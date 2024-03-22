Второй день заседания ежегодного Киевского форума безопасности: Обсуждают вступление Украины в ЕС и НАТО, а также помощь от США. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Начался второй день заседания 16-го ежегодного Киевского форума безопасности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Форум посвящен 10-летию подписания политической части Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, что стало одним из важнейших достижений Революции Достоинства.
Участники обсуждают ситуацию на фронте, срочную военную помощь Украине, вступление Украины в ЕС и НАТО, подготовку к выборам Европарламента, Саммиту НАТО в Вашингтоне и выборам президента США, а также видение стратегий Запада и Украины.
Киевский Форум безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну", – главная международная платформа нашей страны по обсуждению проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.
Цензор.НЕТ является информационным партнером Киевского форума безопасности.
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емкость с семенной житкостью и пошел заниматься делом. Наполняет шприц
Всаживает куда положенно и переходит к другой, ну когда закончил все
свое сложил в чемоданчик собирается уходить ан нет смотрит коровы эго
окружили не пускают. Ну он и говорит что вам надо, то от меня, а одна
корова и говорит, а ПОГОВОРИТЬ!!!!!!!!!!!
дайте їм ганчір'я - най маскувальні сітки плетуть... хоч якась користь буде