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22 204 27

Наши воины из РСЗО HIMARS атаковали российскую базу, где в момент удара находилась военная техника. ВИДЕО

В населенном пункте Новая Збурьевка на временно оккупированной части Херсонской области украинские защитники из РСЗО HIMARS атаковали российскую базу, где в момент удара находилась военная техника.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Бойцы ССО скорректировали удар HIMARS по оккупантам, возводившим фортификационные сооружения. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19210) HIMARS (286) Херсонская область (4764)


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Топ комментарии
+33
Важко та огидно на душі лише від того, що чуєш свинособачу мову на землях нашої України.
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06.04.2024 17:49
+29
Ось вам і колишні українці,довго ще цій країні лікуватись від ракової пухлини.
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06.04.2024 17:49
+28
А скільки цих метастаз у Києві ,особливо у високих кабінетах.
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06.04.2024 17:50
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кацапчики затеяли колониальную войну в Европе, в 21-м веке. Количество жертв уже превышает Вьетнам и Афганистан вместе взятые в разы
ну-ну
можно выразить обеспокоенность, глубокую и предостеречь от эскалации
у меня все
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06.04.2024 18:55 Ответить
Ось вам і колишні українці,довго ще цій країні лікуватись від ракової пухлини.
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06.04.2024 17:49 Ответить
з чого ти взяв, що то вата місцева? Говорять чисто, акценту теж не чути.
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06.04.2024 18:07 Ответить
Отож, що російського акценту не чути.
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06.04.2024 19:25 Ответить
ти вже спициалізд по кацапських акцентах?
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07.04.2024 08:41 Ответить
А ви на одинадцятому році війни ще не навчились?
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07.04.2024 16:25 Ответить
а що є якась різниця між кацапами? їх є два вида ще живі і хороші, а з яким якцентом ще живі розмовляють мені глибоко посрати.
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07.04.2024 17:09 Ответить
В тому то і справа, що там не кацапський акцент.
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07.04.2024 17:27 Ответить
я припускаю, що це орки.
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07.04.2024 07:36 Ответить
"Маловато,понимаешь,маловато будет" (с)
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06.04.2024 17:49 Ответить
Важко та огидно на душі лише від того, що чуєш свинособачу мову на землях нашої України.
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06.04.2024 17:49 Ответить
і що гірше що то місцеві холопи швидше всього
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06.04.2024 18:09 Ответить
А скільки цих метастаз у Києві ,особливо у високих кабінетах.
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06.04.2024 17:50 Ответить
Це правда. У кожному місті кацапських виродків-ждунів дуже багато. СБУ має краще працювати з цією проблемою
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06.04.2024 18:07 Ответить
Окупанты рашистские ездят по нашей земле еще и возмущаются твари
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06.04.2024 17:53 Ответить
Попало туди куди попало, куди не попало - ще попаде.....
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06.04.2024 17:53 Ответить
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06.04.2024 17:57 Ответить
дерева цвітуть, трава зеленіє, а на московських болотах снігові кучугури. то чому їм сюди не перти
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06.04.2024 18:10 Ответить
Які патріотичні діалоги людей за кадром(Прямо "наші люди"((певно вже за паспортами від абнавлєнцав((
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06.04.2024 18:14 Ответить
Два півника про пєтушков розмоляють. Ублюдки.
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06.04.2024 18:21 Ответить
Відео опублікували пітараси, колаборанти. Але горить прекрасно. Хоч автори відео і не показали свої іпальники, при бажанні, при вибитті орків з цієї території і проведенні фоноскопічної експертизи, при наявності підозрюваних, вирахувати цю мразоту стане можливим.
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06.04.2024 18:31 Ответить
это лайно наверняка вывалило свое кино во всех соцсетях, где оно имеет присутствовать. Так что и экспертиз не надо будет, погоняло и адрес выродка будет в открытом доступе.
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06.04.2024 19:59 Ответить
"Какіє склади ! Там мальчікі жилі, в трусіках !"
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06.04.2024 18:48 Ответить
Від правого берега, меньше 20 км
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06.04.2024 18:56 Ответить
Вонюча кацапня, ублюдки, це населення вашої " ПідаРассєї"
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06.04.2024 18:57 Ответить
Два 3.14дораса из местных принесли хоть какую-то пользу, подтвердили попадание, уточнили детали. Ну и возможно в результате несложных манипуляций и сами заедут на Миротворец. При будущих фильтрационных и стабилизирующих мероприятиях эта запись пригодится. На тюрьму себе они конечно не наговорили, а вот на ограничение в правах лет на 10 - вполне.
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06.04.2024 19:57 Ответить
 
 