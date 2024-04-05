РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11233 посетителя онлайн
Новости Видео Война
1 807 30

Правительство направит дополнительные 1,2 млрд грн в поддержку экономики Черниговщины, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 772-го дня войны войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня – Чернигов, Черниговщина. Я благодарю всех, кто привлечен в регионе к строительству фортификаций: Черниговщина работает согласно графику. Заслушал доклады военного руководства и в сфере безопасности области – вопросы обороны, уничтожения российских ДРГ, противодействие обстрелам. Во всех приграничных районах проблематика одинакова. Постоянные российские издевательства - обстрелы, террор. На 15 тысяч жителей приграничных громад Черниговщины, которые испытывают постоянные такие удары из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год.

Провел координационное совещание по Чернигову и области – много социальных вопросов, вопросов восстановления. Добавим скорости разминированию аграрной земли – то, что нужно региону, чтобы не было остатков российских снарядов. Снарядов и мин с момента оккупации. Есть сейчас ресурс у наших чиновников, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины.

Провел здесь встречу с предпринимателями в рамках нашей программы "Сделано в Украине" – презентовали платформу в области. Миллиард двести миллионов гривен правительство направит по экономическим направлениям в Черниговской области - дополнительно. Это то, что должно поддержать", - рассказал Зеленский.

Смотрите также: Зеленский ознакомился со строительством фортификационных сооружений на Черниговщине. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20348) Черниговщина (1485)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+13
Атрошенка позбувся тепер можна пилять бабло на фортифіаціях.
показать весь комментарий
05.04.2024 19:06
+12
І пропадуть гроші, як в болото кинуті. Без контролю та без звіту.
показать весь комментарий
05.04.2024 19:04
+9
"Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн.. Чернігівщині"..., бо там тепер своя дермово-зелена людинка для розпилу бабла?
показать весь комментарий
05.04.2024 19:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І пропадуть гроші, як в болото кинуті. Без контролю та без звіту.
показать весь комментарий
05.04.2024 19:04 Ответить
Как свои квартальные раздает!!
показать весь комментарий
05.04.2024 19:24 Ответить
Мільярд двісті мільйонів гривень уряд спрямує за економічними напрямами на Чернігівщині - додатково. Це ТЕ, што має підтримати"

"што" підтримати ? пять "асвальт", твою ЗЄліну дівізію!
а Часів Яр голий в степу стоїть ... вже рік! не було часу і грошей фортифікацію зробити з ЗЄльоним пропадемо !

показать весь комментарий
05.04.2024 20:10 Ответить
+100000%.
показать весь комментарий
05.04.2024 21:10 Ответить
Атрошенка позбувся тепер можна пилять бабло на фортифіаціях.
показать весь комментарий
05.04.2024 19:06 Ответить
якби ж то хоч на фортифікаціях! просто гроші дав на те на ЩТО нє жалко !
показать весь комментарий
05.04.2024 20:13 Ответить
"Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн.. Чернігівщині"..., бо там тепер своя дермово-зелена людинка для розпилу бабла?
показать весь комментарий
05.04.2024 19:07 Ответить
Так це ж ті гроші, що податками зібрані в Українців!
Он у жінок службовців з СБУ, так з одного її ФОПу, млн грн виходять!!

Треба і Чернігівським жінкам, по такому ж ФОПу дати, від Гетьманцева та Зеленського, вони і податків здадуть більше ніж оті жінки служивих з СБУ … Лєщенко, може це підтвердити, разом з усією Наглядовою радою Укрзалізниці!
Вониж з закупівлею трансформаторів для ЖД, «нациганили» грошей непогано, Шило може засвідчити…. В ОПУ на посади, тільки таких беруть, кадровики з ДУСі по команді єрмак!
показать весь комментарий
05.04.2024 19:13 Ответить
не важливо, хто і що буде робити. не важливо, де візьмуться додаткові 1,2 млрд, і загалі вони є.
головне, вечірній гундосик в марафонському стилі.
може хто небудь скаже йому, що ми кожного дня відступаємо.
що харків і область, в критичному стані.
і що 20 травня, дуже близько і треба якось пояснювати ситуацію.
показать весь комментарий
05.04.2024 19:21 Ответить
Ну де візьме..народ буде трусити..піднімати ціни на все..моратирії познімали на підняття комірних та судові позови за спрощеною процедурою..зараз всім боржникам (крім своїх людей) будуть приходити рішення про примусові стягнення, блокування рахунків, арешт та віджим майна..ось й гроші знайде..
показать весь комментарий
05.04.2024 20:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g&t=9s https://www.youtube.com/watch?v=xvfI50CSX_g&t=9s

Жорстко від Луценко по піару Зеленського
показать весь комментарий
05.04.2024 19:51 Ответить
два відео з Брежнєв й ЗЕ - ну просто... адін к аднаму
показать весь комментарий
05.04.2024 19:56 Ответить
А скільки на дЄрмяка вже виділили ... з бюджету. За наш рахунок. А на татарова, на шило ? Шилу пришили 95 млн, а скільки він вже зашилив на ОПіс, на зеленсКОГО ?
показать весь комментарий
05.04.2024 20:00 Ответить
Групи, зустрічі з урядом і матюки. Як "слуги" повертають Раді працездатність УП

Верхівка "слуг" збирала своїх депутатів, щоб утримати фракцію від колапсу УП

На Банковой рассматривают назначение Ермака на должность премьер-министра, - нардеп (видео)

04 апреля 2024 в 22:30

https://focus.ua/politics/638206-na-bankovoy-rassmatrivayut-naznachenie-ermaka-na-dolzhnost-premer-ministra-nardep-video

По словам нардепа Анны Скороход, также обсуждается вопрос расширения полномочий Кабинета министров Украины. Якобы ему могут дать право выдавать директивы, которые раньше были невозможны.
показать весь комментарий
05.04.2024 20:06 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2024 20:07 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2024 20:15 Ответить
54 нардепи ВРУ мають підозри у кримінальних злочинах - дані Руху ЧЕСНО

https://www.chesno.org/authors/sofiia_lazarova/ Софія Лазарова (вище статті біля фоток й значок яка партія)

4 квітня 13:02

https://www.chesno.org/post/5931/?fbclid=IwAR39RB4w6WhNTrKjx0_LQMyy5ECqK_-qQSTk9LjGrt5nYS67LXb_Ig2DCKo_aem_AV76JF1IgeFYyfnqGWuuUDlNVlBFSuttv1stSFMDavcOaEZrFVelC6RUBh-***************************** https://www.chesno.org/post/5931/?fbclid=IwAR39RB4w6WhNTrKjx0_LQMyy5ECqK_-qQSTk9LjGrt5nYS67LXb_Ig2DCKo_aem_AV76JF1IgeFYyfnqGWuuUDlNVlBFSuttv1stSFMDavcOaEZrFVelC6RUBh-*****************************

показать весь комментарий
05.04.2024 20:17 Ответить
Монолог міцніє з каждим днем. Що хочуть - те повідомляють. Чого не хочуть - про те мовчать. Ні про що не радяться. Головні події українці дізнаються пост-фактум і чисто випадково зі західних шпальт та соц мереж в інеті.

А Мавзолей - уже в процесі. Фундамент був залитий ще в довоєнні 3 роки...
показать весь комментарий
05.04.2024 20:00 Ответить
ЗЄ-лєнін

показать весь комментарий
05.04.2024 20:12 Ответить
на улюблений красной площади

показать весь комментарий
05.04.2024 20:15 Ответить
Шоб тобі повилазило, тварюка неголена.
Шоб тобі повилазило, вирок Україні
Шоб вам всім повилазило, хто голосував за Зе ленського та слугтнарода.
До третього коліна шоб вам всім повилазило.
показать весь комментарий
05.04.2024 20:13 Ответить
Ти хоча б інформацію перевіряла, а не постила кацапські вкиди.
показать весь комментарий
05.04.2024 22:02 Ответить
Відосики типу дайте слово я щось ляпну. Задовбав вже до чортиків і ніхто йому не пояснить, як казав Кузьма, що він не в курсі.
показать весь комментарий
05.04.2024 20:54 Ответить
Тупорилий муфлон коментує все підряд, мовляв, все завдяки мені.
показать весь комментарий
05.04.2024 21:30 Ответить
х уйло номер два, бульбофюрер номер тры
показать весь комментарий
05.04.2024 21:31 Ответить
 
 