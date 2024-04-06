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Новости Видео Война
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Спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 41 ББМ, 30 артсистем и 7 систем ПВО оккупантов за две недели. ВИДЕО

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ за две недели ударными дронами и другими огневыми средствами поразили 14 танков, 41 ББМ, 30 артсистем, 7 системы ПВО, 12 средств радиоэлектронной разведки и борьбы оккупантов. Кроме того, воины уничтожили 178 единиц военного транспорта, 41 антенну связи и 7 систем наблюдения, 121 вражескую позицию и укрепление и 8 складов с боеприпасами.

Видео их работы опубликовано в телерам-канале СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Последствия прилета украинского дрона по вражеской "буханке": "Смотри, вон даже кости погорели". ВИДЕО 18+

Автор: 

СБУ (19893) уничтожение (6916)


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В ніч на 6 квітня 2024 року, в районі н.п. Азов (ростовська обл.) внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території «Азовського морського порту»,
завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
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06.04.2024 14:13 Ответить
Прочитав это, я произнесла - ОХУ......ТЬ!
Простите за такое слово
Но ведь когда наши украинские пацаны так мочат кацапов
Это же действительно - ОХУ....ТЬ!
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06.04.2024 14:18 Ответить
Чудова робота,
Слава СБУ
... ганьба баканову ,шилу та їм подібним.
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06.04.2024 15:37 Ответить
Тобто спецпризначенці сбу за тиждень знищили:
- танків: 7, за 110 тижнів: 770
- ББМ: 10, за 110 тижнів 1,100
- та інша хуцпа...
Припустимо, що що кількість "спецпризначенців сбу" є 10% від загальної кількості сбу: 30,000
Тобто, нам взагалі не потрібні ЗСУ: просто треба збільшіти кількість "спецпризначенців сбу" до 50%!
Буде:
спецпризначенці сбу за тиждень знищили:
- танків: 35, за 110 тижнів: 3,850
- ББМ: 50, за 110 тижнів 5,500
- та інша хуцпа...
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06.04.2024 16:04 Ответить
Читай мій коментар нижче.
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06.04.2024 16:17 Ответить
Один знайомий військовий казав, що співробітники СБУ їздять по фронту і купляють (!) у бойових бригадах відоси з ураженням підраської техніки, а потім видають ці відео як свої.
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06.04.2024 16:16 Ответить
 
 