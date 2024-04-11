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Бойцы бригады "Азов" сбросами с дронов останавливают попытки штурма врага вблизи Тернов. ВИДЕО

Бойцы бригады НГУ "Азов" меткими сбросами с дронов останавливают попытки штурма врага вблизи Тернов.

Соответствующее видео опубликовано на телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

На видео — операторы ударных дронов 12-й бригады специального назначения "Азов" НГУ прицельно уничтожают оккупантов днем ​​и ночью.

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Автор: 

Азов (793) дроны (3917)


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Молодці наші захисники 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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11.04.2024 23:40 Ответить
Дякуємо Захисників України, за важку роботу щоденну роботу!
Це тільки стефанчук з ВРУ не може зібрати нардепів для їх діяльності!!
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11.04.2024 23:41 Ответить
АЗОВ - СТАЛЬ! Не усі лємінги здихають від кульбітів - є прихильники нижнього брейку, є аганькі, і ті, хто спокійно починає насолоджуватися накабздоном...
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12.04.2024 00:01 Ответить
Смерть кацапам!
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12.04.2024 00:02 Ответить
Приятное глазу успокаивающее видео 👍
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12.04.2024 13:02 Ответить
 
 