Спецназовцы СБУ уничтожили ЗРКП 2С6 "Тунгуска", гаубицу Д-30 и два грузовика оккупантов. ВИДЕО
Бойцы подразделения ударных БПЛА "Tango" ЦСО "А" Службы безопасности Украины точными сбросами и дронами-камикадзе за несколько дней лишили российскую армию важной военной техники, среди которой - ЗРКП 2С6 "Тунгуска", 122-мм гаубица Д-30 и КамАЗ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной работы спецназовцев опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+7 Тонка червона лінія
показать весь комментарий10.04.2024 23:55
+3 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий11.04.2024 01:09
+3 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий11.04.2024 09:03
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Може,це з рядів піхотинців треба створити службу для протидії російському фсб-гру?
Баканов і Малюк, до якої належить!?