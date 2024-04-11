Зеленский и Дуда обсудили соглашение о безопасности и усиление украинской ПВО. ВИДЕО

Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе, собеседники обсудили подготовку соглашения о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Зеленского.

Глава государства проинформировал Дуду о ночных ракетных обстрелах объектов энергетики и тяжелой ситуации в Харькове.

"Украина критически нуждается в усиленной поддержке партнеров. Прежде всего - ПВО", - подчеркнул он.

Также стороны обсудили подготовку Глобального саммита мира в Швейцарии, сотрудничество по присоединению нашего государства к ЕС и НАТО, подготовку двустороннего соглашения о безопасности.

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