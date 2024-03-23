Сотен тысяч россиян, убивающих на украинской земле, хватило бы, чтобы остановить любых террористов, - Зеленский. ВИДЕО

В своем обращении президент Владимир Зеленский высказался о теракте в концертном зале "Крокус" в подмосковном Красногорске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Зеленского в телеграм-канале.

"Случившееся вчера в Москве, очевидно, и Путин, и другие подонки просто пытаются свалить на кого-то другого. У них всегда одинаковые методы. Это уже было. И взорванные дома были, и расстрелы, и взрывы. И всегда они обвиняют других ", – заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что "они пришли в Украину, сжигают наши города – и Украину же пытаются обвинить. Они пытают, насилуют наших людей – и их же обвиняют. Они сюда, на украинскую землю, нагнали сотни тысяч террористов своих, воюют против нас, и им все равно, что происходит внутри их же страны. Вчера еще все это произошло, и это ничтожество Путин, вместо того чтобы заниматься своими гражданами России, обращаться к ним, сутки молчал – думал, как это притянуть к Украине. Все абсолютно предсказуемо".

"Тех сотен тысяч россиян, которые сейчас убивают на украинской земле, хватило бы, чтобы остановить любых террористов. И если россияне готовы молча умирать в "крокусах" и не задавать никаких вопросов своим спецслужбам, то Путин еще не одну такую ситуацию попробует провернуть в пользу своей личной власти.

Террористы всегда должны проигрывать, и я благодарю каждого и каждую, кто действительно защищает жизнь! Благодарю всех наших людей, которые сражаются против террора. И мы должны всем миром защищаться от тех, кто считает людей просто расходным материалом", - подытожил Зеленский.

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