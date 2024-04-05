Украинские воины с помощью наземного дрона-камикадзе Ratel S взорвали мост в Донецкой области. ВИДЕО

Воины 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады с помощью наземного дрона-камикадзе Ratel S взорвали мост в селе Ивановское Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Наземным роботом-камикадзе Ratel S бойцы 5-й отдельной штурмовой киевской бригады взорвали мост в селе Ивановское Донецкой области, усложнив логистику российским оккупантам. Такую платформу используют как мобильную боеголовку, которая несет противотанковые мины или боевой модуль. Он работает дистанционно, поэтому оператор с безопасного места может подорвать вражескую технику или блиндаж", - отмечает автор публикации.

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