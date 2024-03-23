Теракт в Подмосковье: в России показали задержание подозреваемых, якобы двигавшихся в направлении границы с Украиной. ВИДЕО 18+
В России сообщили о задержании лиц, подозреваемых в совершении теракта в ТЦ "Крокус Сити Холл" в Московской области. В следственном комитете РФ заявили, что злоумышленников якобы задержали в Брянской области, "недалеко от границы с Украиной".
В сети распространяют видео с допросом мигранта из Азии, который российские силовики устроили на трассе. Мужчина признает, что был участником теракта в "Крокусе" по заказу какого-то проповедника и получил за это деньги, информирует Цензор.НЕТ.
Видео задержания и допроса якобы еще двух террористов, стрелявших по людям в "Крокусе", публикуют росСМИ.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", намеревались скрыться в Украине.
В ГУР же такое заявление считают чепухой. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов подчеркнул, что обвинение ФСБ - это "ложь и попытка привлечь украинский след со стороны российского режима, чем они собственно занимают с первых минут, как этот теракт происходил".
Как сообщалось, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 115 человек.
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А почали московіти ФСБ, ще з війни у Чечені, зпідриву будинків на Каширському …
угоднокроме надвигающейся с ускорением ж*пы
Ну а вбиту русню абсолютно не шкода - сподіваюсь, що добрі люди повбивають всю русню разом з їхніми самками і личинками💩
the USare you from? або Where the USare you the US from?