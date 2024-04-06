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Взорван трубопровод в Ростовской области РФ, который враг использовал в военных целях, - ГУР. ВИДЕО

В районе н.п. Азов в Ростовской области РФ подорван трубопровод, которым перекачивали нефтепродукты в танкеры в "Азовском морском порту".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024, в районе н.п. Азов (ростовская обл.) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта", загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркивают, что объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины.

Також читайте: Власник найбільшого індійського НПЗ відмовився приймати російські танкери з нафтою, – Reuters

Автор: 

нефть (1918) пожар (5944) ГУР (426)


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Топ комментарии
+26
Як сказала моя дочка : "Хоч-би дощ не пішов!"
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06.04.2024 12:00
+16
Ридають у белгороді,бо бахкає...
раша звикла вести війну на чужій
території,нести свій опустошающій
сруський мір.Все,досить...будете
на своїй шкурі відчувати,що таке
незаконна війна проти суверенного
народу.
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06.04.2024 11:55
+13
Це саме те, чого боявся барига Ердоган.
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06.04.2024 11:56
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Правила форума Совет форумчан
Ох уж ці чукотські партизани,
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06.04.2024 11:50 Ответить
...
Василь Рибников

https://www.cemaat.media/ua/article/nesprostovni-dokazi-togo-shcho-********-chipuie-tadzhikiv-shchob-voni-vbili-putina?fbclid=IwAR3VyDaBsRA-LiQRpvvs6uodwPI_SrPQGLUCWm5EChonDBNXCATUayl9yzo Неспростовні докази того, що Україна чіпує таджиків,...
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06.04.2024 22:16 Ответить
А де оце "Палає"?

Просто мені подобається як воно горить, як всі бігають, метушаться...
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06.04.2024 11:52 Ответить
щас спою ....
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06.04.2024 11:55 Ответить
Ридають у белгороді,бо бахкає...
раша звикла вести війну на чужій
території,нести свій опустошающій
сруський мір.Все,досить...будете
на своїй шкурі відчувати,що таке
незаконна війна проти суверенного
народу.
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06.04.2024 11:55 Ответить
Це саме те, чого боявся барига Ердоган.
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06.04.2024 11:56 Ответить
Як сказала моя дочка : "Хоч-би дощ не пішов!"
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06.04.2024 12:00 Ответить
Хоч якась гарна новина. Щось мені зовсім погано останнім часом(( Мені казали, що ПТСР може наздогнати і після війни. Хоч до психолога іди. Бо ночами спати не можу((
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06.04.2024 12:03 Ответить
йдіть до лікаря він випише ліки, не руйнуйте своє життя
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06.04.2024 12:34 Ответить
Не дивуйся! У мене товариш у молодості Афган пройшов Так до цих пір серед ночі (коли гримне грім під час дощу) часом автомат коло себе намацує Сміявся:
- Жінка "чепко" за прогнозом слідкує І у дощову погоду лягає спать у залі на дивані
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06.04.2024 12:44 Ответить
Сходите на прием к терапевту
К невропатологу очереди жуткие
Попросите выписать ФЕНАЗЕПАМ
Доктор будет упираться, дескать это препарат сильного действия
Надо настоять
Препарат дешевый и очень дественный
Принимать по четвертинке таблетки, если вы крупный - максимум полтаблетки
Вы будете спать уже сразу
Но надо принимать хотя бы две недели
Препарат воздействует на кору головного мозга
Он подавит то возбуждение ,которое там сейчас
Вы будет спать, как ребенок
И через две недели себя не узнаете
Если доктор откажет выписать этот препарат
То пейте кустарник, корвалол
Они тоже вам помогут
Но не быстро
Во всем есть система
Выздоравливайте!!!!!!
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06.04.2024 13:29 Ответить
Дякую! Я ніколи не думав, що буде так погано... Чоловіки ж не плачуть, так? Хоча... Мій дідусь - ветеран Другої Світової війни - не штабний - дійшов до Берліна. Він мені потім зізнався - війну кожну ніч бачив у ві сні...
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06.04.2024 13:37 Ответить
бачив війну
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06.04.2024 13:39 Ответить
Пан Евгений, мужчины , стесняясь ,часто запускают болезни
А организм человека - ведь как устроен
Он посылает Вам сигналы ОПАСНОСТИ
Плохой сон или его отсутствие - это СИГНАЛ ОПАСНОСТИ
Как сирена тревоги
Если вы начнете действовать
То все наладится быстро
Запустите вашу бессонницу
И она станет хронической
А это ужасно
Бессонница изуродоет вашу жизнь
Просто лишит вас удовольствия жить
Недаром ведь БЕССОННИЦА, особенно длительная
Приравнивается к пытке
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06.04.2024 13:45 Ответить
Поради від доморощених фармацевтів пішли - а шодо дешевизни то аспірін як одне з найдешевших ліків не всім можна приймати не кажучи про щось сильнодіюче і те шо впливає на мозок .
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06.04.2024 21:08 Ответить
Нет ни одного лекарства на свете
Которое можно было бы принимать всем
Даже коровье молоко можно не всем
Вы невнимательно читали мои посты
Я написала - обратитесь к доктору
Написала название лекарства
Его не купишь ни в одной аптеке без рецепта
Доктор и примет решение
Можно ли конкретному пациенту
Это лекарство
А аспирин - превосходное средство
Копеечное
И таки да - не всем его можно
Так никто вас и не заставляет пить аспирин
Как можно в чате кого- либо к чему - нибудь принудить?
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06.04.2024 23:01 Ответить
Прекрасная у Вас дочка!
Умница!
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06.04.2024 13:22 Ответить
Мета існування всієї роїсі - військові дії . Можну її всю підірвати.
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06.04.2024 12:02 Ответить
Так. Війна заради війни. Нормальні люди розвиваються - скільки всього цікавого зараз
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06.04.2024 12:05 Ответить
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06.04.2024 12:17 Ответить
Знову одічалиє курили де-попало...
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06.04.2024 12:24 Ответить
Бравоооо!!! Каждый трубопровод ето вена питающая рашистского медведя. Тактика в тысячу порезов приведет к тому что медведь сдохнет
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06.04.2024 12:43 Ответить
Хорошо бы еще перед етим наставить мин-ловушек. Чтобы рашисты не смогли сразу приступить к ремонту трубопровода
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06.04.2024 12:45 Ответить
Не потрібно тих пояснень мовляв "у військових цілях".Вся рашка зараз працює на війну і все є законним об"єктом знищення - від бані в Новосибірську до борделю в Москві...
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06.04.2024 12:54 Ответить
Трубі "труба".
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06.04.2024 13:27 Ответить
Підірвали трубопровід? Цікаво... А як? По всій довжині? Чи одну секцію, яку швидко замінять і заварять в Ростовській області. Це ж не Сибір! От якби підірвали насосну станцію з НПЗ то це дійсно було б надовго.
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06.04.2024 14:36 Ответить
Так вперед, тобі навіть дадуть парабелум, тиж ******* вумни.
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06.04.2024 19:47 Ответить
Де отримати парабелум?
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06.04.2024 19:53 Ответить
ТЦК, або напряму чито 3 штурмова і т. д
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06.04.2024 19:58 Ответить
Гори,гори ясно,щоби не погасло!
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06.04.2024 18:22 Ответить
 
 