Правительство направит дополнительные 1,2 млрд грн в поддержку экономики Черниговщины, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 772-го дня войны войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня – Чернигов, Черниговщина. Я благодарю всех, кто привлечен в регионе к строительству фортификаций: Черниговщина работает согласно графику. Заслушал доклады военного руководства и в сфере безопасности области – вопросы обороны, уничтожения российских ДРГ, противодействие обстрелам. Во всех приграничных районах проблематика одинакова. Постоянные российские издевательства - обстрелы, террор. На 15 тысяч жителей приграничных громад Черниговщины, которые испытывают постоянные такие удары из России, террористы выпустили 15 тысяч снарядов за прошлый год.
Провел координационное совещание по Чернигову и области – много социальных вопросов, вопросов восстановления. Добавим скорости разминированию аграрной земли – то, что нужно региону, чтобы не было остатков российских снарядов. Снарядов и мин с момента оккупации. Есть сейчас ресурс у наших чиновников, чтобы поддержать экономическую жизнь Черниговщины.
Провел здесь встречу с предпринимателями в рамках нашей программы "Сделано в Украине" – презентовали платформу в области. Миллиард двести миллионов гривен правительство направит по экономическим направлениям в Черниговской области - дополнительно. Это то, что должно поддержать", - рассказал Зеленский.
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"што" підтримати ? пять "асвальт", твою ЗЄліну дівізію!
а Часів Яр голий в степу стоїть ... вже рік! не було часу і грошей фортифікацію зробити з ЗЄльоним пропадемо !
Он у жінок службовців з СБУ, так з одного її ФОПу, млн грн виходять!!
Треба і Чернігівським жінкам, по такому ж ФОПу дати, від Гетьманцева та Зеленського, вони і податків здадуть більше ніж оті жінки служивих з СБУ … Лєщенко, може це підтвердити, разом з усією Наглядовою радою Укрзалізниці!
Вониж з закупівлею трансформаторів для ЖД, «нациганили» грошей непогано, Шило може засвідчити…. В ОПУ на посади, тільки таких беруть, кадровики з ДУСі по команді єрмак!
головне, вечірній гундосик в марафонському стилі.
може хто небудь скаже йому, що ми кожного дня відступаємо.
що харків і область, в критичному стані.
і що 20 травня, дуже близько і треба якось пояснювати ситуацію.
Жорстко від Луценко по піару Зеленського
Верхівка "слуг" збирала своїх депутатів, щоб утримати фракцію від колапсу УП
На Банковой рассматривают назначение Ермака на должность премьер-министра, - нардеп (видео)
04 апреля 2024 в 22:30
https://focus.ua/politics/638206-na-bankovoy-rassmatrivayut-naznachenie-ermaka-na-dolzhnost-premer-ministra-nardep-video
По словам нардепа Анны Скороход, также обсуждается вопрос расширения полномочий Кабинета министров Украины. Якобы ему могут дать право выдавать директивы, которые раньше были невозможны.
https://www.chesno.org/authors/sofiia_lazarova/ Софія Лазарова (вище статті біля фоток й значок яка партія)
4 квітня 13:02
https://www.chesno.org/post/5931/?fbclid=IwAR39RB4w6WhNTrKjx0_LQMyy5ECqK_-qQSTk9LjGrt5nYS67LXb_Ig2DCKo_aem_AV76JF1IgeFYyfnqGWuuUDlNVlBFSuttv1stSFMDavcOaEZrFVelC6RUBh-***************************** https://www.chesno.org/post/5931/?fbclid=IwAR39RB4w6WhNTrKjx0_LQMyy5ECqK_-qQSTk9LjGrt5nYS67LXb_Ig2DCKo_aem_AV76JF1IgeFYyfnqGWuuUDlNVlBFSuttv1stSFMDavcOaEZrFVelC6RUBh-*****************************
А Мавзолей - уже в процесі. Фундамент був залитий ще в довоєнні 3 роки...
Шоб тобі повилазило, вирок Україні
Шоб вам всім повилазило, хто голосував за Зе ленського та слугтнарода.
До третього коліна шоб вам всім повилазило.