Последствия прилета украинского дрона по вражеской "буханке": "Смотри, вон даже кости погорели". ВИДЕО 18+

Военнослужащие ВС РФ сняли как выглядит российская "буханка" после атаки украинского тяжелого беспилотника типа "Баба Яга". В частности, от автомобиля ничего не осталось, - только выжженный каркас, а водитель и пассажир сгорели заживо.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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