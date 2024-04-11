Бойцы бригады "Азов" сбросами с дронов останавливают попытки штурма врага вблизи Тернов. ВИДЕО
Бойцы бригады НГУ "Азов" меткими сбросами с дронов останавливают попытки штурма врага вблизи Тернов.
Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
На видео — операторы ударных дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ прицельно уничтожают оккупантов днем и ночью.
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Це тільки стефанчук з ВРУ не може зібрати нардепів для їх діяльності!!