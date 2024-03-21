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Зеленский обратился к лидерам ЕС во время заседания Евросовета: Все системы ПВО, предоставленные Украине, дают жить нашим городам и селам, но, к сожалению, их недостаточно. ВИДЕО

Владимир Зеленский призвал лидеров Европейского Союза предоставить Украине больше систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента.

"Все системы ПВО, предоставленные Украине, в частности странами Европы, дают жить нашим городам и селам. К сожалению, существующих систем ПВО не хватает, чтобы закрыть от террора России всю нашу территорию. И речь идет не о сотнях систем, а о достижимом количестве, чтобы защитить всю территорию Украины. Вы все знаете, какие шаги нужно сделать. Призываю вас помочь защитить наши города: Харьков, Сумы, Днепр, Одессу, Херсон и др. Надо дать надежную защиту небу и над фронтом в Украине. Чтобы Путин потерпел поражение в битве за украинское небо", – подчеркнул президент.

Также Зеленский подчеркнул, что показатели использования артиллерии на фронте украинскими воинами сейчас унизительны для Европы, потому что "Европа может обеспечить больше, и это критически важно доказать сейчас".

Он добавил, что Европе необходима реальная оборонная самодостаточность, и это может быть достигнуто только благодаря наращиванию производства оружия и боеприпасов на континенте.

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"Украина демонстрирует, что это можно делать довольно быстро. Пожалуйста, не теряйте времени, необходимое для активизации оборонных производств. Технологическая сторона войны обновляется, и нужно успевать за изменениями ради безопасности каждой страны Европы", - отметил глава государства.

Он рассказал, что Украина предлагает Европе инвестировать в производство дронов – один из ключевых видов оружия в современной войне.

"Потенциал нашего производства дронов достаточен, и нужно достаточное финансирование для того, чтобы реализовать этот потенциал на фронте. Все, что мы строим для защиты Украины, будет работать и для защиты всей нашей Европы", - подытожил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20906) ПВО (2852) Евросоюз (17288)


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Топ комментарии
+12
Цинічний підлий ЗЕ-виродок... Горіти тобі у пеклі, зрадлива ватна курва...
Вилучені у 2020 році клістрони від ЗРК С-300 повернули у частини ППО лише через 100 днів широкомасштабної війни https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/
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21.03.2024 22:59 Ответить
+11
Вони могли б дати Україні ППО в три рази більше, але тоді б не змогли будувати дороги. А це для них важливо.
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21.03.2024 22:54 Ответить
+8
А ще не змогли б посадити мільярд дерев, провести десять олімпіад і платити своїм вчителям по 4000 доларів (чи євро?).
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21.03.2024 23:05 Ответить
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Вони могли б дати Україні ППО в три рази більше, але тоді б не змогли будувати дороги. А це для них важливо.
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21.03.2024 22:54 Ответить
А ще не змогли б посадити мільярд дерев, провести десять олімпіад і платити своїм вчителям по 4000 доларів (чи євро?).
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21.03.2024 23:05 Ответить
Просто волаю вголос особливо коли в нашій землі будують дороги у великих в містах. 😆
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21.03.2024 23:19 Ответить
Цинічний підлий ЗЕ-виродок... Горіти тобі у пеклі, зрадлива ватна курва...
Вилучені у 2020 році клістрони від ЗРК С-300 повернули у частини ППО лише через 100 днів широкомасштабної війни https://nova.net.ua/vylucheni-2-roky-tomu-klistrony-zrk-s-300-cherez-100-dniv-viiny-nareshti-povernuly-viiskovym/
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21.03.2024 22:59 Ответить
ЗСУ відійдуть з частини територій - заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх.

«ЗСУ очікують складні рішення про відхід з низки територій для зміцнення оборони у зв'язку з пробуксовкою узгодження нової допомоги США», - сказала вона.
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21.03.2024 23:02 Ответить
Я це пердіння у воду перестав слухати іще після номеру "Україна порноакторка".
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21.03.2024 23:05 Ответить
Як він задрав цими криками. Спочатку, має пояснити знамениті відео, початку війни з спаленими комплексами С-300, що рашисти накрили на марші. Відео, які більш ніж наявно показують масштаби підготовки до війни. А скільки ракети до них знищили на складах? а скільки ракет не було відремонтовано після 2019? А скільки нових ППО не було запущено, хоча б в дослідне виробництво, бо в нього дороги були в голові?
А тепер розказує про необхідність дати нам ППО! А може на Заході теж будували дороги і "втрачали б 7 мільярдів в місяць"?
Потрібне ППО, дуже потрібне, алое чути це від цієї брехливої потвори.....
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21.03.2024 23:12 Ответить
А скопіювати хоча б радар до Насамс чи Патріот не пробували. Та що там навіть радар на німецькому Гепарді і прикрутити його до наприклад БТР 4 не спробували, альтернативно обдаровані зелені ?
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21.03.2024 23:13 Ответить
Скопіювати радар на німецькому Гепарді (стара розробка 80 років) і приробити його до української платформи це ж не так і складно. Навіть думаю що африканці так змогли би і було б ППО непогане для фронту. Але про що я, коли навіть я не військова людина це розумію, а зелені потвори ні.
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21.03.2024 23:17 Ответить
Это не трудно сделать! Просто бабло уже распилили, а если больше выделить из бюджета, Зеля и Шмигаль этого не преживут.
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21.03.2024 23:26 Ответить
Що саме гидке, що вони на словах більші патріоти України за Бандеру, а на ділі ...
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21.03.2024 23:32 Ответить
Та ні. Є ще. Київ сьогодні змогли захистити. Але ж копіювати потрібно технології. Чому якісь китайці так можуть, а в Україні ні.
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21.03.2024 23:21 Ответить
Зеле проще попросить и перевести стрелки на европу. Но тема реально важная и вполне реализуема, и я значит не один кто это понимает.
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21.03.2024 23:32 Ответить
Найвеличніший блазень попрошайка.
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22.03.2024 16:33 Ответить
 
 