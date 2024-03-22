У партнеров нет достаточно политической воли, чтобы предоставить Украине необходимое количество современных систем ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 758-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь день, разумеется, максимум внимания – всем нашим регионам, подвергшимся российским ударам минувшей ночью.

Труднее всего сейчас – в Харькове. Продолжается восстановление электричества на критическую инфраструктуру и для бытовых потребителей. Будут работать непрерывно. За день уже много сделано в Харьковской области, на Днепровщине, на Ивано-Франковщине и Хмельнитчине, в Винницкой и Полтавской областях для восстановления поставки света, воды и тепла. Одещина – работа продолжается. Запорожье – особое внимание объектам гидроэнергетики.

Конечно, ключевой вопрос – это ПВО. Физическая защита объектов и восстановление после ударов – это то, что зависит от людей в Украине. Но реальная и полная защита от российских ракет и "шахедов" – это то, что возможно только при достаточной политической воле партнеров. Каждый день – наша коммуникация на этот счет. Каждый день мы используем, чтобы убедить в необходимости, а главное возможности полной защиты украинского неба.

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки: Единственная тема сегодня – энергетика. Принято несколько закрытых решений

Российский террор сейчас возможен лишь потому, что у нас нет достаточно современных систем ПВО, то есть, по-честному, достаточно политической воли, чтобы их предоставить. Все партнеры знают, что именно нужно и кто именно может принять действительно спасительные решения", – сказал Зеленский.