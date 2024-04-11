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Зеленский предложил президенту Венгрии Шуйоку начать переговоры относительно соглашения о безопасности. ВИДЕО

Владимир Зеленский провел первую встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и предложил ему заключить соглашение о безопасности.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили подготовку Глобального саммита мира. Пригласил Венгрию принять участие в саммите. Предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины и начать работу над двусторонним соглашением о безопасности", - отметил Зеленский.

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Автор: 

безопасность (1105) Венгрия (1945) Зеленский Владимир (20362) соглашение (1314)


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Топ комментарии
+3
Если не ошибаюсь, министр иностранных дел Италии сказал что эти "гарантии" не имеют ни какой юридической силы, это символический знак поддержки Украины... Думаю в отношении "гарантий" с другими государствами, это значит тоже самое.
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12.04.2024 01:14
+2
а що дають ті іменовані " безпекові угоди" - що реально сьогодні...., а тим більше із мадярами циганчаками
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11.04.2024 23:49
+2
*Носиться як циган з писаною торбою*.
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12.04.2024 00:22
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нащо?
Він запропонує капітуляцію.
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11.04.2024 23:43 Ответить
а що дають ті іменовані " безпекові угоди" - що реально сьогодні...., а тим більше із мадярами циганчаками
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11.04.2024 23:49 Ответить
То заместо ракет для Patriot. Жінка ромської національності сказала допомагає.
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11.04.2024 23:51 Ответить
Если не ошибаюсь, министр иностранных дел Италии сказал что эти "гарантии" не имеют ни какой юридической силы, это символический знак поддержки Украины... Думаю в отношении "гарантий" с другими государствами, это значит тоже самое.
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12.04.2024 01:14 Ответить
Давай ще з казахстаном
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11.04.2024 23:51 Ответить
А чого так "мілко"? - зразу з ху..ом.
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12.04.2024 07:10 Ответить
Тобто при нападі мадьяри викажуть глибоку? Глибоченну? Чи безмежно - астрономічну стурбованість...
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11.04.2024 23:56 Ответить
З Кім Ченом нє?
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12.04.2024 00:04 Ответить
Вова,ти ше тим мадярським презервативам Закарпаття пообіцяй,щоб вони з тобою якийсь фіговий листочок підписали.
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12.04.2024 00:05 Ответить
*Носиться як циган з писаною торбою*.
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12.04.2024 00:22 Ответить
трі дибіла - ето сіла...
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12.04.2024 00:27 Ответить
Що Зельониє носятся з цими домовленостями? Нічого вони не гарантують. Єрмак їх подає як "безпрецедентно безпековими гарантіями". І скільки їх вже добавили в колекцію? І що сталося? Нас кожен день кацапня накриває ракетами і шахедами. І це після всіх ти папірців з паралельного плану миру імені Зеленского. І що вони варті? Для чого ними замінили шлях до НАТО?
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12.04.2024 00:30 Ответить
Что отображает весь идиотизм этой затеи...
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12.04.2024 03:32 Ответить
Гарантія від кого? Від мадяр? Цей дібіл би ще гарантію від сомалійських піратів забажал. І то б, я важаю, було б надійнише.
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12.04.2024 09:03 Ответить
Чим би дитя не тішилось, вава фантіки збирає, не мішайте
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12.04.2024 09:58 Ответить
 
 