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Зеленский и Дуда обсудили соглашение о безопасности и усиление украинской ПВО. ВИДЕО

Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе, собеседники обсудили подготовку соглашения о безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на фейсбук Зеленского.

Глава государства проинформировал Дуду о ночных ракетных обстрелах объектов энергетики и тяжелой ситуации в Харькове.

"Украина критически нуждается в усиленной поддержке партнеров. Прежде всего - ПВО", - подчеркнул он.

Также стороны обсудили подготовку Глобального саммита мира в Швейцарии, сотрудничество по присоединению нашего государства к ЕС и НАТО, подготовку двустороннего соглашения о безопасности.

Читайте также: Зеленскому постоянно врали относительно строительства защиты энергообъектов и фортификаций, - Шкиль

Автор: 

Зеленский Владимир (20362) Дуда Анджей (756)


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Який сенс у тих угодах, які воно напідписувало.
Зброї як не було, так і нема.
Враження, що захід боїться, що озброїть рашку .
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11.04.2024 19:03 Ответить
А як же рилом на камеру поторгувати? Потужний гундосик потім записати. І... все, воно більше нічого не робить наче.
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11.04.2024 19:17 Ответить
Кожен повинен займатися своєю справою, учитель - навчати, будівельник - будувати, а клоун - грати пісюном на піаніно.
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11.04.2024 19:22 Ответить
польські сцикуни бояться збивати підрські ракети у своєму повітряному просторі, а ви з ними балакаєте про посилення якогось ППО. дуда і зєлєнскій - два клоуна.
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11.04.2024 19:53 Ответить
 
 