Второй день заседания ежегодного Киевского форума безопасности: Обсуждают вступление Украины в ЕС и НАТО, а также помощь от США. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Начался второй день заседания 16-го ежегодного Киевского форума безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Форум посвящен 10-летию подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, что стало одним из важнейших достижений Революции Достоинства.

Участники обсуждают ситуацию на фронте, срочную военную помощь Украине, вступление Украины в ЕС и НАТО, подготовку к выборам Европарламента, Саммиту НАТО в Вашингтоне и выборам президента США, а также видение стратегий Запада и Украины.

Киевский Форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума безопасности.

Также смотрите: Заседание 16-го ежегодного Киевского форума безопасности: Срочная военная помощь Украине, вступление в ЕС и НАТО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ