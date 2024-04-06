Спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 41 ББМ, 30 артсистем и 7 систем ПВО оккупантов за две недели. ВИДЕО
Спецназовцы ЦСО "А" СБУ за две недели ударными дронами и другими огневыми средствами поразили 14 танков, 41 ББМ, 30 артсистем, 7 системы ПВО, 12 средств радиоэлектронной разведки и борьбы оккупантов. Кроме того, воины уничтожили 178 единиц военного транспорта, 41 антенну связи и 7 систем наблюдения, 121 вражескую позицию и укрепление и 8 складов с боеприпасами.
Видео их работы опубликовано в телерам-канале СБУ, передает Цензор.НЕТ.
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завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін.
Простите за такое слово
Но ведь когда наши украинские пацаны так мочат кацапов
Это же действительно - ОХУ....ТЬ!
Слава СБУ
... ганьба баканову ,шилу та їм подібним.
- танків: 7, за 110 тижнів: 770
- ББМ: 10, за 110 тижнів 1,100
- та інша хуцпа...
Припустимо, що що кількість "спецпризначенців сбу" є 10% від загальної кількості сбу: 30,000
Тобто, нам взагалі не потрібні ЗСУ: просто треба збільшіти кількість "спецпризначенців сбу" до 50%!
Буде:
спецпризначенці сбу за тиждень знищили:
- танків: 35, за 110 тижнів: 3,850
- ББМ: 50, за 110 тижнів 5,500
- та інша хуцпа...