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У партнеров нет достаточно политической воли, чтобы предоставить Украине необходимое количество современных систем ПВО, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 758-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь день, разумеется, максимум внимания – всем нашим регионам, подвергшимся российским ударам минувшей ночью.

Труднее всего сейчас – в Харькове. Продолжается восстановление электричества на критическую инфраструктуру и для бытовых потребителей. Будут работать непрерывно. За день уже много сделано в Харьковской области, на Днепровщине, на Ивано-Франковщине и Хмельнитчине, в Винницкой и Полтавской областях для восстановления поставки света, воды и тепла. Одещина – работа продолжается. Запорожье – особое внимание объектам гидроэнергетики.

Конечно, ключевой вопрос – это ПВО. Физическая защита объектов и восстановление после ударов – это то, что зависит от людей в Украине. Но реальная и полная защита от российских ракет и "шахедов" – это то, что возможно только при достаточной политической воле партнеров. Каждый день – наша коммуникация на этот счет. Каждый день мы используем, чтобы убедить в необходимости, а главное возможности полной защиты украинского неба.

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Российский террор сейчас возможен лишь потому, что у нас нет достаточно современных систем ПВО, то есть, по-честному, достаточно политической воли, чтобы их предоставить. Все партнеры знают, что именно нужно и кто именно может принять действительно спасительные решения", – сказал Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (20899) ПВО (2849)


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Топ комментарии
+44
У Зелі і його політтичного шобла немає достатньої політичної волі , щоб піти геть та передати владу більш компетнтним людям.
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22.03.2024 20:57 Ответить
+37
И это говорит поц, угробивший свои программы современного ПВО. Неужели этот лицемер думает что у всех память рыбок гуппи.
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22.03.2024 20:59 Ответить
+31
Добре, що у Вас є воля... Тідьки до чого...??? Напевно до доляра !!!
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22.03.2024 20:56 Ответить
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Давай більше факів партнерам на їхні прохання робити реформи і не робити #єрні. Нє, це пихате #идиня ще й чимось не задоволене
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22.03.2024 23:25 Ответить
25 сент. 2023 г. - Володин:
Украина или капитулирует, или перестанет существовать как государство.
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22.03.2024 23:29 Ответить
Мудло, тебе сказали, шо введут войска НАТО. Так было бы надежнее. Было бы не только ПВО. Какого хера ты отказал им?
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23.03.2024 00:36 Ответить
У зелених мародерів не було політичної волі готуватись до оборони України, а було бажання красти і переслідувати політичних опонентів і навіть президента Байдена і його сина.
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23.03.2024 01:35 Ответить
Політична воля - це інтерпретація ОП важливих міжнародних реалій. Насправді політична воля це щось, що не залежить від України, на жаль. Бо захід такий. Дуже повільний, консервативний, без емоцій. І це все може нас до без кінечності дратувати, але в кінцевому результаті це є те, що виграє цю війну. Без емоційна суха прагматична реалія яка перш за все буде намагатися забезпечити свій комфорт а ми зможемо світові за західною границею в цьому допомогти.
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23.03.2024 01:38 Ответить
Блазень знову заспівав пісеньку про поганий "захід".І цю ссаніну підхопили різні блохери,"аналітікі" тіпа Світана,пропагандіста-гбшніка Іларіонова.І уся ця пропоганда несеться з "дебіломарафону",кацапського каналу "дом", ботів подоляка-фьодорова.Хто ще не вірить що ця гнида-маріонетка.
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23.03.2024 04:39 Ответить
В тебе немає ні полічичної, ні людської волі, зберегти Україну! Ти за яку волю, **** говориш? Де виробництво снарядів, де ракети "ГРІМ", "ВІЛЬХА", де заводи, для виробництва дронів, де **** мобілізація, дле?? Кого ти звинувачуєш, не вдячна ти мразина!!!!!
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23.03.2024 11:15 Ответить
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