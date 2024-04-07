На Ивано-Франковщине энергетики восстановили гнездо аистов, сгоревшее из-за короткого замыкания. ВИДЕО
В селе Вильхивка Калушского района Ивано-Франковской области огонь уничтожил гнездо аистов, которое птицы построили на электроопоре. Прикарпатские энергетики восстановили гнездо для птиц.
Об этой истории рассказало "Прикарпаттяобленерго", передает Цензор.НЕТ.
"В начале этой недели, 1 апреля, огонь охватил гнездо аистов, которые поселились на электрической опоре в селе Вильхивка на Калущине. Гнездо было большим, из-за чего произошло короткое замыкание, которое и привело к возгоранию.
На помощь оперативно прибыли пожарные, потушившие огонь. Но из-за того, что гнездо намокло и стало тяжелее, оно упало с электроопоры и было полностью разрушено. Аисты начали кричать, махать крыльями, и местные жители позвонили энергетикам и попросили помочь.
Ликвидировать последствия пожара сначала приехала оперативно-выездная бригада, а уже на следующий день утром – работники ВДЭМ-2 Рожнятовской СЭЭМ, установившие платформу для аистов.
К счастью, аисты вернулись и свили новое гнездо на установленной платформе", - говорится в сообщении.
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Вони в тій темі конкретно на гівно посходили...
так БУСЛІ ЧИ ЛЕЛЕКІ ?
Окрім науково прийнятої назви, у цього птаха безліч народних назв: чорногуз, бусол, бусел, бусько, бузько, бусьок, бузьок, боцюн, боцян, гайстер.
https://youtu.be/6moMoJbQmiQ
більшість українських істориків досі подають історію з точки зору мацкви ( тобто про андрофагів не розповідають 😀) . Вони навіть , як історікі , не розповідають що вдоль Дніпра була головна історія Україні за 8 тис років, і тому СТАЛІН залив історію морями. А могли би всесвітні.конференції на цю тему зробити .
Історія від Палія ближче до европейськоі історії .
а ось і повітряна тривога
Неперевершене!
Ось чим відрізняється нація від кацапських виродків.