Зеленский предложил президенту Венгрии Шуйоку начать переговоры относительно соглашения о безопасности. ВИДЕО

Владимир Зеленский провел первую встречу с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и предложил ему заключить соглашение о безопасности.

Об этом глава государства написал в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Обсудили подготовку Глобального саммита мира. Пригласил Венгрию принять участие в саммите. Предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины и начать работу над двусторонним соглашением о безопасности", - отметил Зеленский.

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