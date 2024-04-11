Три дня без еды и воды в горах: пограничники спасли мужчину, который пытался незаконно пересечь границу с Румынией и заблудился, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Пограничники нашли мужчину, который три дня без еды и воды бродил по горам, пытаясь пересечь границу с Румынией. В конце концов он вынужден был обратиться в службу "Доверие".
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
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До речі як на мене найкращий його фільм це там де він вступив до французького легіону. Отам справня жесть!