Наши воины из РСЗО HIMARS атаковали российскую базу, где в момент удара находилась военная техника. ВИДЕО
В населенном пункте Новая Збурьевка на временно оккупированной части Херсонской области украинские защитники из РСЗО HIMARS атаковали российскую базу, где в момент удара находилась военная техника.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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+33 Юрій #582536
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ну-ну
можно выразить обеспокоенность, глубокую и предостеречь от эскалации
у меня все