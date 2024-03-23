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Сотен тысяч россиян, убивающих на украинской земле, хватило бы, чтобы остановить любых террористов, - Зеленский. ВИДЕО

В своем обращении президент Владимир Зеленский высказался о теракте в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Зеленского в телеграм-канале.

"Случившееся вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других ", – заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что "они пришли в Украину, сжигают наши города – и Украину же пытаются обвинить. Они пытают, насилуют наших людей – и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны. Вчера еще все это произошло, и это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо".

"Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попробует провернуть в пользу своей личной власти.

Террористы всегда должны проигрывать, и я благодарю каждого и каждую, кто действительно защищает жизнь! Благодарю всех наших людей, которые сражаются против террора. И мы должны всем миром защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом", - подытожил Зеленский.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20906) обращение (773) теракт (2314)


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Топ комментарии
+15
А яке тобі взагалі діло до смердюцих кацапів, яких там десь постріляли? До ГЕС діла немає? До Харкова? До всієї України, яка через тебе і твоїх кротів, захлинається від крові? Іуда.
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23.03.2024 22:26 Ответить
+14
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23.03.2024 22:18 Ответить
+11
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23.03.2024 22:20 Ответить
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Рузьге терорист ганчіркоголовому терористу - друг, таваріщь і брат.
Достатньо було б виставити проти акбарників одного нашого Стефанчука - він їх просто з'їсть. Запросто!
Усіх одразу!
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23.03.2024 22:18 Ответить
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23.03.2024 22:18 Ответить
"Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. "

Саме так! Методи НКВС із перевдяганнями у форму УПА для знищення українських сіл ніхто не забув
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23.03.2024 22:20 Ответить
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23.03.2024 22:20 Ответить
Белгорода до ранку може вже не бути судячи з того що робиться в місті.Белгорода до ранку може вже не бути судячи з того що робиться в місті. Також проводится масована атака на Крим - https://t.me/pecherymordora356
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23.03.2024 22:21 Ответить
Ти б сам у своїй державі порядок навів, конч неголений.
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23.03.2024 22:21 Ответить
Його порядок нам точно непотрібний.
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23.03.2024 22:24 Ответить
держава ще не його. але вiн над цим працює. а х#йлу ze просто заздрить.
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23.03.2024 22:27 Ответить
Поясніть мені тупому різницю між іділ та рф, в одних вивернутий іслам, а в кацапів ***************?
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23.03.2024 22:24 Ответить
Тю..а немає - бо іділ - то проект раїсі.
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23.03.2024 22:25 Ответить
А яке тобі взагалі діло до смердюцих кацапів, яких там десь постріляли? До ГЕС діла немає? До Харкова? До всієї України, яка через тебе і твоїх кротів, захлинається від крові? Іуда.
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23.03.2024 22:26 Ответить
Окрім примітивного популізму, ні на що не здатне.
Сортирний генерал з «Пригод бравого вояка Швейка»!
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23.03.2024 22:27 Ответить
Шось Єрмак запізнився з промовою ВовЗе мабуть папір з олівцями рахував
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23.03.2024 22:28 Ответить
Росіяни з "глубінки росії" дивляться відео розстрілу на концерті, як звичайний кумедний серіал - немає нічого кращого для скрєпного бідного росіянина, ніж бачити, як вбивают "масквічєй"...
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23.03.2024 22:32 Ответить
Вони їх навіть москалями називають, але мріють ними стати.
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23.03.2024 22:41 Ответить
Та на кота що блює у тіктоці реально більше сенсу дивитися чим на о це опудало зелене
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23.03.2024 22:32 Ответить
Госдеп уведомил рф о повторном теракте в Москве в следующие 48 часов


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23.03.2024 22:34 Ответить
**** - лох, а Нетряпка - не лох!
Шах і мат.
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23.03.2024 22:36 Ответить
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23.03.2024 22:41 Ответить
"Сотень тисяч росіян терористів, які вбивають на українській землі, вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів" - цитати найвеличніших лідорів **********!
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23.03.2024 22:54 Ответить
з терористами не воюють кількістю
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23.03.2024 22:57 Ответить
Опять ты, Боневтик Янелохович, свою гундосую парашную ху#ню несёшь. Сотен ракет Сапсан, которые ты по приказу Ху#ла в асфальт закатал, хватило бы, чтобы из мааацквабада делать сотню Крокусов с тысячами дохлых свинособак каждый день.
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23.03.2024 23:07 Ответить
Є такі версії:







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23.03.2024 23:13 Ответить
Гарні слова.
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23.03.2024 23:22 Ответить
1
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23.03.2024 23:24 Ответить
НЕТ! Количество не заменяет качества, от 100 милионов безоружных РАБОВ москальской ЫМПЕРИИ нет толку, достаточно было бы на месте пары СВОБОДНЫХ (и соответвенно вооруженых) ГРАЖДАН, чтоб дать серьезный отпор этим нападавшим!!!
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23.03.2024 23:27 Ответить
ты таджик?
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23.03.2024 23:33 Ответить
как он видеомил
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23.03.2024 23:32 Ответить
Дбл блд.
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23.03.2024 23:36 Ответить
Терористи? Якби це були терористи то *** би хто звідти вийшов живим. Так - проплачена кремлем авантюра, і не більше, бо така нищебродська підготовка характерна тільки кацапердам. Ну, а пісня у кремлівських жаб одна, як і у звичайних. Болото воно і є болото, чим далі тим глибше. АРХ М
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24.03.2024 02:43 Ответить
 
 