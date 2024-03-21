В конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа компонентов, производимых не в России. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский призвал мир усилить санкции против России, поскольку в ракетах, которыми армия РФ бьет по Украине, есть компоненты, произведенные в других странах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Прежде всего, спасибо нашим защитникам неба за сбитые ракеты. Более 30, в частности баллистика. Очень важно давать такой результат ПВО. И со всеми партнерами мы неизменно говорим о том, чтобы усилить нашу способность защищать небо. Системы ПВО, которые для этого нужны, есть у партнеров, которые могут помочь. Стоит это сделать. Стоит защищать жизнь.
"Петриоты" и другие системы сейчас нужны именно в Украине, для наших городов и громад.
С другой стороны, каждый российский террористический удар говорит о том, что санкций мира против путинской системы еще недостаточно. Каждая российская ракета, которой эти изверги атакуют нашу страну, содержит компоненты, производимые компаниями из других государств - не России. В конструкции ракет Х-101, по меньшей мере, 53 типа таких компонентов. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов компонентов, которые Россия не производит. Значительная их часть – это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает, – это обязательно. Нужно больше санкций. Требуется больше ответственности за схемы обхода санкций.
Благодарен всем государствам и лидерам, которые это делают. Но давления на Россию нужно гораздо больше. Только сегодня, только в ракетах, примененных против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые были завезены государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", – отметил Зеленский.
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А він на наших Свинарчуків карних справ навідкривав, шоб у нас так не працювало
зебильныйзелёный.
За п'ять років курва нічого не зробив із зброї!
Все на Крадівництво
Із ЗЄ просеремо Україну! 👿
Тому що немає самих ракет!
Що робив ЗЄленсткий 5 років своєї каденції?
Саме так!
Крадівництво замість ракет 👿
Ти, п@дло, краще своїх кротів порахуй!
мєлкій чини любить 😂
І поставлені снаряди прикопують і топлять!... Казав Юрій Швець!...
Є привід йому не вірити?!...
З нашими зрадниками при владі - вірю!...
Один ти наш платиновий.