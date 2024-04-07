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На Ивано-Франковщине энергетики восстановили гнездо аистов, сгоревшее из-за короткого замыкания. ВИДЕО

В селе Вильхивка Калушского района Ивано-Франковской области огонь уничтожил гнездо аистов, которое птицы построили на электроопоре. Прикарпатские энергетики восстановили гнездо для птиц.

Об этой истории рассказало "Прикарпаттяобленерго", передает Цензор.НЕТ.

"В начале этой недели, 1 апреля, огонь охватил гнездо аистов, которые поселились на электрической опоре в селе Вильхивка на Калущине. Гнездо было большим, из-за чего произошло короткое замыкание, которое и привело к возгоранию.

На помощь оперативно прибыли пожарные, потушившие огонь. Но из-за того, что гнездо намокло и стало тяжелее, оно упало с электроопоры и было полностью разрушено. Аисты начали кричать, махать крыльями, и местные жители позвонили энергетикам и попросили помочь.

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Ликвидировать последствия пожара сначала приехала оперативно-выездная бригада, а уже на следующий день утром – работники ВДЭМ-2 Рожнятовской СЭЭМ, установившие платформу для аистов.

К счастью, аисты вернулись и свили новое гнездо на установленной платформе", - говорится в сообщении.

Прикарпаттяобленерго про відновлення гнізда лелек

Автор: 

птицы (54) Ивано-Франковская область (921)


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Топ комментарии
+25
Вам мало новин про щоденні обстріли рашистами українських міст, трупи цивільних на їх вулицях, похорони загиблих військових, і мародерів при владі? Ця новина надає хоч трохи оптимізму в тому царстві пітьми, в якому живемо
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07.04.2024 00:46
+20
Спасибі хлопцям за допомогу птахам.
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07.04.2024 00:45
+8
гарна новина а ви - зануда
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07.04.2024 07:11
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Це новини на які ми заслуговуємо. Браво.
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07.04.2024 00:12 Ответить
Вам мало новин про щоденні обстріли рашистами українських міст, трупи цивільних на їх вулицях, похорони загиблих військових, і мародерів при владі? Ця новина надає хоч трохи оптимізму в тому царстві пітьми, в якому живемо
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07.04.2024 00:46 Ответить
яке вибрав "мудрий український нарід" у квітні 2019 р.
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07.04.2024 01:19 Ответить
гарна новина а ви - зануда
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07.04.2024 07:11 Ответить
Кретин котрий військових лохами називав очікує на новини про що? Про то що кордони відкрили і можна уже тікати?

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07.04.2024 07:27 Ответить
Дякую, треба було ще там дату і кількість лайкнувших переляканих ухилянтів заскрінити...
Вони в тій темі конкретно на гівно посходили...
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07.04.2024 16:52 Ответить
Не знаю як для вас, а для українців - лелеки оберіг. Колись вважався священною пташкою. Крім того, будь яка нормальна людина раділа б допомозі братам меньшим
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07.04.2024 10:16 Ответить
лелечу платформу.

так БУСЛІ ЧИ ЛЕЛЕКІ ?
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07.04.2024 00:19 Ответить
Я їх знаю як бузькі. Перший раз чую буслі.
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07.04.2024 00:29 Ответить
Ось знайшла у вікі
Окрім науково прийнятої назви, у цього птаха безліч народних назв: чорногуз, бусол, бусел, бусько, бузько, бусьок, бузьок, боцюн, боцян, гайстер.
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07.04.2024 00:42 Ответить
Бусол деколи пишуть, але ніколи не кажуть. Кажуть - бузьок, хоч всі знають, що літературно слід казати - лелека. Гарний птах - чомусь вважається українським, хоча має гнізда по цілій Європі. У Польщі куча гнізд bocianów (боцян).
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07.04.2024 00:50 Ответить
бусел - БЕЛОРУССКОЕ слово!
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07.04.2024 09:08 Ответить
Тобто текст писав білорус
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07.04.2024 23:36 Ответить
А якшо хтось напише Дніпро то він виходить є скіфом ?
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08.04.2024 21:14 Ответить
Так, в українцях тече скіфська кров , як і кельтська . Тому українці - добрі воїни .

https://youtu.be/6moMoJbQmiQ
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09.04.2024 10:17 Ответить
Пані Марія кров однакова у всіх людей - а спадковість передається не через кров а через гени. А чому ви постійно посилаєтесь на Палія - в Україні шо істориків більше ніту чи історикинь ?
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09.04.2024 14:49 Ответить
Палій мені подобається своїми розповідями про андрофагів( россіян) . Я далека від історіі і подача їм матеріала мені імпонує . Він популяризує історію . Я швидко можу получити у нього відповідь на різні питання.

більшість українських істориків досі подають історію з точки зору мацкви ( тобто про андрофагів не розповідають 😀) . Вони навіть , як історікі , не розповідають що вдоль Дніпра була головна історія Україні за 8 тис років, і тому СТАЛІН залив історію морями. А могли би всесвітні.конференції на цю тему зробити .

Історія від Палія ближче до европейськоі історії .
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10.04.2024 01:12 Ответить
Пані Маріє на території ******** України 8 тисяч років тому не було чорноземів таких які зараз у нас є - на той час чорноземи тіко починали формуватися , а найкращі умови для землеробства були на території ******** Іраку і Єгипту - там кожен рік річки розливалися і виносили на береги рік родючий мул ( а завдяки цьому мулу там отримували сам 20 і навіть більше - тобто там з кілограма посіяного зерна там виростає 20 кілограм, в нас такі показники тіко досягнуті в 20 столітті ). А в нас землі виснажувалися шо змушувало трипільців кожні десь 50 років пересилятися на нові місця - в той час в Єгипті і Іраку міста і поселення не мали такої потреби і продовжували спокійно розвиватися. Якшо в вас знання по історії такі собі то не тре стверджувати про 8 тисяч років історії України - бо коли ви таке починаєте стверджувати ви стаєте подібні на тих кацапів шо кричать шо етруски це рускіє по назва однакова .Можу вам порадити блогера який робить стріми по історії - https://www.youtube.com/results?search_query=wild+fox , 5 - 7 годин в прямому ефірі розказувати про історію це вам не те саме шо записати 20 хвилинне відео а вже потім викласти його в тирнет .
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10.04.2024 17:00 Ответить
Я Вам трошки написала свої думки по поводу історії і істориков



а ось і повітряна тривога
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11.04.2024 01:15 Ответить
Хліб і меч німецькі слова - як будемо хліб і меч називати?
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08.04.2024 21:13 Ответить
Паляниця
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09.04.2024 10:18 Ответить
а чем тебя лелека или чорнногуз не устраивают?
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09.04.2024 10:30 Ответить
Чим більше в мові слів тим ліпше - а запозичення слів відбувається завжди і всюди, такшо бусел мож і білоруське а мож білоруси запозичили його в українців на Поліссі ( українська мова має купу діалектів - а те шо основою літературної вибрали полтавський діалектів не означає шо слова з інших діалектів якісь не такі ).
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09.04.2024 15:10 Ответить
ага. а особенно чем больше супервайзеров по кейсам инфлюенсеров.
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10.04.2024 10:27 Ответить
Спасибі хлопцям за допомогу птахам.
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07.04.2024 00:45 Ответить
Класс!
Неперевершене!
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07.04.2024 01:32 Ответить
Молодці хлопці!
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07.04.2024 02:34 Ответить
Ага молодцы у меня прошлой осенью из-за гнезда на линии пообрезало все провода как болгаркой.
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07.04.2024 07:33 Ответить
...треба було б по усій Україні поступово замінити старі гнізда.. це не аж так дорого.. до того ж "Грети Тумберги" може хоч чимось прирОді України допомогли, особливо тій частини, що винищена кацапами..
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07.04.2024 07:56 Ответить
До сліз... Вдячність рятівникам та енергетикам!
Ось чим відрізняється нація від кацапських виродків.
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07.04.2024 08:45 Ответить
А элекрику поремонтували?
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07.04.2024 10:53 Ответить
Гнізда на єлектричних стовпах тех не варіант, мабуть для птахів потрібно встановлювати окремі стовпи
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07.04.2024 10:56 Ответить
 
 