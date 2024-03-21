Зеленский обратился к лидерам ЕС во время заседания Евросовета: Все системы ПВО, предоставленные Украине, дают жить нашим городам и селам, но, к сожалению, их недостаточно. ВИДЕО
Владимир Зеленский призвал лидеров Европейского Союза предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.
"Все системы ПВО, предоставленные Украине, в частности странами Европы, дают жить нашим городам и селам. К сожалению, существующих систем ПВО не хватает, чтобы закрыть от террора России всю нашу территорию. И речь идет не о сотнях систем, а о достижимом количестве, чтобы защитить всю территорию Украины. Вы все знаете, какие шаги нужно сделать. Призываю вас помочь защитить наши города: Харьков, Сумы, Днепр, Одессу, Херсон и др. Надо дать надежную защиту небу и над фронтом в Украине. Чтобы Путин потерпел поражение в битве за украинское небо", – подчеркнул президент.
Также Зеленский подчеркнул, что показатели использования артиллерии на фронте украинскими воинами сейчас унизительны для Европы, потому что "Европа может обеспечить больше, и это критически важно доказать сейчас".
Он добавил, что Европе необходима реальная оборонная самодостаточность, и это может быть достигнуто только благодаря наращиванию производства оружия и боеприпасов на континенте.
"Украина демонстрирует, что это можно делать довольно быстро. Пожалуйста, не теряйте времени, необходимое для активизации оборонных производств. Технологическая сторона войны обновляется, и нужно успевать за изменениями ради безопасности каждой страны Европы", - отметил глава государства.
Он рассказал, что Украина предлагает Европе инвестировать в производство дронов – один из ключевых видов оружия в современной войне.
"Потенциал нашего производства дронов достаточен, и нужно достаточное финансирование для того, чтобы реализовать этот потенциал на фронте. Все, что мы строим для защиты Украины, будет работать и для защиты всей нашей Европы", - подытожил президент.
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