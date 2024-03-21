В ходе учений Балтийского флота РФ ракета попала в российский траулер "Капитан Лобанов": трое погибших, - росСМИ. ВИДЕО

19 марта в Балтийском море затонул российский траулер "Капитан Лобанов". Родственники членов экипажа рассказали СМИ, что в траулер ударила российская ракета, выпущенная во время учений Балтийского флота РФ. Как результат, погибли три человека.

Родственник члена экипажа траулера "Капитан Лобанов" подтвердил "Дождю", что в корабль попала ракета ВМФ РФ, передает Цензор.НЕТ.

Вследствие попадания ракеты в рыболовный траулер "Капитан Лобанов" 19 марта погибли трое членов экипажа, еще четверо получили ранения.

Попавшая в траулер ракета была выпущена во время учений Балтийского флота РФ, сообщил источник издания. Перед инцидентом члены экипажа траулера собирались лечь спать, ракета упала на рубку капитана.

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Согласно официальным сообщениям местных властей, на борту траулера произошел пожар, а причины инцидента пока неизвестны. Кроме того, российские власти сообщают лишь об одном погибшем.

"Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки нет, ее просто снесло", - говорит источник Дождя.

Выживших отправили в госпиталь в городе Пионерск, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По словам источника, в госпитале пострадавших допросили сотрудники ФСБ РФ, попросившие членов экипажа "не распространяться" об инциденте.

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Еще одна ракета, по словам источника, упала в рыболовные сети рядом с промышленным судном компании МРТК, которое находилось недалеко от траулера "Капитан Лобанов".



