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Спецназовцы СБУ уничтожили ЗРКП 2С6 "Тунгуска", гаубицу Д-30 и два грузовика оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения ударных БПЛА "Tango" ЦСО "А" Службы безопасности Украины точными сбросами и дронами-камикадзе за несколько дней лишили российскую армию важной военной техники, среди которой - ЗРКП 2С6 "Тунгуска", 122-мм гаубица Д-30 и КамАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы спецназовцев опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Пограничники уничтожили два вражеских "Урала" на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19898) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+7
На околицях селища Тоненьке кладовище підбитої техніки - всього 82 одиниці, з яких 5 належить ЗСУ, а решта 77 - рашистським військам.

https://pbs.twimg.com/media/GK0vnEaW0AAl3zW?format=jpg&name=small
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10.04.2024 23:55
+3
Дві структури в СБУ, в одній Захисники України московитів знищують, а у другі, у це й же кривавий час, «корочками від СБУ» гроші мародерять в Україні, щоб ФОПи жінок, ці гроші потім відмивали!!
Баканов і Малюк, до якої належить!?
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11.04.2024 01:09
+3
Не ЗРКП, а ЗРГК - зенітний ракетно-гарматний комплекс! (Москальською ЗРПК) Мало того, що взяли абревіатуру з москальського ресурсу, так ще і букви переставили. Будьте уважніше журналісти! Виглядаєте неучами.
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11.04.2024 09:03
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На околицях селища Тоненьке кладовище підбитої техніки - всього 82 одиниці, з яких 5 належить ЗСУ, а решта 77 - рашистським військам.

https://pbs.twimg.com/media/GK0vnEaW0AAl3zW?format=jpg&name=small
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10.04.2024 23:55 Ответить
А Вітюк бабло гребе.
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11.04.2024 00:03 Ответить
А Малюк Шила з Беней кришує
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11.04.2024 01:27 Ответить
Вони на фронті,а хто виконує їх обовязки?
Може,це з рядів піхотинців треба створити службу для протидії російському фсб-гру?
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11.04.2024 00:35 Ответить
Їх обов'язки якраз і громити на фронті ваших орків. А що ти так пепеполохався, росіянин? Не подобається як розмотують російських ваньків ?
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11.04.2024 01:28 Ответить
Дві структури в СБУ, в одній Захисники України московитів знищують, а у другі, у це й же кривавий час, «корочками від СБУ» гроші мародерять в Україні, щоб ФОПи жінок, ці гроші потім відмивали!!
Баканов і Малюк, до якої належить!?
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11.04.2024 01:09 Ответить
Це проблема стосується усієї правоохоронної системи. Із часів Кучми. І що з цим робити - незрозуміло.
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11.04.2024 01:29 Ответить
До структури ермака,яка обнульовує сбу,яке повинне займатись ворожою агентурою,яка аж кишить в прикордонних областях,натомість почувається,як риба у воді.
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11.04.2024 08:57 Ответить
Не ЗРКП, а ЗРГК - зенітний ракетно-гарматний комплекс! (Москальською ЗРПК) Мало того, що взяли абревіатуру з москальського ресурсу, так ще і букви переставили. Будьте уважніше журналісти! Виглядаєте неучами.
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11.04.2024 09:03 Ответить
Красунчики!!
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11.04.2024 11:17 Ответить
 
 