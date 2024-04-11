Зеленский предложил президенту Венгрии Шуйоку начать переговоры относительно соглашения о безопасности. ВИДЕО
Владимир Зеленский провел первую встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и предложил ему заключить соглашение о безопасности.
Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Обсудили подготовку Глобального саммита мира. Пригласил Венгрию принять участие в саммите. Предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины и начать работу над двусторонним соглашением о безопасности", - отметил Зеленский.
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