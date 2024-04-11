Банду во главе с криминальным авторитетом задержали в Полтавской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бандиты требовали несуществующие долги, обворовывали квартиры и угоняли автомобили. Они совершили не менее 13 тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Никто из них не работал. Единственным источником дохода членов банды были преступления: кражи, угон автомобилей, выбивание из потерпевших вымышленных долгов с угрозами расправы и уничтожение имущества. У полицейских есть доказательства причастности бандитов к не менее 13 эпизодов преступной деятельности.

Пятерых участников группировки во главе с криминальным авторитетом задержали в Киеве и в Полтаве 10 апреля. Их отправили в СИЗО. Еще трое членов группировки получили подозрение раньше.

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В этот же день полицейские провели 17 обысков. Изъяли автомобили, банковские карты, поддельные документы, отмычки, оружие и кастеты.

Участникам группировки сообщили в зависимости от их действий о подозрении в создании преступного сообщества, вымогательстве, угоне авто, краже, уничтожении имущества и похищении человека.











