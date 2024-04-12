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Российский пилот сбросил бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК на расположение российской пехоты. ВИДЕО

Российский летчик сбросил бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК на место дислокации российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к сожалению, механизм детонации боеприпаса не сработал.

"Российские оккупанты заселились в чужой дом. Поздравив их с новосельем, ВКС РФ сбросила на них авиационную бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК. Слава российскому инженеру!", - говорится в комментарии к опубликованному в соцсетях видео.

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Смотрите также: У оккупанта во время ремонта дронов взорвалась граната: "Все оборудование сгорело к чертям. Еще два дня потом детонировало". ВIДЕО

УМПК – модуль планирования и коррекции, разработанный российским предприятием "Базальт". Навесной модуль для превращения обычных неуправляемых бомб в планерные бомбы, высокоточные боеприпасы с увеличенным радиусом действия.

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авиация (2826) армия РФ (19224) бомба (370) оружие (10217) бомбардировка (451)


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Топ комментарии
+41
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12.04.2024 10:07
+11
Завжди балдєю від цієї фотожаби
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12.04.2024 10:20
+10
Це ж очевидно. Гляньте яка гарна дорога на Кончу-Заспу.
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12.04.2024 09:46
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Буданов почав вербувати сАвєцких льотчиків з літерою Зет.
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12.04.2024 09:34 Ответить
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12.04.2024 10:07 Ответить
Завжди балдєю від цієї фотожаби
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12.04.2024 10:20 Ответить
Собак просто шкода було
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12.04.2024 11:14 Ответить
👍
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12.04.2024 12:39 Ответить
Українець Корольов знав куди посилати кацапа подалі
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12.04.2024 13:01 Ответить
ще не вечір, то прістрілка
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12.04.2024 09:35 Ответить
Русня скаржиться, що ЗСУ стали використовувати FPV у ролі пікірувальників. Швидко падають зверху, скидають ********* на ціль і повертаються.
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12.04.2024 09:37 Ответить
"Бомберами" такі FPV називають. Використовують уже кілька місяців. Це потребує високої кваліфікації пілота.
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12.04.2024 10:54 Ответить
Там не просто скид, як у "Баби Яги" чи Мавіка. Це звичайний FPV, з тою різницею, що не б'ється об ціль. Це дійсно потребує неабияких навичок.
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12.04.2024 10:56 Ответить
"Дружній вогонь" рашистів по своїх же військах та своїй території не може не тішити українців. Тож нехай 100% їх зброї буде використано по них самих!
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12.04.2024 09:37 Ответить
Молодець кацапура, справжній бандерівець. І так щоб було кожен день. Як в пісні : бий своїх кацапів, щоб чужі сміялись.
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12.04.2024 09:37 Ответить
Чому не здетонувала? Демітаризація по-путєнскі пройшла трішки невдало.
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12.04.2024 09:37 Ответить
А де наші плануючі бомби?
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12.04.2024 09:37 Ответить
Це ж очевидно. Гляньте яка гарна дорога на Кончу-Заспу.
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12.04.2024 09:46 Ответить
Спитайте краще, де літаки, які б могли їх запускати у достатній кількості. По АКХЗ вдарили декілька раз французькими - і все, закінчились. У русні - літаків багато, а бомб - умовно нескінченно.
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12.04.2024 10:57 Ответить
в асфальте...
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12.04.2024 11:17 Ответить
Их еще только планируют
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12.04.2024 12:40 Ответить
Сколько времени вы потратили на то, чтобы узнать что с нашими бомбами? Задрали дибилы.
================
У нас слабое ПВО, которое не позволяет подлетать нашим самолетам близко к линии фронта. Поэтому использовать планирующие бомбы в "россиянском" стиле мы не можем.
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12.04.2024 12:43 Ответить
жалко что не взорвалась.
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12.04.2024 09:43 Ответить
гуморист
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12.04.2024 09:44 Ответить
Гумораст!
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12.04.2024 12:41 Ответить
Жаль тільки, що бомба впала як шматок металу без великого бадабум!
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12.04.2024 09:47 Ответить
Ах вы мои ребятушки ! Получился обознатушки !
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12.04.2024 09:49 Ответить
Задайте краще питання чому в них фаби пачками робляться а в нас ні ?
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12.04.2024 09:58 Ответить
Вони в них ще з радянських часів.
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12.04.2024 10:03 Ответить
Вони їх виробляють і зараз
відео в неті є
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12.04.2024 10:37 Ответить
Правильніше питання, чому в них за 2 роки, З НУЛЯ розроблено і посталено на поточне і масове виробництво модуль УМПК, котрий дешево робить з звичайної - небезпечну плануючу і точну авіабомбу, а в нас за цей час............телемарафон.
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12.04.2024 11:11 Ответить
Блин, нормальный дом был, люди жили, детей растили... Пришла русня, людей выгнала, дом развалила... Теперь этих дебилов надо еще выгнать. Чтобы жить нормально...
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12.04.2024 10:02 Ответить
Такий обнадійливий заголовок, а в результаті пшик!
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12.04.2024 10:15 Ответить
Рукожопі. Навіть бомби нормальної зробити не можуть.
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12.04.2024 10:18 Ответить
Наші хваляться - нібито скопіювали кацапський "Ланцет" і зробили аналог Та ще й "поставили на потік" (серійно почали випускать) Якщо правда - це радує!
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12.04.2024 10:20 Ответить
От криворукі потвори, навіть самонаїбнутися не можуть толком.
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12.04.2024 10:51 Ответить
Молодці кацапи, вміють здихати.
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12.04.2024 11:34 Ответить
Очєнь правільноє, і мудроє рєшєніє!
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12.04.2024 12:50 Ответить
 
 