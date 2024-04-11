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В Луганской области в результате российского обстрела 4 полицейских получили ранения, когда раздавали гуманитарную помощь. ВИДЕО

11 марта четверо сотрудников полиции попали под российские обстрелы в Луганской области, когда раздавали гуманитарную помощь местным жителям.

Об этом сообщила полиция региона, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители привезли местным жителям Макеевки и Грековки хлеб и брезенты от Краснореченской поселковой военной администрации.

"В Макеевке, когда местные общались с родными с помощью Starlink, оккупанты обстреляли населенный пункт из системы залпового огня "Град". Снаряды взрывались вблизи крестьян и сотрудников полиции", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что среди местных жителей никто не пострадал. Однако из-за обстрела четверо сотрудников полиции получили акубаротравмы.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Автор: 

обстрел (27151) Нацполиция (16463) Луганская область (6496)


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11.04.2024 21:14 Ответить
Лягавих не шкода: 200 тисяч здорових кнурів і биків шастають на іномарках по дорогах, зупиняютиь, шманають багажники. Знедавна - "охороняють" (читай - ховаються за спини дітей) школи. Тепер уже роздають гуманітарку. Від мобілізації їх "відмазують". а, якщо що - миттю робляться "інвалідами". На фронт, сволочі! Лягавими, мусорами і псами їх називали ще при Союзі. Зараз нічого не змінилося.
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11.04.2024 21:17 Ответить
мвс роздає гуманітарку??? це щоб показати що вони потрібні не на фронті???а скільки мусарів загинуло з жезлом в руці???чипд час арету бабусі з петрушкою, чи коливипсували штраф за бризговик
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11.04.2024 23:16 Ответить
Це у дусі донбасян - навести кацапські гради на те місце де твоїм сусідам роздають гуманітарну допомогу.
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12.04.2024 02:18 Ответить
 
 