Последствия прилета украинского дрона по вражеской "буханке": "Смотри, вон даже кости погорели". ВИДЕО 18+
Военнослужащие ВС РФ сняли как выглядит российская "буханка" после атаки украинского тяжелого беспилотника типа "Баба Яга". В частности, от автомобиля ничего не осталось, - только выжженный каркас, а водитель и пассажир сгорели заживо.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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на них чекає страшна смерть ,
бо лють украінців безмежна 🤬
Ми готові вас всіх кромсати манікюрними ножицями 🙁
хороших орків забрала, а поганих лишила?
Слава операторам і т.д.!
От коли Єрмака почнуть соловйови називати не ідіотами, а ворогами, тоді повірю шо "влада" дійсно робить щось для виходу на Урал ой, садіння мільйона дронів на дерева, мільярд, по асфальту - мільярд, і стаканчиків кави в феодосії - три мільярди(Байден, де підгузники після таких заяв? Стефанчук переповнив бункер відходами, хоче нелєгкє зайти в крим і там погрозити владивостокським крабам)
наразі можемо послухати тутешнього редактора - Бутусова.
як в дитсадку просто розказує, крайній стрім. і от хто хто хоче поматюкатись, так це він.
Все трусікі?
У всєх мальчіков?
Смерть московитам-убивцям, в Україні!! Слава Україні!
Подкрасить, подлампичить и на фронт....