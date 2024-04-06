СБУ использовала работников ТЦК для вручения повестки журналисту Слідство.Інфо Шульгату из-за его расследования об имуществе семьи генерала Витюка. ВИДЕО

В понедельник 1 апреля в супермаркете в Оболонском районе Киева к журналисту "Слідство.Інфо" Евгению Шульгату подошли сотрудники Соломенского ТЦК и пытались вручить ему повестку. Благодаря видео с камер наблюдения стало понятно, что этих двух военных вел мужчина в гражданской одежде – именно он указал им на журналиста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило "Слідство.Інфо".

Как отметили журналисты, им удалось собрать доказательства, что за их коллегой, журналистом Евгением Шульгатом следили из-за его расследования об имуществе семьи руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Также они выяснили, что СБУ использовала военкомат для преследования журналиста и вручения ему повестки. Журналисты идентифицировали представителя Службы безопасности, который давал указания военным. Подробнее об этом читайте и смотрите в расследовании.

"Мы в "Слідство.Інфо" осознаем, что сейчас война, и обязанность каждого гражданина – защищать страну. Кроме того, четверо коллег из нашей маленькой редакции уже в армии. Тем не менее, в данном случае мы видим преследование журналиста за его деятельность. Мы видим, что повестка, которую вручают военнослужащие по указанию работника СБУ, — это месть за расследование. Обидно, что такая месть делается руками военных. И мы искренне верим, что правоохранители отреагируют на наши находки", - написали журналисты.

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Напомним, 4 апреля "Слідство.Інфо" опубликовало расследование о состоянии семьи руководителя департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка. Жена Витюка в декабре 2023 года приобрела квартиру на столичном Печерске. Рыночная цена такого жилья – более 20 миллионов гривен. Официальной зарплаты должностного лица на такое жилье не хватило бы. Его жена зарабатывает миллионы как ФЛП, но о своей деятельности говорить не хочет. Также мать Ильи Витюка имеет две квартиры в столичных ЖК. Журналисты-расследователи подсчитали, что жена и мать Витюка владеют недвижимостью на 25,5 млн грн. по рыночной стоимости.