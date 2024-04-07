На Ивано-Франковщине энергетики восстановили гнездо аистов, сгоревшее из-за короткого замыкания. ВИДЕО

В селе Вильхивка Калушского района Ивано-Франковской области огонь уничтожил гнездо аистов, которое птицы построили на электроопоре. Прикарпатские энергетики восстановили гнездо для птиц.

Об этой истории рассказало "Прикарпаттяобленерго", передает Цензор.НЕТ.

"В начале этой недели, 1 апреля, огонь охватил гнездо аистов, которые поселились на электрической опоре в селе Вильхивка на Калущине. Гнездо было большим, из-за чего произошло короткое замыкание, которое и привело к возгоранию.

На помощь оперативно прибыли пожарные, потушившие огонь. Но из-за того, что гнездо намокло и стало тяжелее, оно упало с электроопоры и было полностью разрушено. Аисты начали кричать, махать крыльями, и местные жители позвонили энергетикам и попросили помочь.

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Ликвидировать последствия пожара сначала приехала оперативно-выездная бригада, а уже на следующий день утром – работники ВДЭМ-2 Рожнятовской СЭЭМ, установившие платформу для аистов.

К счастью, аисты вернулись и свили новое гнездо на установленной платформе", - говорится в сообщении.