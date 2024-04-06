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СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту Слідство.Інфо Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. ВИДЕО

В понедельник 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Благодаря видео с камер наблюдения стало понятно, что этих двух военных вел мужчина в гражданской одежде – именно он указал им на журналиста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Слідство.Інфо".

Как отметили журналисты, им удалось собрать доказательства, что за их коллегой, журналистом Евгением Шульгатом следили из-за его расследования об имуществе семьи руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Также они выяснили, что СБУ использовала военкомат для преследования журналиста и вручения ему повестки. Журналисты идентифицировали представителя Службы безопасности, который давал указания военным. Подробнее об этом читайте и смотрите в расследовании.

"Мы в "Слідство.Інфо" осознаем, что сейчас война, и обязанность каждого гражданина – защищать страну. Кроме того, четверо коллег из нашей маленькой редакции уже в армии. Тем не менее, в данном случае мы видим преследование журналиста за его деятельность. Мы видим, что повестка, которую вручают военнослужащие по указанию работника СБУ, — это месть за расследование. Обидно, что такая месть делается руками военных. И мы искренне верим, что правоохранители отреагируют на наши находки", - написали журналисты.

Также читайте: Жена начальника кибербезопасности СБУ Витюка купила квартиру за 1,4 млн долл., а мама - еще две квартиры, - СМИ

Напомним, 4 апреля "Слідство.Інфо" опубликовало расследование о состоянии семьи руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка.  Жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет. Также мать Ильи Витюка имеет две квартиры в столичных ЖК. Журналисты-расследователи подсчитали, что жена и мать Витюка владеют недвижимостью на 25,5 млн грн. по рыночной стоимости.

Автор: 

журналистика (3294) СБУ (19893) Слідство.Інфо (42) повестка (153)


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Топ комментарии
+73
Почитав коментарі на УП стосовно цього випадку. Відсотків 90 цькують журналіста, як ухилянта. Гидко, коли стільки дописувачів вважають нормальним, коли високе начальство купує через дружин за корупційні кошти нерухомість, зате одразу цькує позслідувачів, які це виявили. У цій крахні корупція щезне лише тоді, коли замість журналіста цькуватимуть корупціонера. Інакше - ніяк.
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06.04.2024 11:13
+71
Я просто нагадаю ранок 24.02.2022-го у Херсоні: у місті жодного поліцейського чи СБУ-шника - всі повтікали. Обороняли місто звичайні беззбройні громадяни, а навчені кнури у формі позабирали свої дупи на Захід України, подалі від війни.
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06.04.2024 11:13
+57
Думаю,це все,що потрібно знати про СБУ ім. Баканова-Кулініча....
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06.04.2024 11:11
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СБУ - контора імбецилів нарваних. Все через сраку роблять
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06.04.2024 15:48 Ответить
Цей свинячий вереск дівчини більше схожий на захист журналіста ухиліста. На відео чоловік журналіст при врученні повістки, як **** сперечається з військовими. Захист своєї країни зі зброєю в руках, зараз, найважливіше. Немає виправдання якщо можеш, але не захищаєш свою неньку Україну.
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06.04.2024 16:02 Ответить
вхранцузе, бережи трішки себе, а то кандратій впіймає.
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06.04.2024 16:28 Ответить
Після цього розслідування, Вітюк, мусив бути взятий під варту до вияснення надходження незрозумілих коштів. Бо ці кошти могли бути отримані і від наркотрафіку і від ворога і хто зна за що
Саме Служба Безпеки то мала зробити. Бо саме вона створена для безпеки всієї країни!
За кланову совєтську України вмирати ніхто не буде.
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06.04.2024 16:35 Ответить
Це приблизно як бджіли проти меду ,3 інспектора Фбр та їх детектор діло зробили за тиждень,якщо в перший би день їх не завадили ,бо гроші в СБУ великі
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06.04.2024 22:08 Ответить
Цього баригу в цивільному знайти і мошонку натягнути на голову
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06.04.2024 17:15 Ответить
Сумно що нема кому всю цю ***** раздупліть.
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06.04.2024 17:26 Ответить
Ой, нам до Євросоюзу, як до Києва рачки.
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06.04.2024 17:29 Ответить
кожноденні казкові гундозеки вас до добра не доведуть... Розрізняйте фантастику із 95анальщиною...
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06.04.2024 17:34 Ответить
... і дух Баканова ширяв над СБУ-95...
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06.04.2024 17:30 Ответить
Героя Украины Сашко Билого убила СБУ.Все кто совершил эту операцию получили новые звания и оклады.Подленько расстреляли человека в спину.И где расследования?Нет никаких расследований.
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06.04.2024 17:31 Ответить
вззагалі то менти
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07.04.2024 07:59 Ответить
Ось і почалась диктатура Зеленського в Україні!!
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06.04.2024 17:38 Ответить
Думали Малюк розжене це кубло гадюк. А він, по всьому видно, очолив цю банду! Будують все по принципу і подобі ФСБ із раші...
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06.04.2024 17:44 Ответить
В сбеушника покалічена голова.Пішов на камери.Краще він бувби під Авдієвкою з 1 гранатою на три танки.
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06.04.2024 17:50 Ответить
Чому Ілля Вітюк схожий не на компьютерщика а на вишибалу з борделю? Вони напевне коли почули слово "кібербезпека", то зі своїми 3-ма класама церковної школи зрозуміли тільки слово "безпека".
А взагалі що тут казати. Є пани і є холопи, у росії так само діють, знайди відмінності.
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06.04.2024 18:01 Ответить
Почему собственно нет???
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06.04.2024 18:02 Ответить
Як хтось написав в інеті : Це зелений Капіталізм, панує фінансова олігархія, що зрослася з державою. Всі закони приймаються в інтересах пануючого класу! Тобто будь-який закон зараз такий, всі зроблені для збагачення олігархів та можновладців. p/s І ці рєбзіки звісно будь-яким чином будуть усе це захищати..
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06.04.2024 18:24 Ответить
Не змішуйте тепле з м'яким. Капітал - це лише інструмент, як сокира, наприклад, якою можна нарубати дрова, поставити будинок, а можна - й вбити.
Все інше залежить від правил, регулювання та від пануючої моралі.
Якщо у вас панує протестантська етика - то ви маєте, з капіталом, такі країни, як Нідерланди, Норвегія, Данія, США, де є розвинена демократія.
Якщо у вас панує марксистська, ліва ідеологія, її різновиди, то в підсумку - маєте охлократію, що плавно переростає вже в диктатуру.
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06.04.2024 20:51 Ответить
Мені одному здається, шо вітюк схожий на ківу?
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06.04.2024 18:53 Ответить
ківа - хороший...
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08.04.2024 13:37 Ответить
Тобто захист країни не священний обов'язок а покарання.
Браво 73% ви зробили це разом.
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06.04.2024 20:07 Ответить
Цікаво, а чому ці хлопці з Солом'янського ТЦК , доклигавши аж до Оболоні , не допетрили вручити повістку цьому громадянину " у цивільному ", який так влучно ними керував ?
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06.04.2024 20:38 Ответить
Ну звісно не на концерт 95 го кварталу їм ідти чи під синагогу Зеленського
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06.04.2024 20:48 Ответить
сказати, що це пздц нічого не сказати, і декларації родини зникли з сайту НАЗК..
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06.04.2024 22:32 Ответить
...і саме страшнЕ, що на передовій можна скоїти замовне вбивство і ніхто нічого не буде розслідувати: на війні ж щодня вбивають.
Наша влада страшна і антиукраїнська.
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07.04.2024 00:47 Ответить
У ЛУГАНСЬКУ У 2014 НАШЕ СБУ ЗАХОПИЛО АЖ 3 російськомовні істоти!!!МІЛІЦІЯ(ПОЛІЦІЯ) ЗАХИЩАЛИ ЛИШЕ В ОСНОВНОМУ СЕБЕ,А МЕНША ЧАСТИНА %20 ВИХОДИЛИ З МІСТА ЧЕРЕЗ ЯКІРА ЧЕРЕЗ ОЧІСТНІ ДОБРОВІЛЬНО ВІДДАВШИ ЛУГАНСЬК росіі!!!А ІХНІ ВІДДІЛЕННЯ ПЕРЕТВОРИЛИ російські фашисти НА КАТІВНІ!!!МЕНЕ КАТУВАЛИ 19.08.2014 НА 10.00 У КАМ'ЯНОБРІДСЬКОМУ РОВД БУВШІ міліціянти УКРАЇНИ З КАМ'ЯНОБРІДСЬКОГО РОВД!+сусід+кадировці!ОФІЦІЙНИЙ ДОКАЗ Я ЗМІГ ЗБЕРЕГТИ.ДО РЕЧІ ТОДІ Я УКРАЇНУ ЗАХИЩАТИ ПІШОВ ДОБРОВІЛЬНО ХОЧЬ І БУЛО ВЖЕ ЗА 45+Я БУВ КОМІСОВАНИЙ ЩЕ З радянської армії У 90 ПО 7 СТАТІ.АЛЕ Я ЗАХИЩАВ УКРАЇНУ А НЕ КОНЦТАБІР У ЯКИЙ ВОНА ЗАРАЗ ПЕРЕТВОРЮЕТЬСЯ!МЕНІ ТЕЖ ПРОПОНУВАЛИ СТАТИ ВЕРТУХАЕМ тцк ТА ЗАХИЩАТИ владу ВІД НАРОДУ АЛЕ Я ВІДМОВИВСЯ!!!
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07.04.2024 08:15 Ответить
...досвід баканова ,татарова, єрмака, портнова цвіте і буяє ,верхівка владна шикує та бикує...
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07.04.2024 10:10 Ответить
А втому що Україні не надають допомогу винна Вікторія Спартц!
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07.04.2024 11:33 Ответить
розстрілювать лайно вазелінове коли будемо?
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07.04.2024 12:11 Ответить
Как только, так сразу.
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07.04.2024 16:20 Ответить
Потрібно давати правдиву і зважену оцінку даного конкретного випадку не привязуючи до професії т.зв. ухилянта. Але виникає одне важливе питання---а журналіста не стосуються вимоги законів,конституції,да і людської моралі. Що розуму не хватає,чи переважає хамство,щоб пройти всі процедури ,як вимагає закододавство Причому спокійно і з повагою до країни,військових Обовязково потрібно биковать і розмахувати" корочкою"Професія журналіста перетворилась на піарі праця тільки за гроші і на замовлення І такаж некомпетентна як наша влада. Закон--один для всіх і для продажних журналюг це стосується.
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07.04.2024 16:37 Ответить
Військові які уе творять ні на яку повагу розраховувати не можуть. Казки про тукашних інвалідів можете розказати деінде.
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08.04.2024 07:44 Ответить
заїбали... шило малвітюку в сраку.
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08.04.2024 05:45 Ответить
Беда не в том, что эти Витюки взяточники (сознание всех наших граждан коррумпировано), а в том , что они себя продолжают считать царьками, способными вершить суд по понятиям. У него спецзвание генеральськое, а военное, скорее всего, рядовой или сержантский состав...
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08.04.2024 07:40 Ответить
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