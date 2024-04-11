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Оккупант пытается снять место, где валяются останки его соратников: "Тут останки Радика. Ориентир передам волонтерам". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант пытается рассказать об ориентирах и снять место где валяются останки тел его приспешников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с полностью разбомбленной местностью, оккупант пытается назвать хотя бы какие-то отметки, которые могут указывать на место ликвидации захватчиков. На видео видно, что ликвидированный оккупант по имени Радик уже наполовину врос в украинскую землю.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты с вертолета показали руины "освобожденной" Авдеевки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) ликвидация (3538) эвакуация (2072)


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Топ комментарии
+32
"здесь был радик"

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11.04.2024 14:07
+16
Радик окапывается.
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11.04.2024 14:03
+15
Между этим столбом и той кучи говна - это Радик.
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11.04.2024 14:20
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Радик окапывается.
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11.04.2024 14:03 Ответить
Це біосміття, воно к@цапні непотрібне валяється, хоч би прикопали. А нам потім це лайно прибирати?
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11.04.2024 15:04 Ответить
"здесь был радик"

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11.04.2024 14:07 Ответить
😁👍
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12.04.2024 14:59 Ответить
А що радік робив, аж в Україні, із зброєю в руках??
Убивці з московії…
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11.04.2024 14:09 Ответить
Что за хмырь Телорадик?
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11.04.2024 14:12 Ответить
Радік не у чому не віноват... 🤮
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11.04.2024 14:14 Ответить
Между этим столбом и той кучи говна - это Радик.
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11.04.2024 14:20 Ответить
Ой, помилився... Ота куча - це і є Радік
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11.04.2024 14:25 Ответить
Насколько я понял, от радика остался один резиновый сапог
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11.04.2024 14:49 Ответить
Да, и сам радик был резино-техническим изделием
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11.04.2024 15:19 Ответить
причому з фабрики бракованим
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11.04.2024 22:10 Ответить
Звіроферма - це ви кляті фашисти , які прийшли на украінську
землю знищувати нас , украінців , а виходить шукаєте останки
свого жмурика , якого зʼїли дикі собаки 😠
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11.04.2024 15:16 Ответить
Був я на Донеччині малим. Там Радіками звали напів циган.....
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11.04.2024 15:19 Ответить
А в параші не знають, що існують Gps координати?
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11.04.2024 15:40 Ответить
ні у них цей, як його, підарнасс ніби
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11.04.2024 22:11 Ответить
В них "волонтер" і мародер по сумісності, сперва штани шолом підсумок берци, потім берцова кость ребра череп, все згодиться, за все буде "бакшиш"
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11.04.2024 16:47 Ответить
Радик, значица, нашел, чаво, значица, искал. А теперь, значица, волонтерам нужно найти Радика, значица.
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11.04.2024 16:50 Ответить
Телерадик он эта, он тавой..булошну искал, дык не нашол, прилёг под поребриком из сосны...ччтоб можно было собак накормить, не пропадать же Телерадику...
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11.04.2024 18:16 Ответить
Землю реально перемололи разом з деревами... Не було ще в світі боїв такої інтенсивності після другої світової.
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11.04.2024 17:45 Ответить
Такая трогатльная забота о Радике. Как же хорошо, что русские своих не бросают. А то вонь от этого Радика, ещё долго бы отравляла наш воздух, а так может все таки приберут, то что лисицы ещё не сожрали.
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11.04.2024 22:01 Ответить
 
 