарний альбом вийшов
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20.03.2024 08:24 Ответить
А слабо Зеленскому продать свою виллу в Италии и на эти деньги закупить снаряды для ЗСУ в любой стране не обязательно в ЕС и США? Подать ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР Президентам демократических стран? Ато Президент Чехии бегает и ищет снаряды для Украины хотя у него и внутри Чехии много забот а Зеленский только видосики записывает. У Зели ветдь есть еще роскошное жилье в Украине и Израиле. Да и как минимум несколько миллионов долларов в заначке в офшоре-я не сомневаюсь. Плюс хорошая пенсия бывшему Презмденту и гособеспечение и жилье от государства-жить его семье есть где даже без виллы в Италии. Это была-бы хорошей платой за его 4 кратное уклонение от службы в ВСУ
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20.03.2024 08:38 Ответить
А такого дефіцитного президента в пакеті не буде?
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20.03.2024 08:41 Ответить
Вова не просри!
29 січня 2024 року

"Вчора правоохоронці вручили підозри Олександру та Тоомасу Нахкуру - екс та діючому керівнику ДВТП МОУ. Міністерство оборони сприяло Нацполіції та СБУ у викритті зловмисників. Департамент військово-технічної політики в міністерстві Резнікова здійснював всі закупівлі зброї в країні. Тобто опрацьовував на основі запиту потреби від Генерального Штабу комерційні пропозиції від постачальників, здійснював переговори з ними про ціну, якість, час поставки, підписував контракти. Перевіряв надійність постачальників, здійснював оплати, приймав товари", - йдеться в повідомленні.
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20.03.2024 08:49 Ответить
Болтун - находка для шпиона
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20.03.2024 09:28 Ответить
Якже я ненавиджу цю зелену шмарклю
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20.03.2024 10:09 Ответить
Ну що костін скільки в тебе кримінальних справ відкрито на клоуна з квартал 95 і на шобло дерьмака із оп,ти ж в нас генеральний продкурор????
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20.03.2024 10:33 Ответить
Щира вдячність президенту Чехії Петру Павелу за "урок лідерства" у надважкий для України час
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20.03.2024 10:53 Ответить
ваш комент єдиний вартий уваги та вподобайки в цій темі!
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20.03.2024 12:38 Ответить
 
 