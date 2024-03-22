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Второй день заседания ежегодного Киевского форума безопасности: Обсуждают вступление Украины в ЕС и НАТО, а также помощь от США. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Начался второй день заседания 16-го ежегодного Киевского форума безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Форум посвящен 10-летию подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, что стало одним из важнейших достижений Революции Достоинства.

Участники обсуждают ситуацию на фронте, срочную военную помощь Украине, вступление Украины в ЕС и НАТО, подготовку к выборам Европарламента, Саммиту НАТО в Вашингтоне и выборам президента США, а также видение стратегий Запада и Украины.

Киевский Форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума безопасности.

Также смотрите: Заседание 16-го ежегодного Киевского форума безопасности: Срочная военная помощь Украине, вступление в ЕС и НАТО. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Автор: 

Яценюк Арсений (8011) Киевский форум по безопасности (147)


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22.03.2024 10:35 Ответить
Форум під масивними обстрілами України?! Говорять про війну з марафону. Але якщо читати уважно про транш і розмови про депутатів слуг і їх небажанням працювати надалі для України, то можна зробити висновок,що слуги заберуть гроші,складуть повноваження і виїдуть за кордон. Оце і увесь Форум
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22.03.2024 10:39 Ответить
Це шо? Приколи від покидьків...
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22.03.2024 10:50 Ответить
А поговорить?
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22.03.2024 11:25 Ответить
Пришло время в колхозе коров оплодотворять ну зоотехник взял шприц,
емкость с семенной житкостью и пошел заниматься делом. Наполняет шприц
Всаживает куда положенно и переходит к другой, ну когда закончил все
свое сложил в чемоданчик собирается уходить ан нет смотрит коровы эго
окружили не пускают. Ну он и говорит что вам надо, то от меня, а одна
корова и говорит, а ПОГОВОРИТЬ!!!!!!!!!!!
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22.03.2024 11:28 Ответить
ППР...
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22.03.2024 11:25 Ответить
цей триндьож ні на що не впливає

дайте їм ганчір'я - най маскувальні сітки плетуть... хоч якась користь буде
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22.03.2024 12:47 Ответить
 
 