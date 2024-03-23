Бойцы ССО уничтожили аппаратуру и место дислокации аэроразведчиков врага на оккупированной Херсонщине. ВИДЕО

Бойцы ССО уничтожили здание с оккупантами-аэроразведчиками, станцией РЭБ, антенной Alientech и БК врага.

Соответствующее видео опубликовало командование Сил специальных операций ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Операторами 73 морского центра СпП было обнаружено здание с оккупантами-аэроразведчиками, станцией РЭБ, антенной Alientech и БК врага.

Для уничтожения личного состава и аппаратуры противника были задействованы операторы FPV дронов и расчет 122-мм гаубицы Д-30, которые уничтожили все цели. Примерные потери противника около 5 человек.

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