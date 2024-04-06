СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту Слідство.Інфо Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. ВИДЕО
В понедельник 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Благодаря видео с камер наблюдения стало понятно, что этих двух военных вел мужчина в гражданской одежде – именно он указал им на журналиста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Слідство.Інфо".
Как отметили журналисты, им удалось собрать доказательства, что за их коллегой, журналистом Евгением Шульгатом следили из-за его расследования об имуществе семьи руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Также они выяснили, что СБУ использовала военкомат для преследования журналиста и вручения ему повестки. Журналисты идентифицировали представителя Службы безопасности, который давал указания военным. Подробнее об этом читайте и смотрите в расследовании.
"Мы в "Слідство.Інфо" осознаем, что сейчас война, и обязанность каждого гражданина – защищать страну. Кроме того, четверо коллег из нашей маленькой редакции уже в армии. Тем не менее, в данном случае мы видим преследование журналиста за его деятельность. Мы видим, что повестка, которую вручают военнослужащие по указанию работника СБУ, — это месть за расследование. Обидно, что такая месть делается руками военных. И мы искренне верим, что правоохранители отреагируют на наши находки", - написали журналисты.
Напомним, 4 апреля "Слідство.Інфо" опубликовало расследование о состоянии семьи руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет. Также мать Ильи Витюка имеет две квартиры в столичных ЖК. Журналисты-расследователи подсчитали, что жена и мать Витюка владеют недвижимостью на 25,5 млн грн. по рыночной стоимости.
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Саме Служба Безпеки то мала зробити. Бо саме вона створена для безпеки всієї країни!
За кланову совєтську України вмирати ніхто не буде.
А взагалі що тут казати. Є пани і є холопи, у росії так само діють, знайди відмінності.
Все інше залежить від правил, регулювання та від пануючої моралі.
Якщо у вас панує протестантська етика - то ви маєте, з капіталом, такі країни, як Нідерланди, Норвегія, Данія, США, де є розвинена демократія.
Якщо у вас панує марксистська, ліва ідеологія, її різновиди, то в підсумку - маєте охлократію, що плавно переростає вже в диктатуру.
Браво 73% ви зробили це разом.
Наша влада страшна і антиукраїнська.
малвітюку в сраку.