Теракт в Подмосковье: в России показали задержание подозреваемых, якобы двигавшихся в направлении границы с Украиной. ВИДЕО 18+

В России сообщили о задержании лиц, подозреваемых в совершении теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Московской области. В следственном комитете РФ заявили, что злоумышленников якобы задержали в Брянской области, "недалеко от границы с Украиной".

В сети распространяют видео с допросом мигранта из Азии, который российские силовики устроили на трассе. Мужчина признает, что был участником теракта в "Крокусе" по заказу какого-то проповедника и получил за это деньги, информирует Цензор.НЕТ.

Видео задержания и допроса якобы еще двух террористов, стрелявших по людям в "Крокусе", публикуют росСМИ.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", намеревались скрыться в Украине.

В ГУР же такое заявление считают чепухой. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что обвинение ФСБ - это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".

Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.