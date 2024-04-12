Российский пилот сбросил бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК на расположение российской пехоты. ВИДЕО
Российский летчик сбросил бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК на место дислокации российской пехоты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, к сожалению, механизм детонации боеприпаса не сработал.
"Российские оккупанты заселились в чужой дом. Поздравив их с новосельем, ВКС РФ сбросила на них авиационную бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК. Слава российскому инженеру!", - говорится в комментарии к опубликованному в соцсетях видео.
УМПК – модуль планирования и коррекции, разработанный российским предприятием "Базальт". Навесной модуль для превращения обычных неуправляемых бомб в планерные бомбы, высокоточные боеприпасы с увеличенным радиусом действия.
Топ комментарии
+41 Владимир Николенко #234291
показать весь комментарий12.04.2024 10:07
+11 Pawlo Kit
показать весь комментарий12.04.2024 10:20
+10 Gary Grant
показать весь комментарий12.04.2024 09:46
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
================
У нас слабое ПВО, которое не позволяет подлетать нашим самолетам близко к линии фронта. Поэтому использовать планирующие бомбы в "россиянском" стиле мы не можем.
відео в неті є