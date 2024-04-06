Наши воины из РСЗО HIMARS атаковали российскую базу, где в момент удара находилась военная техника. ВИДЕО

В населенном пункте Новая Збурьевка на временно оккупированной части Херсонской области украинские защитники из РСЗО HIMARS атаковали российскую базу, где в момент удара находилась военная техника.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

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