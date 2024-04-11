В Луганской области в результате российского обстрела 4 полицейских получили ранения, когда раздавали гуманитарную помощь. ВИДЕО
11 марта четверо сотрудников полиции попали под российские обстрелы в Луганской области, когда раздавали гуманитарную помощь местным жителям.
Об этом сообщила полиция региона, передает Цензор.НЕТ.
Правоохранители привезли местным жителям Макеевки и Грековки хлеб и брезенты от Краснореченской поселковой военной администрации.
"В Макеевке, когда местные общались с родными с помощью Starlink, оккупанты обстреляли населенный пункт из системы залпового огня "Град". Снаряды взрывались вблизи крестьян и сотрудников полиции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди местных жителей никто не пострадал. Однако из-за обстрела четверо сотрудников полиции получили акубаротравмы.
Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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