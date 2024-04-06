Взорван трубопровод в Ростовской области РФ, который враг использовал в военных целях, - ГУР. ВИДЕО

В районе н.п. Азов в Ростовской области РФ подорван трубопровод, которым перекачивали нефтепродукты в танкеры в "Азовском морском порту".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"В России горит еще один военный объект. В ночь на 6 апреля 2024, в районе н.п. Азов (ростовская обл.) в результате подрыва трубопровода, которым осуществлялась перекачка нефтепродуктов из местной нефтебазы в танкеры в припортовой территории "Азовского морского порта", загрузка танкеров нефтепродуктами прекращена на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

В ГУР подчеркивают, что объект использовался государством-агрессором в военных целях, для поддержки ведения геноцидной войны против Украины.

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