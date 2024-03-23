РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5104 посетителя онлайн
Новости Видео Война
6 892 7

Силы обороны отработали по россиянам на Харьковщине: из шести оккупантов выжил только один. ВИДЕО

На Харьковском направлении военнослужащие Гвардии наступления "Стальная граница" отработали по скоплению россиян.

Видео было опубликовано в Государственной пограничной службе Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Аэроразведчики бригады Гвардии наступления "Стальная граница" провели статистическое исследование. По результатам исследования пограничники установили: из 6 окупантов, спрятанных в нору, в среднем выживает один", — говорится в описании к видеоматериалу.

Смотрите также: Оккупанты решили закрепиться под разбитой БМП, переждать и продвинуться в сторону наших позиций, однако воины ВСУ их ликвидировали. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6592) ликвидация (3713)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ядрьонии зрив
показать весь комментарий
23.03.2024 17:43 Ответить
Той лемінг, що втік, має лишню але дуже корисну хромосому. Нажаль)
показать весь комментарий
23.03.2024 17:44 Ответить
Браво, хлопці!

Бийте цю мерзоту.
смерть ворогам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
23.03.2024 17:45 Ответить
Кучно лягло лягли.....
показать весь комментарий
23.03.2024 17:55 Ответить
Цей один мабуть ще біжить не зупиняючись.
показать весь комментарий
23.03.2024 18:07 Ответить
Висновок)Той ,що вижив родився в трусіках,займався спортом,добре бігав і був відлюдкуватим))Допоки це врятувало.
показать весь комментарий
23.03.2024 19:03 Ответить
Той, що втік мабуть Сусанін....
показать весь комментарий
23.03.2024 20:10 Ответить
 
 