Три дня без еды и воды в горах: пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Румынией и заблудился, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники нашли мужчину, который три дня без еды и воды бродил по горам, пытаясь пересечь границу с Румынией. В конце концов он вынужден был обратиться в службу "Доверие".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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