За сутки в Харькове пунктами несокрушимости воспользовались более 16 тысяч человек, - Клименко. ВИДЕО
Глава МВД Игорь Клименко совершил рабочий визит в Харьков, где ознакомился с работой пунктов несокрушимости.
Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Харьков. Город, который в последние дни получил значительные повреждения инфраструктуры и гражданских объектов.
Ознакомился с работой пунктов несокрушимости. В течение суток более 16 тысяч человек были вынуждены прийти сюда, чтобы согреться, подзарядить телефоны, получить доступ к сети.
Сегодня в Харьков прибыла мобильная кухня ГСЧС. Она может обеспечить трехразовое питание одновременно для 200 человек и разворачивается во время массовых поисково-спасательных операций. Будем работать над тем, чтобы подобного транспорта в Украине стало больше.
Вместе с исполняющим обязанности главы ГСЧС Андреем Даником посетили один из объектов, где подразделения продолжают ликвидировать последствия атаки. В Харькове сейчас задействованы спасатели из других регионов. Беспрерывно работают и спасают", - рассказал Клименко.
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