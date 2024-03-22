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Бойцы 93-й ОМБр сбросами с дронов уничтожают оккупантов на Лиманском направлении. ВИДЕО

Пилоты БПЛА 93-й отдельной механизированной бригады "Холодний Яр" устроили настоящее поле смерти для российских оккупантов на Лиманском направлении фронта.

Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале бригады, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Воины 93-й ОМБр "Холодный Яр" выбили с позиций оккупантов на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Автор: 

93 отдельная механизированная бригада (300) дроны (4134)


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Топ комментарии
+12
нє очєнь...
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22.03.2024 00:21 Ответить
+11
останній клятий симулянт.стріляв у голову...після цього ,щей шолом одів.
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22.03.2024 00:22 Ответить
+8
ну так, клином за ведучім з ШІ. Вони ще курликають для маскування.
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22.03.2024 00:58 Ответить
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Ви робите дуже важливу справу. На рівні з тими, хто 26.04.86 приборкував на ЧАЕС "мирний атом". Пам'ятайте про це. Росіяни гірші за чорнобильський мирний атом.
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22.03.2024 00:16 Ответить
нє очєнь...
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22.03.2024 00:21 Ответить
це як...? немов ключем ,як лелеки ?
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22.03.2024 00:25 Ответить
ну так, клином за ведучім з ШІ. Вони ще курликають для маскування.
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22.03.2024 00:58 Ответить
А когда начинаю какать, то на головы кацапов летят осколчные боеприпасы.
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22.03.2024 12:35 Ответить
Так звана ;матка;. Дрон, який несе на собі ще купу дронів. Дуже збільшили дальність дії. Б'ють по тилу.
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22.03.2024 00:32 Ответить
останній клятий симулянт.стріляв у голову...після цього ,щей шолом одів.
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22.03.2024 00:22 Ответить
дуже схоже на симулювання самострілу... для камери дрона.
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23.03.2024 08:54 Ответить
Приємно бачити , як кацапи здихають на нашій землі ,
нашим
хлопцям щира подяка за чудову роботу 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙁
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22.03.2024 00:26 Ответить
Почему кацапы все время самоубиваются? И как он после акта самоубивания надел каску и сдох?
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22.03.2024 00:30 Ответить
навчений - рухи автоматом..
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22.03.2024 01:02 Ответить
голова у кацапів не є критичним органом, а мислительна діяльність у них здійснюється поперековим відділом спинного мозку, тому піля пострілу в голову вони можуть ще деякий час рухатись, і навіть бігти.
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22.03.2024 01:04 Ответить
Мислительна діяльність? У кацапа?
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22.03.2024 20:11 Ответить
передивіться уважніше. дуже схоже на симуляцію... хіба-що вухо прострелив.
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23.03.2024 08:55 Ответить
мізки відсутні. нічому було руйнувалися..
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23.03.2024 12:56 Ответить
Промахи пішли... Трєвожна якось - невже тікети до накабздона закінчилися?
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22.03.2024 00:39 Ответить
рубайте тих потвор, хлопці...
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22.03.2024 01:00 Ответить
ПРобував себе пришити оркі то не міг. Що взяти рукожопі
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22.03.2024 01:33 Ответить
та то він шлангом прикинувся
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23.03.2024 08:56 Ответить
неодноразово помічав як орки імітують самострєл. Цього разу відверта халтура - поправив каску, закутався та вмостився після "самогубства"
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22.03.2024 11:01 Ответить
а що це в кінці було?...
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22.03.2024 11:18 Ответить
Иммитация оргазма
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22.03.2024 12:57 Ответить
Якщо стреляти в голову то куля може пройти через мозок не задів життєво важливих судин. Яскравий приклад в кінці відео.
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22.03.2024 14:33 Ответить
Плохой актеришка... Жаль дрон не скинул на него гранату.
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22.03.2024 15:03 Ответить
в останньому кадрі асвабадітіль не зміг в мозок попасти. втарая армія в мірє.
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22.03.2024 15:24 Ответить
А як можна попасти у те, чого немає.
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22.03.2024 20:12 Ответить
 
 