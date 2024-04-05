Правительство направит дополнительные 1,2 млрд грн в поддержку экономики Черниговщины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 772-го дня войны войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня – Чернигов, Черниговщина. Я благодарю всех, кто привлечен в регионе к строительству фортификаций: Черниговщина работает согласно графику. Заслушал доклады военного руководства и в сфере безопасности области – вопросы обороны, уничтожения российских ДРГ, противодействие обстрелам. Во всех приграничных районах проблематика одинакова. Постоянные российские издевательства - обстрелы, террор. На 15 тысяч жителей приграничных громад Черниговщины, которые испытывают постоянные такие удары из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год.

Провел координационное совещание по Чернигову и области – много социальных вопросов, вопросов восстановления. Добавим скорости разминированию аграрной земли – то, что нужно региону, чтобы не было остатков российских снарядов. Снарядов и мин с момента оккупации. Есть сейчас ресурс у наших чиновников, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины.

Провел здесь встречу с предпринимателями в рамках нашей программы "Сделано в Украине" – презентовали платформу в области. Миллиард двести миллионов гривен правительство направит по экономическим направлениям в Черниговской области - дополнительно. Это то, что должно поддержать", - рассказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский ознакомился со строительством фортификационных сооружений на Черниговщине. ВИДЕО