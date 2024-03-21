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В ходе учений Балтийского флота РФ ракета попала в российский траулер "Капитан Лобанов": трое погибших, - росСМИ. ВИДЕО

19 марта в Балтийском море затонул российский траулер "Капитан Лобанов". Родственники членов экипажа рассказали СМИ, что в траулер ударила российская ракета, выпущенная во время учений Балтийского флота РФ. Как результат, погибли три человека.

Родственник члена экипажа траулера "Капитан Лобанов" подтвердил "Дождю", что в корабль попала ракета ВМФ РФ, передает Цензор.НЕТ.

Вследствие попадания ракеты в рыболовный траулер "Капитан Лобанов" 19 марта погибли трое членов экипажа, еще четверо получили ранения.

Попавшая в траулер ракета была выпущена во время учений Балтийского флота РФ, сообщил источник издания. Перед инцидентом члены экипажа траулера собирались лечь спать, ракета упала на рубку капитана.

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Согласно официальным сообщениям местных властей, на борту траулера произошел пожар, а причины инцидента пока неизвестны. Кроме того, российские власти сообщают лишь об одном погибшем.

"Когда забирали выживших, все прекрасно знали, что погибли три человека. И все прекрасно знали, что ударила ракета. Но они решили написать, что произошло "возгорание". Интересно, какое это возгорание, если капитанской рубки нет, ее просто снесло", - говорит источник Дождя.

Выживших отправили в госпиталь в городе Пионерск, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По словам источника, в госпитале пострадавших допросили сотрудники ФСБ РФ, попросившие членов экипажа "не распространяться" об инциденте.

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Еще одна ракета, по словам источника, упала в рыболовные сети рядом с промышленным судном компании МРТК, которое находилось недалеко от траулера "Капитан Лобанов".

Дождь про траулер Капитан Лобанов
Дождь про траулер Капитан Лобанов

Автор: 

ВМФ РФ (180) корабль (2046) ракеты (3620) военные учения (3462)


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Топ комментарии
+30
ну а ****..високоточное аружие
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21.03.2024 22:43 Ответить
+29
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21.03.2024 22:45 Ответить
+25
У результаті загинули три людини

Брехня, людей там не було!
Самі лише рузьге!
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21.03.2024 23:05 Ответить
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ну а ****..високоточное аружие
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21.03.2024 22:43 Ответить
Вайна, кругом вайна!!! Кляте Нато. не налило рюським вітязям похмелитися.
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21.03.2024 22:46 Ответить
Треба було по своєму танкеру. Ще краще - по крейсеру.
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22.03.2024 09:12 Ответить
Щодня так давайте кацапчики
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22.03.2024 02:14 Ответить
Таки високоточне.
Влучило точно, нічого й додати.
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22.03.2024 06:22 Ответить
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21.03.2024 22:45 Ответить
Ай маладца...
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21.03.2024 22:50 Ответить
По другим данным этот так называемый траулер глушил GPRS-навигацию в этом регионе так что прилетело куда надо.Происки британской агентуры.
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21.03.2024 22:51 Ответить
Именно так и пишут сами военкоры пи@аров. Взорвали новейшую РЭБ, проходящую испытания.
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22.03.2024 00:02 Ответить
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22.03.2024 00:29 Ответить
Балтийский флот не подведет!
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21.03.2024 22:53 Ответить
автогол. Молодцы
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21.03.2024 22:54 Ответить
Просто нє астанавлівайтєс.
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21.03.2024 22:55 Ответить
Супер новина 👍🏼👍🏼👍🏼
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21.03.2024 22:56 Ответить
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21.03.2024 22:59 Ответить
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22.03.2024 00:28 Ответить
Тока задімлєніє(
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22.03.2024 00:46 Ответить
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21.03.2024 22:59 Ответить
Оце так новина на ніч! Шкода що ще в промислове судно не влучили!
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21.03.2024 22:59 Ответить
"Половили рибки!"
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21.03.2024 23:01 Ответить
Типичный пример с газом и без газа, "куда-то попали, кап 3 дали"(с). Все збс.
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21.03.2024 23:02 Ответить
У результаті загинули три людини

Брехня, людей там не було!
Самі лише рузьге!
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21.03.2024 23:05 Ответить
1000%:
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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22.03.2024 09:21 Ответить
Взагалi той траулер ще тримається на водi та не схоже щоб збирався тонути. Ви впевненi що вiн таки затонув?
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21.03.2024 23:05 Ответить
Ех, в яблочко...))(
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21.03.2024 23:06 Ответить
Побєда однозначно. Ватнікам пора накатіть.
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21.03.2024 23:11 Ответить
Щось копченої риби захтілось...
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21.03.2024 23:08 Ответить
Немає різниці як здохне кацап: чи від холєри, чи від Української кулі, чи від ножа в спину від сваїх чи його з`їла акула.... хороший кацап - дохлий кацап!
від цього буде тільки ВСІМ легше: однознaчно з нього вже не виросте новий вбивця, терорист або злодій, гвалтівник....
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21.03.2024 23:09 Ответить
Було б добре якби щось ядерне в них розірвалося. Та ж ЛАЕС побратим і близнюк ЧАЕС.
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21.03.2024 23:10 Ответить
не треба, планета одна, а срань швидко разнесе вітром хз куди
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22.03.2024 07:24 Ответить
хтось сумнівався в ефективності збройних сил рф? можуть коли хочуть
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21.03.2024 23:11 Ответить
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21.03.2024 23:13 Ответить
Пора топити російські військові кораблі у Балтиці . Повернемо фінам їх землю ‼️‼️
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21.03.2024 23:14 Ответить
на фото різні кораблі
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22.03.2024 00:18 Ответить


нехай потонуть усі
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22.03.2024 02:50 Ответить
В Балтийском море тоже не мы?😳 Скоро кацапам только море Лаптевых будет доступно
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21.03.2024 23:19 Ответить
рибалки думали, що вони на есвео не попадуть. А от ******, тепер у кацапів скрізь есвео.
Чекаю тепер коли у них ********** боінг. До речі, через три дні вони будуть знов намагатись запустити "Союз". На місці Дайсон я би прямо сьогодні відмовився від польоту, бо кацапи навіть нормального акумулятора не могли встановить на ту ракету.
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21.03.2024 23:21 Ответить
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21.03.2024 23:26 Ответить
Дайошь с тросточкой.
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22.03.2024 00:23 Ответить
Аналагав нєт.
Будиночок для шпрот буде в морі))
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21.03.2024 23:28 Ответить
Вот это улов!
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21.03.2024 23:33 Ответить
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21.03.2024 23:36 Ответить
Карма вже давно натякає кацапам,що час увімкнути мізки. Марно.
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21.03.2024 23:40 Ответить
Красавчегі! Так тримати!
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21.03.2024 23:41 Ответить
Непорядок!!! А чому надувний човен не потоплений???
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21.03.2024 23:41 Ответить
Бий своїх, щоб чужі боялися
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21.03.2024 23:50 Ответить
Харашо но мало! Кацапи, можетє павтаріть?
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21.03.2024 23:59 Ответить
Від всього серця вітаю обидві сторони
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22.03.2024 00:19 Ответить
....ошень тошна ударіла ракета .
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22.03.2024 00:19 Ответить
Какой там навчання. То испытания... Просто главный конструктор, сидя на ракете верхом, вывесил свои портянки подсушить - сбил ракете нюх на несколько румбов.
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22.03.2024 00:22 Ответить
Перед инцидентом члены экипажа траулера собирались лечь спать, ракета упала на рубку капитана.
Не СПАТЬ! не СПАТЬ! КОСИТЬ! КОСИТЬ!
https://youtu.be/4lCiwcweVYY?si=PKMScpoUcPKpXlsc
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22.03.2024 00:23 Ответить
29 апреля 2021
представлены кадры с учений фрегата «Маршал Шапошников». Этот боевой корабль после модернизации получил в качестве вооружений крылатые ракеты «Калибр»
ракета вышла из вертикальной пусковой установки, поднялась на высоту в несколько десятков метров, однако отправиться для поражения заданной цели так и не смогла. Началось вертикальное движение с вращением. Затем произошла вспышка, и ракета, разваливаясь на части, стала падать в воду.
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22.03.2024 00:41 Ответить
"Выстрелил и забыл "
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22.03.2024 02:15 Ответить
Та і йух з ним!
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22.03.2024 02:39 Ответить
Так без рубки плавать даже легче - чего ж он затонул ?
Концы в воду ?
Три конца в воду.
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22.03.2024 02:43 Ответить
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22.03.2024 03:01 Ответить
Хоть бы раз по ошибке шарахнуло по кремлю.
Высотная цель, да ещё сцарь-пушкой.
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22.03.2024 04:32 Ответить
Могут когда захотят, а то рукожопы, рукожопы..
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22.03.2024 06:39 Ответить
Ублюдки, так держати.
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22.03.2024 07:36 Ответить
Бо в Чорнім морі маневрувать трохи сцикітно, там той, бички голодні, а в Балтиці лафа! І враження рибалок було не випадкове, флоті потрібна перемога! Траулери,зазвичай, нічим не мають шмальнуть у відповідь, і це приваблює. Буде черга нагород.
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22.03.2024 08:20 Ответить
добре, але мало
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22.03.2024 13:37 Ответить
Все лобаны в **** - их капитан утонул!
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22.03.2024 13:40 Ответить
Ничесееее!!!! 🤪
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22.03.2024 23:10 Ответить
Так это...
Рязанский сахар достали, смахнули нафталин и снова за дело
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22.03.2024 22:27 Ответить
 
 