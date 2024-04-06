Спецназовцы СБУ уничтожили 14 танков, 41 ББМ, 30 артсистем и 7 систем ПВО оккупантов за две недели. ВИДЕО

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ за две недели ударными дронами и другими огневыми средствами поразили 14 танков, 41 ББМ, 30 артсистем, 7 системы ПВО, 12 средств радиоэлектронной разведки и борьбы оккупантов. Кроме того, воины уничтожили 178 единиц военного транспорта, 41 антенну связи и 7 систем наблюдения, 121 вражескую позицию и укрепление и 8 складов с боеприпасами.

Видео их работы опубликовано в телерам-канале СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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