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Новости Видео Война
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Украинские воины с помощью наземного дрона-камикадзе Ratel S взорвали мост в Донецкой области. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады с помощью наземного дрона-камикадзе Ratel S взорвали мост в селе Ивановское Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Наземным роботом-камикадзе Ratel S бойцы 5-й отдельной штурмовой киевской бригады взорвали мост в селе Ивановское Донецкой области, усложнив логистику российским оккупантам. Такую платформу используют как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. Он работает дистанционно, поэтому оператор с безопасного места может подорвать вражескую технику или блиндаж", - отмечает автор публикации.

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мост (1027) Донецкая область (9642) дроны (3912) 5 ОШБр (96)


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Коли, підкацапнику?
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05.04.2024 16:09 Ответить
Днів зотри тому. А підкацапник це ти помиюшне.
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05.04.2024 16:59 Ответить
На, помиюшне, подивись на число.

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05.04.2024 17:06 Ответить
Доразрушил уже поврежденный мост, отличная работа!
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05.04.2024 16:41 Ответить
побольше таких дрончиков
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05.04.2024 16:51 Ответить
Двумя стодвадцатками подорвали мост ? Ну тогда тремя крымский запросто . Это видео и дальше будут показывать каждые 3 дня как свежую новость .
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05.04.2024 17:46 Ответить
 
 