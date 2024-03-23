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Бойцы ССО уничтожили аппаратуру и место дислокации аэроразведчиков врага на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

Бойцы ССО уничтожили здание с оккупантами-аэроразведчиками, станцией РЭБ, антенной Alientech и БК врага.

Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Операторами 73 морского центра СпП было обнаружено здание с оккупантами-аэроразведчиками, станцией РЭБ, антенной Alientech и БК врага.

Для уничтожения личного состава и аппаратуры противника были задействованы операторы FPV дронов и расчет 122-мм гаубицы Д-30, которые уничтожили все цели. Примерные потери противника около 5 человек.

Также смотрите: Бойцы ССО уничтожили уже седьмую вражескую РЛС "Зоопарк-1" на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

ССО (532) дроны (4127) 73-й морской центр спецопераций (16) Херсонская область (4899)


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23.03.2024 04:17 Ответить
Апять !
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23.03.2024 07:02 Ответить
ЗБС !!
Молодці хлопці.!!!
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23.03.2024 05:51 Ответить
"Доброї ночі! Ми - з України!" Мабуть вирішили добить "недобитка" - якась крекінг-колона залишилася неушкодженою! (Їх же там по кілька штук на завод) У Кстово ("Лукойл") було ДВІ Одна сама "дуба врізала" 4 січня цього року ("здохла" компресорна апаратура) А другу розбила "укрофанера" кілька днів тому Для відновлення (реального - як самі кацапи-специ сказали) потрібно не менше року А тут санкції! А апаратуру виробляють лише у Європі! І то - за попереднім замовленням!
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23.03.2024 06:45 Ответить
 
 