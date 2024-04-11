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Три дня без еды и воды в горах: пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Румынией и заблудился, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Пограничники нашли мужчину, который три дня без еды и воды бродил по горам, пытаясь пересечь границу с Румынией. В конце концов он вынужден был обратиться в службу "Доверие".

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также: В Карпатах задержали уклониста, бродившего по горам шесть суток, - ГПСУ. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6431) граница (5269) уклонисты (831)


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Топ комментарии
+8
якщо не вмієш користуватись компасом, то простіше перепливати Тису. Там все просто, як у тьоркіна - бєрєг лєвий, бєрєг правий...
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11.04.2024 16:22
+5
Карпати відчувають, тому води не дали )
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11.04.2024 16:23
+5
Там хитро розставили вказівники. Через три дні виходять прямо на пост, але радіють.
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11.04.2024 16:26
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В Карпатах горах весною без води?
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11.04.2024 16:18 Ответить
Карпати відчувають, тому води не дали )
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11.04.2024 16:23 Ответить
Заморився бідолашній, Пристрелити щоб не мучився ухилянт,
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11.04.2024 17:00 Ответить
думаю, що він заслуговує на другу спробу - через місяць вода у Тисі стане трохи тепліше.
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11.04.2024 17:07 Ответить
Це якщоякось до води дістатися. Там по берегу колючий дріт на багато кілометрів
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11.04.2024 17:10 Ответить
ну так. Це румуни у Тису трупи потопельників підкидають.
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11.04.2024 17:18 Ответить
якщо не вмієш користуватись компасом, то простіше перепливати Тису. Там все просто, як у тьоркіна - бєрєг лєвий, бєрєг правий...
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11.04.2024 16:22 Ответить
так берега попутает...
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11.04.2024 16:31 Ответить
хіба що з дном.
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11.04.2024 16:35 Ответить
Там хитро розставили вказівники. Через три дні виходять прямо на пост, але радіють.
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11.04.2024 16:26 Ответить
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11.04.2024 16:29 Ответить
А по сонцю зорієнтуватися слабо? То чого взагалі в гори пертися.
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11.04.2024 16:32 Ответить
Як почитаєш про ухилянтських Моісеїв, що тижнями блукають по Карпатах, то навіть Бер не здається надлюдиною.
До речі як на мене найкращий його фільм це там де він вступив до французького легіону. Отам справня жесть!
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11.04.2024 16:39 Ответить
Я фигею. Сколько людей не слышали про существование жыпысы и павербанков
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11.04.2024 16:39 Ответить
GPS в горах дійсно не завжди ловить, а от карта і компас маст хев, якщо мета дійти кудись крім патруля прикордонників.
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11.04.2024 16:44 Ответить
Це якщо вчивсяними користуватися, а не порнушку дивився
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11.04.2024 17:14 Ответить
Не ловит внизу. В ущелье например. А как чуть подняться - идеально ловит. Это ж не мегаполис.
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11.04.2024 17:50 Ответить
Що цікаво це не ухилянт а військовослужбовець,після шпиталю де лікувався отримавши поранення,не повернувся до частини в бойові дії. Їх два рідних брата,один служить,цей вирішив сам себе звільнити.
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11.04.2024 17:19 Ответить
Может стоит повысить зарплаты военным? Не? Будем ловить немотивированных а потом держать их в клетках потому что оно или набухалось или себе в ногу стрельнуло.
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11.04.2024 17:02 Ответить
Скоро доберуться до зйобишів, таких як ти. Не сци. Мобілізація тебе також не омине.
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11.04.2024 17:56 Ответить
А ты такой типа воюешь. Давай расскажи. Мне не чего скрывать. Я не на прокси. У меня дети и отец инвалид. А теперь расскажи о себе.
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11.04.2024 18:28 Ответить
Невже в школі не проходили орієнтування по довжині гілок, мху, мурашнику, сонцю, компасу і блджад грьобаному ЖПС, який є в кожній мобільці???
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11.04.2024 17:35 Ответить
Не проходять. Мобільний жпс, вгорах може не працювати
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11.04.2024 17:44 Ответить
Залізти повище і все буде працювати. А компас теж не працює?
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11.04.2024 17:48 Ответить
Залізти повище? Не сміши. А коли злізеш?
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11.04.2024 19:51 Ответить
Нікуя не бушкрафтер
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11.04.2024 17:43 Ответить
"довпойопам вхід заборонено" - так має починатися будь-яка тропа у горах.
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11.04.2024 17:58 Ответить
Йеті, твою мать
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11.04.2024 19:48 Ответить
 
 