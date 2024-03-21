В ходе учений Балтийского флота РФ ракета попала в российский траулер "Капитан Лобанов": трое погибших, - росСМИ. ВИДЕО
19 марта в Балтийском море затонул российский траулер "Капитан Лобанов". Родственники членов экипажа рассказали СМИ, что в траулер ударила российская ракета, выпущенная во время учений Балтийского флота РФ. Как результат, погибли три человека.
Родственник члена экипажа траулера "Капитан Лобанов" подтвердил "Дождю", что в корабль попала ракета ВМФ РФ, передает Цензор.НЕТ.
Вследствие попадания ракеты в рыболовный траулер "Капитан Лобанов" 19 марта погибли трое членов экипажа, еще четверо получили ранения.
Попавшая в траулер ракета была выпущена во время учений Балтийского флота РФ, сообщил источник издания. Перед инцидентом члены экипажа траулера собирались лечь спать, ракета упала на рубку капитана.
Согласно официальным сообщениям местных властей, на борту траулера произошел пожар, а причины инцидента пока неизвестны. Кроме того, российские власти сообщают лишь об одном погибшем.
"Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки нет, ее просто снесло", - говорит источник Дождя.
Выживших отправили в госпиталь в городе Пионерск, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По словам источника, в госпитале пострадавших допросили сотрудники ФСБ РФ, попросившие членов экипажа "не распространяться" об инциденте.
Еще одна ракета, по словам источника, упала в рыболовные сети рядом с промышленным судном компании МРТК, которое находилось недалеко от траулера "Капитан Лобанов".
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Брехня, людей там не було!
Самі лише рузьге!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
нехай потонуть усі
Чекаю тепер коли у них ********** боінг. До речі, через три дні вони будуть знов намагатись запустити "Союз". На місці Дайсон я би прямо сьогодні відмовився від польоту, бо кацапи навіть нормального акумулятора не могли встановить на ту ракету.
Будиночок для шпрот буде в морі))
Не СПАТЬ! не СПАТЬ! КОСИТЬ! КОСИТЬ!
https://youtu.be/4lCiwcweVYY?si=PKMScpoUcPKpXlsc
представлены кадры с учений фрегата «Маршал Шапошников». Этот боевой корабль после модернизации получил в качестве вооружений крылатые ракеты «Калибр»
ракета вышла из вертикальной пусковой установки, поднялась на высоту в несколько десятков метров, однако отправиться для поражения заданной цели так и не смогла. Началось вертикальное движение с вращением. Затем произошла вспышка, и ракета, разваливаясь на части, стала падать в воду.
Концы в воду ?
Три конца в воду.
Высотная цель, да ещё сцарь-пушкой.
Рязанский сахар достали, смахнули нафталин и снова за дело