Силы обороны отработали по россиянам на Харьковщине: из шести оккупантов выжил только один. ВИДЕО
На Харьковском направлении военнослужащие Гвардии наступления "Стальная граница" отработали по скоплению россиян.
Видео было опубликовано в Государственной пограничной службе Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" провели статистическое исследование. По результатам исследования пограничники установили: из 6 окупантов, спрятанных в нору, в среднем выживает один", — говорится в описании к видеоматериалу.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Бийте цю мерзоту.
смерть ворогам!
Слава Україні!
ляглолягли.....