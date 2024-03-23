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За сутки в Харькове пунктами несокрушимости воспользовались более 16 тысяч человек, - Клименко. ВИДЕО

Глава МВД Игорь Клименко совершил рабочий визит в Харьков, где ознакомился с работой пунктов несокрушимости.

Об этом министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Харьков. Город, который в последние дни получил значительные повреждения инфраструктуры и гражданских объектов.

Ознакомился с работой пунктов несокрушимости. В течение суток более 16 тысяч человек были вынуждены прийти сюда, чтобы согреться, подзарядить телефоны, получить доступ к сети.

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Сегодня в Харьков прибыла мобильная кухня ГСЧС. Она может обеспечить трехразовое питание одновременно для 200 человек и разворачивается во время массовых поисково-спасательных операций. Будем работать над тем, чтобы подобного транспорта в Украине стало больше.

Вместе с исполняющим обязанности главы ГСЧС Андреем Даником посетили один из объектов, где подразделения продолжают ликвидировать последствия атаки. В Харькове сейчас задействованы спасатели из других регионов. Беспрерывно работают и спасают", - рассказал Клименко.

Глава МВС Ігор Клименко про Харків

Автор: 

Харьков (7597) Клименко Игорь (405) пункт несокрушимости (29)


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Без «незламних пунктів» з ДСНС, ну ніяк не рекламується бездіяльність, Стефанчука+Зеленського+Шмигал, ….
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23.03.2024 20:18 Ответить
Глава МВС Ігор Клименко здійснив робочий візит до Харкова, де ознайомився з роботою пунктів незламності
...і сам став незламним...
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23.03.2024 20:23 Ответить
Оце досягнення! Дайош завтра 30 тисяч!
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23.03.2024 20:41 Ответить
Якщо точно, 16114. Ой,ні, ще один. 16115!
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23.03.2024 21:24 Ответить
Досить пару ЗРК зняти з столиці і там поставити. Але,щоб місто не було проблемним,просто перестали друкувати про реальні обстріли міста. А світло включили хвилин 45 назад. Харків це місто Незалежності, а не пункти
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23.03.2024 21:28 Ответить
А коли будеш сровіряти роботу слідчих, трутнів, з райуправлінь?
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24.03.2024 07:00 Ответить
 
 