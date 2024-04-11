Оккупант пытается снять место, где валяются останки его соратников: "Тут останки Радика. Ориентир передам волонтерам". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант пытается рассказать об ориентирах и снять место где валяются останки тел его приспешников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи с полностью разбомбленной местностью, оккупант пытается назвать хотя бы какие-то отметки, которые могут указывать на место ликвидации захватчиков. На видео видно, что ликвидированный оккупант по имени Радик уже наполовину врос в украинскую землю.

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