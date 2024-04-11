Оккупант пытается снять место, где валяются останки его соратников: "Тут останки Радика. Ориентир передам волонтерам". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант пытается рассказать об ориентирах и снять место где валяются останки тел его приспешников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с полностью разбомбленной местностью, оккупант пытается назвать хотя бы какие-то отметки, которые могут указывать на место ликвидации захватчиков. На видео видно, что ликвидированный оккупант по имени Радик уже наполовину врос в украинскую землю.
Топ комментарии
+32 Dust
показать весь комментарий11.04.2024 14:07
+16 belge
показать весь комментарий11.04.2024 14:03
+15 Alessandro Moretti
показать весь комментарий11.04.2024 14:20
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Убивці з московії…
землю знищувати нас , украінців , а виходить шукаєте останки
свого жмурика , якого зʼїли дикі собаки 😠