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В конструкции ракет Х-101 по меньшей мере 53 типа компонентов, производимых не в России. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский призвал мир усилить санкции против России, поскольку в ракетах, которыми армия РФ бьет по Украине, есть компоненты, произведенные в других странах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Прежде всего, спасибо нашим защитникам неба за сбитые ракеты. Более 30, в частности баллистика. Очень важно давать такой результат ПВО. И со всеми партнерами мы неизменно говорим о том, чтобы усилить нашу способность защищать небо. Системы ПВО, которые для этого нужны, есть у партнеров, которые могут помочь. Стоит это сделать. Стоит защищать жизнь.
"Петриоты" и другие системы сейчас нужны именно в Украине, для наших городов и громад.

С другой стороны, каждый российский террористический удар говорит о том, что санкций мира против путинской системы еще недостаточно. Каждая российская ракета, которой эти изверги атакуют нашу страну, содержит компоненты, производимые компаниями из других государств - не России. В конструкции ракет Х-101, по меньшей мере, 53 типа таких компонентов. В ракете "Кинжал" не менее 49 типов компонентов, которые Россия не производит. Значительная их часть – это то, что сделано компаниями свободного мира и через разные "серые" схемы завозится в Россию. Блокировать такие схемы и всех, кто их поддерживает, – это обязательно. Нужно больше санкций. Требуется больше ответственности за схемы обхода санкций.

Благодарен всем государствам и лидерам, которые это делают. Но давления на Россию нужно гораздо больше. Только сегодня, только в ракетах, примененных против Киева, было по меньшей мере полторы тысячи компонентов, которые были завезены государству-террористу из нормальных государств. Это должно прекратиться, и у мира есть соответствующие рычаги", – отметил Зеленский.

Смотрите также: Зеленский о сегодняшней ракетной атаке: Мир может это остановить, когда поможет нам системами ПВО. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20906) обращение (773)


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Топ комментарии
+15
О - який у нас "**********" розумний! Навіть букви знає і правильно з відеосуфлера читає!
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21.03.2024 22:01 Ответить
+13
А что у нас в Громе-2 (Сапсане)? Один асфальт, да и тот зебильный зелёный.
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21.03.2024 22:03 Ответить
+13
Як вже задовбав цей "верховний держстат"!!
Ти, п@дло, краще своїх кротів порахуй!
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21.03.2024 22:16 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
А у прокачаного ґазу немає російських компонентів
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21.03.2024 21:59 Ответить
розібрав сам?
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21.03.2024 22:00 Ответить
О - який у нас "**********" розумний! Навіть букви знає і правильно з відеосуфлера читає!
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21.03.2024 22:01 Ответить
Він це все життя робив. Суфлер Єрмака.
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21.03.2024 23:10 Ответить
Ну и? А где тогда наши ракеты, раз даже рашики могут это делать под санкциями, а у нас свободный доступ к любым компонентам? Где?
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21.03.2024 22:02 Ответить
Пане Президент, почитайте про "паралельний імпорт" і як це працює.....
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21.03.2024 22:02 Ответить
як Свинарчуки це працює.

А він на наших Свинарчуків карних справ навідкривав, шоб у нас так не працювало
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21.03.2024 23:34 Ответить
Свинарчуки незаконно крали у рашки клістрони для ЗСУ
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22.03.2024 02:17 Ответить
А что у нас в Громе-2 (Сапсане)? Один асфальт, да и тот зебильный зелёный.
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21.03.2024 22:03 Ответить
+💯!

За п'ять років курва нічого не зробив із зброї!
Все на Крадівництво

Із ЗЄ просеремо Україну! 👿
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21.03.2024 22:09 Ответить
В українських ракетах іноземних компонентів - ноль !
Тому що немає самих ракет!

Що робив ЗЄленсткий 5 років своєї каденції?
Саме так!
Крадівництво замість ракет 👿
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21.03.2024 22:05 Ответить
Як вже задовбав цей "верховний держстат"!!
Ти, п@дло, краще своїх кротів порахуй!
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21.03.2024 22:16 Ответить
Навіть за відсутності санкцій зелені не змогли організувати виробництво патронів, снарядів, ракет у себе в країні. А москалі під санкціями все налагодили. Зелена погань не планує вигравати війну. Їм і зараз добре, є що красти
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21.03.2024 22:18 Ответить
Конечно, детали из Китая
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21.03.2024 22:25 Ответить
Зеленський, якби твої кацапські куратори, так само як і ти, заводили карні справи та саджали всіх своїх постачальників, хто їм контрабандою постачає комплектуючі до їхніх ракет, як це робив ти, виродок, коли заводив карні справи по постачальникам клістронів у 2020, то кацапи вже б давно припинили бити по Україні ракетами та дронами через брак комплектуючих. Чи може тобі, гнусавопика ватна курва нагадати, як вся ваша зелена зрадлива мішпуха верещала про "контрабанду Порошенка", коли ви вскрили всі канали постачання клістронів для ППО, запчастин для бронетехніки та запчастин для літальних апаратів з території рашки, які напрацьовувала наша розвідка роками з 2014 року??? А тепер ти розігруєш "здивованість" мовляв звідки у кацапів контрабандні комплектуючі??? Подзвони своєму куміру - кремлівському *****, перед яким ти повзав навколішки по сцені москальського КВН, та порадь завести карні справи на їхніх постачальників контрабандних комлектуючих за прикладом твого татаровсько-єрмаковського ДБР, може твої омансько-кремлівські партнери дослухаються твоїх порад??? Тоді й обстріли України кацапськими ракетами та дронами припиняться, бо просто не буде комплектуючих для виробництва того кацапського смертельного мотлоху...
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21.03.2024 22:25 Ответить
Потужно. Головнокомандувач вільним світом, и всеми остальными.
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21.03.2024 22:27 Ответить
Ви забули "Верховний" -
мєлкій чини любить 😂
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22.03.2024 02:20 Ответить
Кажуть, що нам поставлено ракети..., але дермак не дає дозволу сирку стріляти по ворогу!...
І поставлені снаряди прикопують і топлять!... Казав Юрій Швець!...
Є привід йому не вірити?!...
З нашими зрадниками при владі - вірю!...
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21.03.2024 22:37 Ответить
Може ти, шановний, проти капіталізму???
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21.03.2024 22:54 Ответить
всі вині .Всі.
Один ти наш платиновий.
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21.03.2024 23:03 Ответить
Пердіння у воду, із суфлеру. Мудрий нарід достойний свого вибАра-2019.
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21.03.2024 23:07 Ответить
Аброхамія з ВРУ від приблуд95, міг би і гудроном це залити з Білорусії від самозваного …
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21.03.2024 23:08 Ответить
Так то мы, Вовка, знаем и так что 49% там в середине вставлено. Тут другая тема. Нам что мешает так делать??? ********************--- А?
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21.03.2024 23:09 Ответить
49шт,а який % в цілому,може20 може 80 фіг його знає.
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21.03.2024 23:28 Ответить
Перевелись на Україні снайпери...
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21.03.2024 23:45 Ответить
Дайте йому ППО, щоб він ще свою дупу обставив ними.
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22.03.2024 12:12 Ответить
А не двойник ли это..................
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22.03.2024 12:40 Ответить
 
 