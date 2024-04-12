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На заседании ВРП обнародовали новую запись с места смертельного ДТП с участием судьи Тандыра: "Это я его сбил? Как я мог его сбить?". ВИДЕО

На заседании Высшего совета правосудия продемонстрировали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, Тандыр был за рулем авто, поскольку выходил он не с пассажирского сиденья. При этом он спрашивал: "Это я его сбил? Как я мог его сбить?" Позже на видео, когда судью прямо спросили, водитель ли он, тот ответил: "Я не знаю". Далее Тандыр постоянно утверждал, что был пассажиром. Сначала судья не возражал, что пьян. Когда полицейская сказала, что видит признаки алкогольного опьянения, и что от него есть запах "перегара", Тандыр дважды повторил: "Я знаю".

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Судья постоянно уклонялся от ответов, не сообщал где работает и утверждал, что полицейские пристрастны. Также он отказывался говорить и проходить алкотестер, пока на нем наручники: "Как я могу что-то говорить, если я в наручниках стою?" Также Тандыр ответил, что у него работа "лучше госслужбы".

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Ранее судебно-психологическая экспертиза ДБР подтвердила, что Тандыр на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако, как отметил докладчик по делу Салихов, он не сделал об этом стопроцентного вывода. На следующем заседании Тандыр поблагодарил Виталия Салихова за такую позицию. Что ж, теперь, имея обнародованное видео, любой здравомыслящий наблюдатель может и сам оценить поведение судьи.

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Наконец, ВРП решила приостановить рассмотрение жалобы до 24 апреля. А между тем, сам Тандыр продолжает получать судейское вознаграждение и даже изъявил желание стать заместителем командира роты в Нежинской ТРО, чтобы выйти из-под стражи.

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Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD сообшил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших транспортом в пьяном виде.

В результате ДТП, устроенного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.

Автор: 

ДТП (7673) Высший совет правосудия (568) Алексей Тандыр (30)


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Топ комментарии
+21
Обличчя влади.
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12.04.2024 10:54
+15
Виявив бажання стати заступником ком.роти, ви що там піздов@ти, з такою логікою як що я наприклад загондошу суддю Печерського суду ( наприклад) то як мінімум можу очолити Бригаду👀🤨
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12.04.2024 10:57
+12
Розумієте, якби хоч десяток п'яних за кермом учасників ДТП, які вбили людей своїм авто посадили на довічне, (привіт харківській мажорці, і багатьом іншим багатіям хто вхлам п'яний сідає за кермо). То це б заставило любителів гострих відчуттів їзди п'яними хоча б задуматися над наслідками.
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12.04.2024 10:56
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Обличчя влади.
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12.04.2024 10:54 Ответить
Ото дурака включае. Я ржу.
Правда сегодня еще поржал. Прочитал статистику. Оказывается 92% приговоров суда по делам коррупции...( ВНИМАНИЕ- как говорил Задорнов) -- это...это - ШТРАФ !!!. Все- занавес.
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12.04.2024 13:17 Ответить
рило скоріш за все..яке то обличчя....
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12.04.2024 16:32 Ответить
Розумієте, якби хоч десяток п'яних за кермом учасників ДТП, які вбили людей своїм авто посадили на довічне, (привіт харківській мажорці, і багатьом іншим багатіям хто вхлам п'яний сідає за кермо). То це б заставило любителів гострих відчуттів їзди п'яними хоча б задуматися над наслідками.
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12.04.2024 10:56 Ответить
Трохи вас підправлю: хоч десяток п'яних за кермом учасників ДТП, які вбили людей своїм авто посадили.
Тут не міра покарання важлива, а невідворотність покарання.
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12.04.2024 11:25 Ответить
Тандыр это такой девайс шобы жарить шашлыки. А раз шашлыки жарить, то он точно не виноват
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12.04.2024 10:57 Ответить
Виявив бажання стати заступником ком.роти, ви що там піздов@ти, з такою логікою як що я наприклад загондошу суддю Печерського суду ( наприклад) то як мінімум можу очолити Бригаду👀🤨
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12.04.2024 10:57 Ответить
Пам'ятаю декілька разів бачила дорогі машини без номерів покинуті. Одна роздовбала вночі зупинку громадського транспорту повністю. Інша лежала догори колесами. І це в "жемчужині у моря". Я про те що пора садити довічно любителів п'яної їзди за кермом. Це буде ознакою руху України в європейському напрямку.
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12.04.2024 10:59 Ответить
Поки нікого не вбили відбирати права довічно. Якщо вбили або скалічили когось в п'яному ДТП садити довічно.
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12.04.2024 11:00 Ответить
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12.04.2024 10:59 Ответить
Нічого, всіх виправдають. І Тандира, і того мєнта, що вбив 16річного хлопця на фунікулері. Вони виразять бажання підти на фронт і змити провину кров'ю, а будуть в підрозділі де Ляшко бухати і горлати під караоке.
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12.04.2024 10:59 Ответить
ну ось судям все стало зрозумілим...він невинават...ну разве ви не видите у него била єпилепсія.....
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12.04.2024 11:03 Ответить
Шо тут скажеш - відкупиться - і може сповзнути
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12.04.2024 11:05 Ответить
Головою об руль.... і так 20 разів, щоб оклимався на тому світі. Інакше будуть таке творити і надалі.
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12.04.2024 11:11 Ответить
скоро вже рік минає...запис тільки-но знайшовся?...скажуть: голос подібний до ...
P.S. Дуже зворушило: продовжує отримувати суддівську винагороду і навіть виявив бажання стати заступником командира роти у Ніжинській ТРО Джерело:
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12.04.2024 11:32 Ответить
Хвіздець
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12.04.2024 13:05 Ответить
а что за полицейская с мультяшным голоском? это что? серьезно ее голос, а не измененный?
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12.04.2024 13:11 Ответить
Я не я, машина не моя, а потім в ТРО і на свободу. Можна далі їздити людей вбивати
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12.04.2024 13:22 Ответить
Багатеньки та впливові вбивці безкарні не тільки від закону.
Нагадайте, скільки з них було покарано родичами загиблих судом Лінча?
Жодного!!!!
Нація рабів....
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12.04.2024 14:11 Ответить
От *****, навіть командиром роти погодився бути. Навіть може принести себе в жертву і працювати в МО на посаді міністра! А що?! То ж таке навантаження!
Як то цікаво спостерігати за українською жлобоелітою, яка починає крутитись як змія на сковороді.
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12.04.2024 14:31 Ответить
нас зламає не раша і тупін нас зламає наша суддева влада і корупція очулювана зеленськім
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12.04.2024 17:53 Ответить
Він так працював,він згорав бідолашний на "роботі" в пилюці і багнюці , світла Божого не бачив цілими днями на галерах в тяжких ділах- сама "невинність,чесність , доброзичливість" і "порядність", а ми цього не побачили.Як так можно?За що?Це ж " справжній шахтар і металург" судебної системи в одній особі.А якщо чесно, то бере сором............Нема слів.
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12.04.2024 22:07 Ответить
....чудова демонстрація рішал від правосуддя нашого. Ганьба.
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12.04.2024 23:25 Ответить
Просто ці "нацгвардійці" сикуни (а так воно і є - туди ідуть, щоб злиняти від фронту). Були б нормальні - зібралися б кілька друзів і побратимів, упіймали і удавили падлюку-суддю.. А гніздо його спалили. І так раз-за-разом. Тоді б і мєнти, і депутати, і проКУРВори, і судді... включали би гальма: не лише в машині, а й у черепній коробці.
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14.04.2024 17:05 Ответить
 
 