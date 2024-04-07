Сейчас "петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

Президент в очередной раз призвал союзников обеспечить Украину средствами ПВО, чтобы потом им не пришлось "их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.

"Фронт и защита наших городов. Был весь день на связи с военными - с Главкомом, также с руководителем Службы безопасности Украины и министром внутренних дел. И по ситуации на передовой, и по российским ударам по нашей стране - особое внимание, конечно, Харькову. Ситуация в городе - очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно - авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба - и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины - для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами. Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает - и это очевидно для всех наших партнеров. И мир наконец-то должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купянску, городам Донетчины, Запорожью, Сумщине и многим нашим украинским громадам. Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине. Я благодарю те страны, которые уже помогли. И быть активными в выполнении этой задачи – это персональная ответственность наших дипломатов, работающих по направлениям и странам, где есть необходимые системы. Сейчас "петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по меньшей мере по всему восточному флангу НАТО", - сказал глава государства.

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