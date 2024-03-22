Бойцы 93-й ОМБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО
Пилоты БПЛА 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" устроили настоящее поле смерти для российских оккупантов на Лиманском направлении фронта.
Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.
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нашим
хлопцям щира подяка за чудову роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁