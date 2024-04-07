Российский генерал, депутат Госдумы Гурулев заявил, что РФ нападет на Казахстан: Думаю, решение уже есть. АУДИО

Скандальный депутат Госдумы, российский генерал Андрей Гурулев заявил, что следующей жертвой РФ после Украины станет Казахстан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на NV, соответствующая аудиозапись, которую он отправил своим коллегам из парламентского комитета по обороне, была обнародована в соцсетях.

По словам Гурулева, причиной подготовки российской военной агрессии против казахов является то, что они "вы*бываются", а соответствующее решение уже якобы принято.

"Казахи, насмотревшись на Украину, сильно бздят, что они следующие. Просто бздят, бл*. Но они будут следующие. Они сейчас довы*бываются. В принципе, думаю, решение уже есть", - заявил военный преступник.

После разгоревшегося скандала он поспешил назвать все это "вражеским ЦИПСО", созданным с помощью "нейросетей".

В то же время, учитывая его намеки на причастность Казахстана к атаке БПЛА на завод по производству шахедов в Елабуге, такие опровержения выглядят непоследовательными и неубедительными.

Отметим, что Гурулев известен злоупотреблением алкоголем, после которого регулярно устраивает разнообразные провокации в прямых эфирах на российских пропагандистских каналах, поэтому подобные высказывания вполне в его духе.