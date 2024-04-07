РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6756 посетителей онлайн
Новости Видео
8 657 75

Шабунин подверг критике депутатов за отсутствие влияния в парламенте: "Вы Татарову дали возможность руководить?" ВИДЕО

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подверг критике украинских депутатов. По его словам, парламентом руководят не нардепы, а замглавы Офиса Президента Олег Татаров.

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Заместитель главы Офиса Президента, кто, по сути, может кофе готовить, - с точки зрения иерархии государства, - руководит парламентом! Вы Татарову дали возможность руководить? Татаров решает выезжать или не выезжать за границу. Вам, парламентарии, перед собой не стыдно? В зеркало посмотрите!" - возмутился Шабунин.

Читайте также: Сегодня ВАКС будет избирать меру пресечения экс-советнику ОП Шилу, его могут начать отмазывать, как когда-то это сделали с Татаровым, - Шабунин

Автор: 

Шабунин Виталий (535) Татаров Олег (366)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Це все російське ІПСО! зеленський,татаров ручні тцк, суди та поліція є найбільшими патріотами! і ніколи не порушували Закони України!
показать весь комментарий
07.04.2024 17:41
+18
Шабуня, та не репетуй так. Піді подай чергову апеляцію по справі ротердам+ та заспокойся...
показать весь комментарий
07.04.2024 17:43
+17
Правильно все каже. Не парламент, а терпили якісь. Кучка випадкових зайд.
показать весь комментарий
07.04.2024 17:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
" Поганому виду- немає стиду!"...
показать весь комментарий
07.04.2024 17:41 Ответить
Вирішив нагадати про себе? Гранти зменшили. Вічний борець .
показать весь комментарий
07.04.2024 17:53 Ответить
Слуги працюють виключно па-приколу, а не за бабло в конвертах? Гранди прозорі і з них платять податки, а з конвертів в бюджет тільки фігвами. Ще цікаво, де беруться гранди зрозуміло, а де беруться гроші на конверти?
показать весь комментарий
07.04.2024 18:14 Ответить
Завжди українські депутати мали додатковий приробіток. Принаймні з 1992 року.
показать весь комментарий
07.04.2024 18:47 Ответить
Він ще й числиться служить в ЗСУ ))). Талановитий - встигає і в окопі побувати і корупціонерів викривати ....
показать весь комментарий
07.04.2024 18:57 Ответить
Только мало кто заинтересовался почему руководитель фейковой грантоедской шарашки не в армии? Вот давайте вернемся немного назад.С 2014-го года Виталя также критиковал Порошенко и снабжение армии как и сейчас хотя тогда всей службы тыла. И так же был тогда недоволен ситуацией волонтер Юрий Бирюков который потом надел добился должности советника в минобороне и начал наводить порядок с снабжением войск а Виталя как выкидывал в интернете и Ютубе проплаченные гневные статьи для отчета за гранты так и продолжает.
показать весь комментарий
08.04.2024 06:54 Ответить
Це все російське ІПСО! зеленський,татаров ручні тцк, суди та поліція є найбільшими патріотами! і ніколи не порушували Закони України!
показать весь комментарий
07.04.2024 17:41 Ответить
мені на нього так пох,що аж невдобно! це справа налогової та судів.
показать весь комментарий
07.04.2024 17:58 Ответить
Так за татарова болить, буряте?
показать весь комментарий
08.04.2024 01:55 Ответить
Ти б хер татарова з рота вийняв перед тим, як доводити, що ти дегенерат. ))
показать весь комментарий
08.04.2024 10:29 Ответить
Шабуня, та не репетуй так. Піді подай чергову апеляцію по справі ротердам+ та заспокойся...
показать весь комментарий
07.04.2024 17:43 Ответить
ПНХ
показать весь комментарий
07.04.2024 18:40 Ответить
Образився за татарова, зелешмонько?
показать весь комментарий
08.04.2024 01:57 Ответить
Треба бачити як схамунилися Юрчишини (Голос) Шабуніни-від Сорос та інших структур зі США ... УП та НВ . А насправді Фіали з Пінчуками отримали сигнали від партнерів " що зафальш в підтримці наших організацій? де боротьба з корупцією та протидія Єрамкоборделю? "
показать весь комментарий
07.04.2024 17:43 Ответить
Давня статейка часів перемоги ЗЕ

https://www.dsnews.ua/ukr/politics/v-predchuvstvii-vyborov-kogda-goncharuk-i-shabunin-perestanut-16042020220000

Насправді, проект ПГШ як угруповання так званих "соросят" і "грантоїдів" має дві головні складові. Одна - це ті "соросята" і "грантоїди", які отримали крісла в органах влади (в уряді, в парламентській фракції "слуг народу" або в інших владних структурах) після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Не будемо тут їх перераховувати, оскільки два місяці назад ми вже привели докладний список з 20 тогочасних діячів Зе-влади, яких з більшою чи меншою впевненістю можна зарахувати до цього угруповання. Першим у цьому списку стояв, звичайно ж, тодішній прем'єр Гончарук.

Друга головна складова проекту ПГШ - це ті "соросята" і "грантоїди", які після перемоги Зеленського крісел у владі не отримали. В основному вони залишилися громадськими діячами, як той же Шабунін. Деякі инфильтровались в парламент, але не в складі "слуг народу", а за списком партії "Голос" (наприклад, колишня член правління ЦПК Олександра Устінова і колишній голова правління "Transparency International Україна" Ярослав Юрчишин). У перші дев'ять місяців президентства Зеленського вони старанно уникали критики Зе-влади. І не приховували своїх симпатій до уряду Гончарука. Але ось після відставки Гончарука відновили бурхливу публічну активність. І явним лідером серед них показує себе саме Шабунін.
показать весь комментарий
07.04.2024 17:50 Ответить
Уявіть ще в 2020 вони вже розчарувалися ЗЕЄрмаковладою й сиділи мовчки на каналах Пінчука та сайтах Фіали (УП ТА НВ)
- й готувалися змінити брудну коаліцію з СН+ОПЗЖ+ГОЛОС - пізно браття піть боржомі , ВІЙНА Й ВИБОРІВ НЕ БУДЕ
цитата з статті вище

На минулих парламентських виборах і Пінчука, і Фіалу називали в числі основних спонсорів партії "Голос". Медіаресурси Пінчука і Фіали теж максимально активно підтримували цю партію. Проте зараз всі соціологи, меряющие партійні рейтинги, впевнено говорять про те, що у випадку дострокових виборів до Верховної Ради "Голос" не подолає 5%-ний бар'єр. І це означає, що бенефіціарам цій партії треба шукати іншу кошик для яєць.
показать весь комментарий
07.04.2024 17:53 Ответить
КРАЩЕ ПІЗНО НІЖ НІКОЛИ від - ЗАХИСНИКІВ ЗА ГРОШІ ЗАХОДУ , звучить як знущання у зданій ЗЕвладою Україні під танки Кремля
показать весь комментарий
07.04.2024 17:56 Ответить
А Шабунін прозріває... Ще трішки та не матиме сечі терпіти "горіла хата палала" (батьків чи власну, вже какая разницей) чи інший зеленийанал, котрий так старанно прискорював своєю незаламанною позицією Зе!Зе!Зе!
показать весь комментарий
07.04.2024 17:45 Ответить
Там д'єрмак всім заправляє.
показать весь комментарий
07.04.2024 17:46 Ответить
Правильно все каже. Не парламент, а терпили якісь. Кучка випадкових зайд.
показать весь комментарий
07.04.2024 17:50 Ответить
💯%!
показать весь комментарий
07.04.2024 17:51 Ответить
А до ідіотів, які під час гібридної війни обрали президентом дебільного коміка та посадили в парламент клептоманів та регіАнальних недобитків, у Шабуніна питань не виникає?
показать весь комментарий
07.04.2024 17:51 Ответить
а що змінять ці питання? задавати такі питання ірраціонально і відволікає від раціональних та актуальних питань
показать весь комментарий
07.04.2024 17:57 Ответить
в нас найголовніша проблема виявляється, що депутати не можуть виїжджати за кордон, коли їм хочеться. Альпи, Лазурове узбережжя, Лондон, Мальдіви, Сейшели, а тут.. треба сидіти в Україні,коли гроші жмуть в карманах. Парламент повинен займатися законотворчістю, а не шастати світом, не подобається то можуть піти в піхоту
показать весь комментарий
07.04.2024 17:52 Ответить
взагалі то після справи Червінського найбільшим ганебним я вважаю недопуск Пороха за кордон! Це банальне свавілля, яке направлене на підрив обороноздатності країни
показать весь комментарий
07.04.2024 18:11 Ответить
Вже и до Шабуніна діишло
показать весь комментарий
07.04.2024 17:55 Ответить
У Шабуніна броня від фронту? Чи він не громадянин України?
показать весь комментарий
07.04.2024 17:56 Ответить
Він зараз читає роман, який номіновано на Нобелівську премію з літератури.
показать весь комментарий
07.04.2024 19:22 Ответить
чого не державною?
показать весь комментарий
07.04.2024 20:47 Ответить
Есть ешё в ОПе баблишко. Столько ботов содержать))))
показать весь комментарий
07.04.2024 17:57 Ответить
Прийде час і будуть вісіти на стовпах з набитими животами непосильно вкраденим замість тельбухів!
показать весь комментарий
07.04.2024 19:02 Ответить
те, що шабунін мудак-мудаком не перекриває того факту, що він правий у своїх словах - у нас немає депутатів, а є "сбор блантих і шайка нищих", особливо духом... та й ділом також, особин людського виду.

Ними керує хер зна хто, якійсь козли з неясної контори. А все чому, бо...я вище написав....
показать весь комментарий
07.04.2024 17:59 Ответить
Чому такий патріот і ще не на передовій? Іди, друже воюй за Україну. Чи ти не придатний?
показать весь комментарий
07.04.2024 18:01 Ответить
Не так давно великий зе сказало ж всім що 5-6 менеджерів,а все інше нікому не потрібний шлак
показать весь комментарий
07.04.2024 18:01 Ответить
Фиала Томаш: дракон-стервятник Сороса над телом Украины. Часть 2
Більше інформації на порталі Антикор
https://antikor.com.ua/articles/228986-fiala_tomash_drakon-stervjatnik_sorosa_nad_telom_ukrainy._chastj_2 https://antikor.com.ua/articles/228986-fiala_tomash_drakon-stervjatnik_sorosa_nad_telom_ukrainy._chastj_2

показать весь комментарий
07.04.2024 18:02 Ответить
Улюблений олігарх президента Зеленського. І це не Коломойський

Феномен Пінчука. Як Кучма і його зять переграли всіх олігархів
https://glavcom.ua/longreads/uljublenij-oliharkh-prezidenta-zelenskoho-i-tse-ne-kolomojskij-912572.html

До чого ут Пінчук та Фіала - вони головні олігархічні імітатори чесності влади та її типу натикорупцімйних органів - догралися до війни а тепер розбудили Шабуніних
показать весь комментарий
07.04.2024 18:06 Ответить
Шабунін має рацію !
показать весь комментарий
07.04.2024 18:03 Ответить
так він має у рацію, та пізно- ракова пухлина Єрмакотатарівщини бореться вже за своє виживання а не за імітацію перемоги у війні
показать весь комментарий
07.04.2024 18:07 Ответить
був такий фільмець у Міхалкова здається клятого- 2СВОЙ СРЕДІ ЧУЖІХ ЧУЖОЙ СРЕДІ СВОІХ"
показать весь комментарий
07.04.2024 18:09 Ответить
Пропонуєте всім заткнутися?
показать весь комментарий
08.04.2024 02:03 Ответить
показать весь комментарий
07.04.2024 18:07 Ответить
Що -шо?
Депутаты дали Татарову ?
Да , дали
Дали поставить себя раком.....
Дальше - нецензурно
Но вы и так поняли. ....
показать весь комментарий
07.04.2024 18:10 Ответить
Після перемоги України над російськими окупантами українці массово будуть звертатися до правоохоронних органів та суду щодо притягнення Зеленського та його посіпак до кримінальної відповідальності за злочинну бездіяльність, яка привела до загибелі десятки тисяч українців. Призедента и владу не критикують під час війни кажуть нам єрмаки і та подоляки. Та насправді зазвичай зрадників не критикують а розстрілюють під час війни,
Народна мудрість ."З вовками жити - по-вовчому вити" Сенс прислів'я в тому, що доводиться йому підлаштовуватися під владу продажних бандитів: Єрмаків, Араханій, Арістовичів, Баканових, Татарових...ї якими він навічно пов'язаний, і де тепер він вже живе, і житиме за їхніми бандитськими правилами, що б вижити без великої шкоди для себе.
показать весь комментарий
07.04.2024 18:13 Ответить
дивно бачити накиди на Шабуніна...Наразі є одна найбільша проблема: захист країни. І хто б що не робив і не казав треба дивитись саме через призму цього питання. Шабунін прокацапський? Ні. То можк Татаров і агент Козир становлять небезпеку? ТАК! То **** слиною бризкати?
показать весь комментарий
07.04.2024 18:14 Ответить
Цікаві часи настали. Зараз для людей важливим є не те що говорять, а хто це говорить.
Хочеться, щоб такі люди на хвилинку забули про Шабуніна і дали відповідь на питання, - що він не так сказав?
показать весь комментарий
07.04.2024 18:45 Ответить
Шабунин привел к власти Зеленского. Это как привести к власти Гитлера и потом критиковать его. Понятное дело что Зеленский не Гитлер, но суть надеюсь понятна. Если ты привел диктатора, то это и твоя вина.
показать весь комментарий
07.04.2024 18:48 Ответить
Єх, Ваня, Ваня...надеюсь ти таки далеко от Украини
показать весь комментарий
07.04.2024 20:14 Ответить
Тут выше без меня написали. Но я проясню. Грантоеды до 19го года вместе с антимайданом решили валить постмайдановскую власть. Они думали что за них проголосуют и они получат премьера Вакарчука и вообще такое удобное грантоедское государство без плохой постмайдановской власти. Но правда в том, что было всего два полюса - постмайдана и антимайдана. Победа последнего означала не триумф грантоедства, а его закат. Оттого вместо премьерства и власти они получили статус мальчиков по вызову.
показать весь комментарий
07.04.2024 21:09 Ответить
Дело не в личности Татарова или Ермака. С точки зрения исторических процессов они вторичны. Дело даже не в личности Зеленского. Важно что он выбирался как президент антимайдана. Если бы он выбирался под лозунгами постмайдана, то никаких бы Татаровых и Ермаков бы не было при том же Зеленском. Но Шабунины этого так и не поняли. Личности не пишут историю.
показать весь комментарий
07.04.2024 21:10 Ответить
й точно так лиш обіцянки без пробачень
показать весь комментарий
07.04.2024 21:38 Ответить
Не видно вообще никакой оппозиции. Ее наверное и нет. Просто остатки Партии Рехионав голосуют как надо зе-команде. И это очень плохо.
показать весь комментарий
07.04.2024 18:17 Ответить
Вона наріду не потрібна була в 2019му, а тепер нарід раптом схаменувся і волає - "гдє апазіция?!!!1" Пізно пить баржомі...
показать весь комментарий
07.04.2024 21:44 Ответить
Та ні, шановний пан, опозиция є і постійно КРИЧИТЬ і виступає в Раді по всіх про..обах зЕ-"влади" - тільки по зЕхмарофону її не показують.

Тому її чують тільки ті ХТО ХОЧЕ ЧУТИ.

А для всіх інших співають "солодкі" Заколибельні" пісеньки чергові "абристовичі" і ко.
показать весь комментарий
07.04.2024 23:38 Ответить
Пан Шабунін, що ви хочете від слуг, їм подали і сказали, що треба робити. Вони ж «чєво ізволітє»
показать весь комментарий
07.04.2024 18:18 Ответить
Про ціх депутатів ще Кобзар сказав:

Оцей годований кабан!
Оце ледащо. Щирий пан,
Потомок гетьмана дурного,
І презавзятий патріот;
Та й християнин ще до того.
У Київ їздить всякий год,
У свиті ходить меж панами,
........................................................
За шмат гнилої ковбаси
У вас хоч матір попроси,
То оддасте.
показать весь комментарий
07.04.2024 18:22 Ответить
А що шабунін вже повернуся з відрядження і на фронт пішов?
показать весь комментарий
07.04.2024 18:28 Ответить
Шабунін красунчик!
показать весь комментарий
07.04.2024 18:43 Ответить
Як на мене, вже можливо запіздно щось казати, бо зеуйобки заполонили все і вся(( Згідно лозунгу-зробимо їх разом...😡 Бл*ть, щоб ВОНИ ВСІ ГОРІЛИ В ПЕКЛІ... Згоден вічність підкидати до котла, щоб воно горіло і горіло... Уйоб*и...
показать весь комментарий
07.04.2024 18:47 Ответить
Ну так на них натравят всякие органы, если они не будут послушными. У каждого есть родственники и бизнесы, которые можно уничтожить.
показать весь комментарий
07.04.2024 18:47 Ответить
Маленький шахрай хапає за руку великого шахрая . Так і живемо ...
показать весь комментарий
07.04.2024 18:59 Ответить
Наразі ЗЕдепутатська більшість схожа на оту отару овець, які хочуть втекти з загону, але барани з ОПи забороняють їм навіть мекнути.
показать весь комментарий
07.04.2024 19:00 Ответить
Шабунін тільки п…ть
показать весь комментарий
07.04.2024 19:32 Ответить
Доцільність перебування шабуніна на посаді дорівнює нулю.
показать весь комментарий
07.04.2024 21:04 Ответить
Так і ти ж зелі давав, чому обурюєшся
показать весь комментарий
07.04.2024 22:57 Ответить
Шабуня ,но ето все украінци лохи ,а пацікі в СБУ шило віктюк молодці бізнесмени,ето народ на фронте ерундой займається,а їхні курси по лісу на місяць заробляють в декреті.дебіли секти 73 навибирали
показать весь комментарий
07.04.2024 23:12 Ответить
А з якого дива наші доморощені ліберали так заметушилися? Це що: з-за океану повідомили, що фінансування обмежать?
Біда бідезна!
Йой!
показать весь комментарий
08.04.2024 01:09 Ответить
якщо це саме те чого прагнуть 3/4 виборців то у депутатів вибір невеликий
показать весь комментарий
08.04.2024 09:39 Ответить
та нафига нужна рада, если они принимают преступные законы? Им нельзя платить ничего - нах бы они впали такие
показать весь комментарий
08.04.2024 11:31 Ответить
Ще до виборів 19 Щибунін проходжувався по Києву на пару з Богданом, інспектували КС, вовчий суд,з НАБУ не вилазили. І шо? ЦІ анти... пробрались до кормушки якраз в часи Януковича, коли Богдан відав у КабМіні Азірова всіма анти корупційними справами а друг Богдана Портков керував хлопятами з установ на три вєсєлих букви і судами впридачу. Терпі Шибунін, тепер ти тєрпіла.
показать весь комментарий
19.06.2024 20:21 Ответить
 
 