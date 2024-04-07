Шабунин подверг критике депутатов за отсутствие влияния в парламенте: "Вы Татарову дали возможность руководить?" ВИДЕО

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин подверг критике украинских депутатов. По его словам, парламентом руководят не нардепы, а замглавы Офиса Президента Олег Татаров.

Об этом заявил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Заместитель главы Офиса Президента, кто, по сути, может кофе готовить, - с точки зрения иерархии государства, - руководит парламентом! Вы Татарову дали возможность руководить? Татаров решает выезжать или не выезжать за границу. Вам, парламентарии, перед собой не стыдно? В зеркало посмотрите!" - возмутился Шабунин.

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