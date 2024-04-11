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Банду во главе с криминальным авторитетом задержали в Полтавской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Бандиты требовали несуществующие долги, обворовывали квартиры и угоняли автомобили. Они совершили не менее 13 тяжких и особо тяжких преступлений.

Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований Нацполиции, передает Цензор.НЕТ.

Никто из них не работал. Единственным источником дохода членов банды были преступления: кражи, угон автомобилей, выбивание из потерпевших вымышленных долгов с угрозами расправы и уничтожение имущества. У полицейских есть доказательства причастности бандитов к не менее 13 эпизодов преступной деятельности.

Пятерых участников группировки во главе с криминальным авторитетом задержали в Киеве и в Полтаве 10 апреля. Их отправили в СИЗО. Еще трое членов группировки получили подозрение раньше.

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В этот же день полицейские провели 17 обысков. Изъяли автомобили, банковские карты, поддельные документы, отмычки, оружие и кастеты.

Участникам группировки сообщили в зависимости от их действий о подозрении в создании преступного сообщества, вымогательстве, угоне авто, краже, уничтожении имущества и похищении человека.

затримали бандитів

затримали бандитів
затримали бандитів
затримали бандитів
затримали бандитів
затримали бандитів
затримали бандитів

Автор: 

задержание (6675) организованная преступность (66) Нацполиция (16463) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+9
Під час війни бандитів не потрібно затримувати. Їх потрібно вбивати як ворогів народу. Без варіантів. Мені соромно жити в країні де таких тварюк під час війни бережуть. Не розумію для чого? Працювати вони не будуть, воювати також. Будуть тільки жерти, пресувати "мужиків" в колоніях і відточувати кримінальні навички. Після "відбуття покарання" всі без винятку знову почнуть грабувати, катувати і вбивати. Ну от навіщо таких лишати живими?
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11.04.2024 16:41
+3
У такої наволочі нема проблем з тц
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11.04.2024 16:26
+3
Спонсор - то святе...
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11.04.2024 16:31
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куди дивилось ТЦК ?
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11.04.2024 16:06 Ответить
Спонсор - то святе...
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11.04.2024 16:31 Ответить
Невже Опу? - ні...ааааа. Тоді таке - ні про що
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11.04.2024 16:07 Ответить
Готові диверсанти для заброски у глибокий тил на @уйлостані, десь на урал
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11.04.2024 16:13 Ответить
Там жебраки живуть. Що вони в них вимагати будуть?
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11.04.2024 16:16 Ответить
Най ******** на па-раші тих, хто має гроші - комерсів, працівників оборонки, фсби, ментів, прокурорів, суддів та їхніх рідних
Там є кого роздягати, не тре усіх кацапів за жебраків тримати
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11.04.2024 16:20 Ответить
Якісь бомжі. Що їм пред'яалять, складаний ніж з "Розетки"?
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11.04.2024 16:15 Ответить
У такої наволочі нема проблем з тц
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11.04.2024 16:26 Ответить
І цю тварь годувать в посиділках за рахунок народу? Бабі Владі: - як не можеш кулю в рило, то цілуй їх в сраку. АРХ М
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11.04.2024 16:34 Ответить
Під час війни бандитів не потрібно затримувати. Їх потрібно вбивати як ворогів народу. Без варіантів. Мені соромно жити в країні де таких тварюк під час війни бережуть. Не розумію для чого? Працювати вони не будуть, воювати також. Будуть тільки жерти, пресувати "мужиків" в колоніях і відточувати кримінальні навички. Після "відбуття покарання" всі без винятку знову почнуть грабувати, катувати і вбивати. Ну от навіщо таких лишати живими?
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11.04.2024 16:41 Ответить
Всю поліцію на фронт---правда долбодятли.
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11.04.2024 16:52 Ответить
а хто тебя защитит ?
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11.04.2024 17:06 Ответить
Панду Геть !
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11.04.2024 17:03 Ответить
Прямо як ТЦК
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11.04.2024 17:45 Ответить
Те саме робе Ермак і Татаров , Арахламідія , *********** з підручними , тільки в мілліоних масштабах ! На мілліарди розкрадені гроші на озброєння і ні одна ГНИДА НЕ СИДИТЬ , Баканов , який організовував прохід безперешкодний ТЕРРОРИСТІВ з Криму , під дахом ЗЕІУДИ - ніхто не покаран ! Оті бандюки діютььтак само, як і ОПг на Банковій
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11.04.2024 18:13 Ответить
Третій рік війни, а в нас бандити в шоколаді і поліцейські тільки дізналися про таких. А далі випустять під заставу і шукай вітра в полі.
Всі нормальні мужики воюють, а наволоч жирує.
Це ж Україна!
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12.04.2024 15:57 Ответить
 
 