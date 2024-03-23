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Теракт в Подмосковье: в России показали задержание подозреваемых, якобы двигавшихся в направлении границы с Украиной. ВИДЕО 18+

В России сообщили о задержании лиц, подозреваемых в совершении теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Московской области. В следственном комитете РФ заявили, что злоумышленников якобы задержали в Брянской области, "недалеко от границы с Украиной".

В сети распространяют видео с допросом мигранта из Азии, который российские силовики устроили на трассе. Мужчина признает, что был участником теракта в "Крокусе" по заказу какого-то проповедника и получил за это деньги, информирует Цензор.НЕТ.

Видео задержания и допроса якобы еще двух террористов, стрелявших по людям в "Крокусе", публикуют росСМИ.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", намеревались скрыться в Украине.

В ГУР же такое заявление считают чепухой. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что обвинение ФСБ - это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".

Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.

Автор: 

москва (3090) россия (96246) теракт (2314)


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Топ комментарии
+98
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23.03.2024 16:48 Ответить
+65
Дивно що після таких катувань вони не зізнались у спаленні Москви у 1812 році.
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23.03.2024 16:50 Ответить
+54
Чергова рашистська дешева постанова зліплена із гавна і палок ну як і все іньше на рабсєє...
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23.03.2024 16:51 Ответить
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Сценарій патрушева, як і з Оманським прблудою95…
А почали московіти ФСБ, ще з війни у Чечені, зпідриву будинків на Каширському …
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23.03.2024 22:12 Ответить
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23.03.2024 22:41 Ответить
Які ввічливі ФСБшники - картоночку йому підстелили.
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23.03.2024 22:57 Ответить
какие хорошие и культурные "террористы" - специально подождали пока у Хйла выборы закончатся и он ракетами ввальнет, чтобы "западным партнерам" с холопами поговорить было о чем угодно кроме надвигающейся с ускорением ж*пы
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24.03.2024 01:35 Ответить
Резул'тат суперови, браво-бравіссімо, 4 стріл'ців-133 дохлих кацапів, ну от можут' же, good job yosну так чи не? А якщо там би було 8 чи 10 стріл'ців, за такою продуктивності праці? Окей,окей, вже бачу ваші коменти шо тому вуйку той мед да і ложками.
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24.03.2024 06:13 Ответить
Большинство погибли от пожара. Бежавшие наверх оказались заблокированными. Там было 6 тысяч человек, результат мог быть катастрофическим.
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24.03.2024 08:13 Ответить
...ага і автомат спеціально розфарбували в такий кислотний колір , щоб "рибки-гупі" перед екраном випадково не забули і точно звернули увагу ... капець, все строго для тупорилого бидла зроблено.
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24.03.2024 15:30 Ответить
Мокшанська, москворота цинічна, підарня, а ви не просто так вбиваєте тисячами людей, тварюки подібні роду людському.
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24.03.2024 07:07 Ответить
Одразу видно, що ці затримані на терористів не схожі - так випадкові люди на яких перевели стрілки👈
Ну а вбиту русню абсолютно не шкода - сподіваюсь, що добрі люди повбивають всю русню разом з їхніми самками і личинками💩
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24.03.2024 08:34 Ответить
Равшан и Джамшут, а где террористы?
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24.03.2024 09:23 Ответить
Да уже все. ИГИЛ их сдал. На видео с нагрудных камер с места теракта это точно они.
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24.03.2024 10:43 Ответить
Зрение у тебя фсбешное.
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24.03.2024 13:20 Ответить
Where the US are you from?
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24.03.2024 13:48 Ответить
Краще не писати іноземною, якщо правил не знаєш. Where the US are you from? або Where the US are you the US from?
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25.03.2024 11:39 Ответить
Щось ці задрочені азіки не дуже схожі на тих терористів. Там наскільки це було можливо побачити були професійні добре навчені військові. А тут якісь скотойоби із задроченого аулу.
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24.03.2024 11:02 Ответить
https://twitter.com/i/status/1771538345891393562 Писатель 🇬🇪 🇺🇦 🇮🇱👨‍🦽📚😷 @YuraYakunin · 19h Видео вчерашних «убитых» в Крокус Сити, которое, не только шевелятся, но и курят будучи мертвыми! Так что все это цирковое представление путинского ФСБ. 🤣🤣🤣👏😭
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24.03.2024 11:54 Ответить
Ешё раз показывает о неадекватности власти и правоохранительных органах в руссии. Всем подозреваемым будем отрезать уши!?
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24.03.2024 12:12 Ответить
Иностранные комментаторы в экстазе от того что они попались именно русским, и как они после этого выглядят.
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24.03.2024 12:19 Ответить
Такие же "иностранные" как и ты, Ванёк, шо ты тут забыл, здесь водки нет.
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25.03.2024 07:57 Ответить
Исламисты всегда кричат ​​«Аллаху Акбар» и гордятся своими терактами против неверных. В Германии никто не верит в версию Кремля. Этот террор только выгоден режиму в России, даже если его осуществил ИГ.
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24.03.2024 17:27 Ответить
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