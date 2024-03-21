Апелляционный суд снова не смог рассмотреть изменение меры пресечения полковнику Червинскому: на этот раз из-за сообщения о заминировании. ВИДЕО

Сегодня, 21 марта 2024 года, заседание Киевского апелляционного суда по делу полковника Романа Червинского не состоялось из-за сообщения о якобы заминировании.

Об этом сообщил адвокат Червинского Виктор Василюк, передает Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что сегодня 21 марта 2024 года заседание Киевского апелляционного суда по делу полковника Романа Червинского не состоялось из-за заминирования. По словам адвоката, привозить Червинского на заседание суда не планировали, поэтому Василюк считает, что сообщение о заминировании - попытка сорвать и отсрочить судебное заседание.

Кроме того, адвокат отметил, что защита Червинского пообщалась с депутатами Европарламента, которые, в свою очередь, напомнили о постоянном мониторинге верховенства права в Украине и, что ухудшение показателей в этой сфере недопустимо.

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"Европарламент в курсе дела героя-разведчика Романа Червинского. Заминирование суда не спасет от ответственности ни заказчиков, ни исполнителей", - подчеркнул адвокат Василюк.

Отметим, что на предварительном заседании Киевского апелляционного суда 14 марта 2024 года, на котором должны были рассмотреть изменение меры пресечения Червинскому, судьи объявили о самоотводе.

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Дело Романа Червинского

СМИ сообщали, что украинские военные несколько месяцев вербовали пилота РФ с целью выкрасть самолет. В их числе, по данным СМИ, был Роман Червинский. Впоследствии, как отметили в СБУ, "операция" проводилась, несмотря на отрицание СБУ и без согласия соответствующих государственных органов. В результате враг получил данные о размещении на аэродроме "Канатово" личного состава Воздушных сил ВСУ и украинских самолетов. Это позволило ВС РФ обстрелять аэродром.

Позже Червинский дал Цензор.НЕТ эксклюзивное интервью, рассказав об операции на аэродроме "Канатово".

В апреле 2023 СБУ сообщила о подозрении Червинскому по делу об обстреле оккупантами аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Его задержали на Тернопольщине.

Генерал-майор Виктор Ганущак, в ведении которого находилась воинская часть, в которую был зачислен на должность заместителя командира полковник Червинский, рассказал в интервью Цензор.НЕТ, что операцию на аэродроме "Канатово" согласовали с высшим руководством ВСУ. Однако суд отказался заслушать Ганущака и не принимал доказательства в пользу Червинского.

Роман Червинский был одним из разведчиков, которые в 2020 году организовывали операцию по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер", выманивая их в Беларусь. Там наемники должны были сесть на самолет, который впоследствии украинские спецслужбы аварийно посадили в Украине. Однако операция сорвалась. 24 июня 2021 года президент Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам". Также Зеленский заявил, что спецоперация по "вагнеровцам" - идея других стран и Украину максимально втягивали в этот вопрос.

В декабре 2021 года разведчики ГУР МО Червинский и Семенюк рассказали о предательстве операции. По словам Червинского, несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию по операции задержания "вагнеровцев". Также он рассказал, что Офис Президента угрожал экс-разведчикам уголовными производствами.

28 декабря 2023 года полковнику Роман Червинскому сообщено о подозрении в попытке завладеть 100 тысячами долларов США, выдавая себя за должностное лицо Государственной фискальной службы.

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