Российский генерал, депутат Госдумы Гурулев заявил, что РФ нападет на Казахстан: Думаю, решение уже есть. АУДИО
Скандальный депутат Госдумы, российский генерал Андрей Гурулев заявил, что следующей жертвой РФ после Украины станет Казахстан.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, соответствующая аудиозапись, которую он отправил своим коллегам из парламентского комитета по обороне, была обнародована в соцсетях.
По словам Гурулева, причиной подготовки российской военной агрессии против казахов является то, что они "вы*бываются", а соответствующее решение уже якобы принято.
"Казахи, насмотревшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Просто бздят, бл*. Но они будут следующие. Они сейчас довы*бываются. В принципе, думаю, решение уже есть", - заявил военный преступник.
После разгоревшегося скандала он поспешил назвать все это "вражеским ЦИПСО", созданным с помощью "нейросетей".
В то же время, учитывая его намеки на причастность Казахстана к атаке БПЛА на завод по производству шахедов в Елабуге, такие опровержения выглядят непоследовательными и неубедительными.
Отметим, что Гурулев известен злоупотреблением алкоголем, после которого регулярно устраивает разнообразные провокации в прямых эфирах на российских пропагандистских каналах, поэтому подобные высказывания вполне в его духе.
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Мало было ****...ей от Украины?
Решили добавить ****....ей от казахов ?
А казахи добавят
Казахи по ****....ям большие мастера
Особенно когда дело касается кацапов
Ось тому навіть така тупа потовора так швидко включила задню ...
Вони ... ледь-ледь тримають відносини з Китаєм й таке вторгнення буде приводом того, що Китай об"явить усю Сибір своєю ... СиНР - сибирська народна республіка й як тоді відповість ***** ?!
У нас , у украинцев , на протесты выходят
И мужчины и женщины
И женщины - словно удерживают мужчин от кровавого столкновения
А у казахов выходят ТОЛЬКО МУЖЧИНЫ
И это такой мужской ТЕСТОСТЕРОН
Лучше не попадает под него...
А это все меняет кардинально
Но даже ДЕСЯТИДНЕВНЫЙ БУНТ
Не двухдневный - уточню
Был страшным
И сами знаете об этом
Так можно было писать в СССР
А сейчас есть интернет
И там столько видео
Не ленитесь,посмотрите
Прежде чем писать ЛОЖЬ
Выгодную КАЦАПСТАНУ
И КАЦАПАМ
Вы начали С ПАРЫ ДНЕЙ протестів
То есть уже соврали
Так делают ВБРОСЫ чекисты
За десять дней тогда могло измениться все
Там практически была почти революция
Потому и вошли русские танки в Казахстан
А вы мне тут сейчас будете сказки русские петь?
Танки русские и русское дивизии заходят тогда
Когда надвигается ПОЛНАЯ ПИЗ.....А!
Історія підтверджує - тільки за послідній час - 2 чеченських , грузію пообгризали , молдові всадили своїх прихлебателів та війська ... Тепер вже 2-га війна (і велика ) на Україні !
Так що , хто наступний -
Тобто це в принципі діра.
Як оборонятися?
ЄДИНА мета путінських війн - жага слави.
Але там ссикотно...
ваш хомяк навсіхнападу!
В окружении Путина ищут в теракте в «Крокусе» «израильский след»
Близкий к президенту России Владимиру Путину ультраконсервативный философ, идеолог так называемого «русского мира» Александр Дугин считает, что к теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» может быть причастен Израиль.
«Не следует отбрасывать априори никакие гипотезы, - написал он в Telegram. - Например, месть сионистов за позицию РФ по Газе, а соответственно, след «Моссада», который, на самом деле, имеет тесные контакты с запрещенной в РФ ИГИЛ».
https://detaly.co.il/v-okruzhenii-putina-ishhut-v-terakte-v-krokuse-izrailskij-sled/
Хилософ Александр Дугин, один из создателей той имперской идеологии,
которую претворяет в жизнь российский президент Владимир Путин, обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в «убийствах на религиозной почве» и предрек «русское» будущее Иерусалима.
Об этом рассказал в воскресенье, 7 апреля, сайт «Кан-11». Вечером в субботу, 6 апреля, в своем Телеграм-канале идеолог, известный своей близостью к Кремлю, в очередной раз атаковал Израиль и Иудаизм. Среди прочего он написал: «Биби уничтожает всех - и виновных, и невиновных, потому что Тора и Талмуд предписывают ему это делать».
По поводу Иерусалима Дугин написал: «Это русский город, мать всех городов. Иерусалим будет русским городом или его не будет вообще. И кто будет править им, тот будет русским царем».
Она на одном фронте не может победить
У кацапов ЭЙФОРИЯ от захвата всего лишь Бахмута
Словно это миллионная столица Украины
Какой Казахстан?
Казахи кацапам бошки отрезать будут
Им плевать на Женевскую конвенцию
Как только кацапские бошки зайдут в Казахстан
Кацапам мало теперь не покажется
Времена другие
Мы теперь все живем ПОСЛЕ БУЧИ
Попав в плен к казахам не скажешь
Мы же вроде братья
Казахи мусульмане
Язык у них казахский
И они пленному кацапу на чистом казахском скажут
Донт андестенд и Нихт ферштейн
А после этого отрежут кацапскую бошку
И это будет высочайшей справедливостью для худших ***. ..в на свете
Коими являются кацапы
Советую посмотреть сериал 5:32
Снятый по реальным событиям
Декстер отдыхает. ...