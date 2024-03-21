В конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа компонентов, производимых не в России. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский призвал мир усилить санкции против России, поскольку в ракетах, которыми армия РФ бьет по Украине, есть компоненты, произведенные в других странах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Прежде всего, спасибо нашим защитникам неба за сбитые ракеты. Более 30, в частности баллистика. Очень важно давать такой результат ПВО. И со всеми партнерами мы неизменно говорим о том, чтобы усилить нашу способность защищать небо. Системы ПВО, которые для этого нужны, есть у партнеров, которые могут помочь. Стоит это сделать. Стоит защищать жизнь.

"Петриоты" и другие системы сейчас нужны именно в Украине, для наших городов и громад.

С другой стороны, каждый российский террористический удар говорит о том, что санкций мира против путинской системы еще недостаточно. Каждая российская ракета, которой эти изверги атакуют нашу страну, содержит компоненты, производимые компаниями из других государств - не России. В конструкции ракет Х-101, по меньшей мере, 53 типа таких компонентов. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов компонентов, которые Россия не производит. Значительная их часть – это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает, – это обязательно. Нужно больше санкций. Требуется больше ответственности за схемы обхода санкций.

Благодарен всем государствам и лидерам, которые это делают. Но давления на Россию нужно гораздо больше. Только сегодня, только в ракетах, примененных против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые были завезены государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", – отметил Зеленский.

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