Силы обороны отработали по россиянам на Харьковщине: из шести оккупантов выжил только один. ВИДЕО

На Харьковском направлении военнослужащие Гвардии наступления "Стальная граница" отработали по скоплению россиян.

Видео было опубликовано в Государственной пограничной службе Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" провели статистическое исследование. По результатам исследования пограничники установили: из 6 окупантов, спрятанных в нору, в среднем выживает один", — говорится в описании к видеоматериалу.

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