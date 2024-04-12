Российский пилот сбросил бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК на расположение российской пехоты. ВИДЕО

Российский летчик сбросил бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК на место дислокации российской пехоты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, к сожалению, механизм детонации боеприпаса не сработал.

"Российские оккупанты заселились в чужой дом. Поздравив их с новосельем, ВКС РФ сбросила на них авиационную бомбу ФАБ-500 с модулем УМПК. Слава российскому инженеру!", - говорится в комментарии к опубликованному в соцсетях видео.

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УМПК – модуль планирования и коррекции, разработанный российским предприятием "Базальт". Навесной модуль для превращения обычных неуправляемых бомб в планерные бомбы, высокоточные боеприпасы с увеличенным радиусом действия.

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