Спецназовцы СБУ уничтожили ЗРКП 2С6 "Тунгуска", гаубицу Д-30 и два грузовика оккупантов. ВИДЕО

Бойцы подразделения ударных БПЛА "Tango" ЦСО "А" Службы безопасности Украины точными сбросами и дронами-камикадзе за несколько дней лишили российскую армию важной военной техники, среди которой - ЗРКП 2С6 "Тунгуска", 122-мм гаубица Д-30 и КамАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы спецназовцев опубликована в соцсетях.

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