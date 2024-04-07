Сейчас "петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО, - Зеленский. ВИДЕО
Президент в очередной раз призвал союзников обеспечить Украину средствами ПВО, чтобы потом им не пришлось "их применять как минимум по всему восточному флангу НАТО".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Зеленского.
"Фронт и защита наших городов. Был весь день на связи с военными - с Главкомом, также с руководителем Службы безопасности Украины и министром внутренних дел. И по ситуации на передовой, и по российским ударам по нашей стране - особое внимание, конечно, Харькову. Ситуация в городе - очень жесткая, постоянный российский террор, теперь еще и фактически ежедневно - авиабомбами. Мы ищем возможности дать Харькову больше защиты неба - и это задача как для военных, так и для всех дипломатов Украины - для каждого и каждой, кто отвечает за международную коммуникацию, кто ежедневно должен быть в диалоге с партнерами. Совершенно очевидно, что имеющихся у нас, в Украине, средств ПВО не хватает - и это очевидно для всех наших партнеров. И мир наконец-то должен услышать эту боль, которую российские террористы наносят Харькову, наносят Купянску, городам Донетчины, Запорожью, Сумщине и многим нашим украинским громадам. Есть системы ПВО в мире, которые могут помочь. Нужна только политическая воля, чтобы эти системы были переданы Украине. Я благодарю те страны, которые уже помогли. И быть активными в выполнении этой задачи – это персональная ответственность наших дипломатов, работающих по направлениям и странам, где есть необходимые системы. Сейчас "петриотам" место именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по меньшей мере по всему восточному флангу НАТО", - сказал глава государства.
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ТРЕБА БУЛО складати думку НАРОДУ , коли кожен торговий мол у США підсвічувася жовто-блакиними кольором, коли у звичайнісіньких церквах американці збирали на Україну , а агітували їх українці з Чікаго діаспора, й жодного живого справжнього . окрім СТЕПОМ СТЕПОМ ТА БАНДУРИ від діаспоряни не було живого слова .
ПІІІІІІдари Зелені все завалили, що могли. Все тепер в брудних руках політиків .
Усi розумнi таки за байдена !
Всим до вподоби перекриття кисню для Украiни,
потоки бандюг через кордон,
бензин по $4 замiсть $2,
погроми BLM тисячами,
чорний расизм
"бiла раса - це ракова пухлина людства"
зрiст злочинностi у 60 разiв,
епiдемii сифiлису , гепатитiв, дизентерii, малярii, СНIДу, щ о несуть на собi нелегали
iнфляцiя майже 20%
Нехай це все буде, аби не
ПорохТрамп.
Знайомi американки, особливо освiченi та чорношкiрi рватимуть дупи ЗА все це.
все по ***** - один в один.
https://scontent-sea1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/435545853_2722682104556347_8324671335127321886_n.jpg?_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=ugfPt05CEZYAb5eQMjI&_nc_ht=scontent-sea1-1.xx&oh=00_AfDHWsPxSvo-XiUshXcz5Zjlnwrc6JHo612c0UREnjqPTg&oe=6618D1C5
Только не в Оман )
Докерував Україну до ручки.
Іди геть, ***** гундосе!
Лицемір...
Партнери не можуть прямо говорити у цій ситуації про гнилостність МАРОДЕРНІ - нам треба давити на цих психів-наркоманів. Он вже Слуги в обсьорі - вони знають що їм на офшори не капає як Ерамківщині від мародерства
Принаймні, на те скидається.
Украинским патриотам
И американским PATRIOTAM
А вот гэбистской агентуре в Украине не место
Владимир Александрович !
Ваш срок - все !
Свободен!
С вещами - на выход!!!!!
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/prezident-ukrajina-zelenskyj-kongres-usa-valka-pomoc.A240407_190256_zahranicni_ikro
Украина применила новый украинский дрон Баньши,реактивный двигатель выдал скорость 200 метров в секунду...
То чому ж фінансують Телемарафон та срані серіали, а не ППО?