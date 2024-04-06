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Последствия прилета украинского дрона по вражеской "буханке": "Смотри, вон даже кости погорели". ВИДЕО 18+

Военнослужащие ВС РФ сняли как выглядит российская "буханка" после атаки украинского тяжелого беспилотника типа "Баба Яга". В частности, от автомобиля ничего не осталось, - только выжженный каркас, а водитель и пассажир сгорели заживо.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Внимание! Не рекомендуется просматривать лицам с неустойчивой психикой!

Также смотрите: Украинские защитники отразили вражеский штурм и уничтожили колонну российской бронетехники на Лиманском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) ликвидация (3536)


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Топ комментарии
+26
Кацапи ніяк второпати не можуть , що в Украіні
на них чекає страшна смерть ,
бо лють украінців безмежна 🤬
Ми готові вас всіх кромсати манікюрними ножицями 🙁
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06.04.2024 12:28
+24
Так затишно сидить - по-домашьому.
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06.04.2024 12:16
+22
Ступінь зажарки well-done
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06.04.2024 12:14
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ванька иди дамой тут водКИ нет.
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06.04.2024 12:12 Ответить
Ступінь зажарки well-done
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06.04.2024 12:14 Ответить
Так затишно сидить - по-домашьому.
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06.04.2024 12:16 Ответить
а водій та пасажир згоріли живцем
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06.04.2024 12:18 Ответить
Фабрика копчених виробів для кацапського споживача.
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06.04.2024 12:24 Ответить
Кацапи ніяк второпати не можуть , що в Украіні
на них чекає страшна смерть ,
бо лють украінців безмежна 🤬
Ми готові вас всіх кромсати манікюрними ножицями 🙁
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06.04.2024 12:28 Ответить
краще кайлом
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06.04.2024 12:33 Ответить
Можна й так 😠
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06.04.2024 12:40 Ответить
манікюрними ножицями 👍🤣🤣
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06.04.2024 15:01 Ответить
Помиляєтесь - лопатами . І це дуже сумно , бо краще б зброєю.
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06.04.2024 16:32 Ответить
Фарширована буханка зі скоринкою...
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06.04.2024 12:28 Ответить
Добрий руцький - це смажений руцький
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06.04.2024 12:29 Ответить
"Ладу-Каліну" не дадуть. Хіба що лісапет
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06.04.2024 12:33 Ответить
кацапам нравиццца, кацапам интереснА, кацапы даже тут мародерят... могли бы и пожрать даже, но слишком уж подгорело, даже для них
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06.04.2024 12:36 Ответить
І що тупі кацапські непотріби вам воно треба було.
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06.04.2024 12:38 Ответить
З нестійкою психікою не можна дивитись на українські міста і потерпілих людей після кацапських обстрілів, а на обгорілі трупи орків - тільки за щастя і морально зцілює
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06.04.2024 12:48 Ответить
Так же Боба Йаха забирає живих орків, вроді ж ці істоти в таке вірять?
хороших орків забрала, а поганих лишила?
Слава операторам і т.д.!
От коли Єрмака почнуть соловйови називати не ідіотами, а ворогами, тоді повірю шо "влада" дійсно робить щось для виходу на Урал ой, садіння мільйона дронів на дерева, мільярд, по асфальту - мільярд, і стаканчиків кави в феодосії - три мільярди(Байден, де підгузники після таких заяв? Стефанчук переповнив бункер відходами, хоче нелєгкє зайти в крим і там погрозити владивостокським крабам)
наразі можемо послухати тутешнього редактора - Бутусова.
як в дитсадку просто розказує, крайній стрім. і от хто хто хоче поматюкатись, так це він.
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06.04.2024 12:54 Ответить
Кацапи це звірі, а не люди.
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06.04.2024 13:06 Ответить
Добре - бо вже біля Часового Яру крутяться а в амерів лежить 4млн касетних ***********
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06.04.2024 13:06 Ответить
Нє "буханка", але красівоє
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06.04.2024 13:15 Ответить
Коли в окупантів земля горить під ногами.
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06.04.2024 13:31 Ответить
''Бабу Ягу'' проти відра з гайками, дещо зажирно.
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06.04.2024 13:36 Ответить
Рашист помни, сегодня они, а завтра ты!
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06.04.2024 13:47 Ответить
Який жах
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06.04.2024 13:49 Ответить
Трусікі у мальчІков тоже сгорєлІ?
Все трусікі?
У всєх мальчіков?
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06.04.2024 18:09 Ответить
Чергова самореклама, автопомийки сруськага міфа…
Смерть московитам-убивцям, в Україні!! Слава Україні!
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06.04.2024 19:04 Ответить
Пружины в сидушке почти, как новые!
Подкрасить, подлампичить и на фронт....
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06.04.2024 20:19 Ответить
А кацапи як завжди радіють що вони не на місці "підсмажених".
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06.04.2024 20:20 Ответить
да, теперь штурмовать Ла-манш им будет ниспадручна))))
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06.04.2024 21:49 Ответить
 
 