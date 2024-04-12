На заседании ВРП обнародовали новую запись с места смертельного ДТП с участием судьи Тандыра: "Это я его сбил? Как я мог его сбить?". ВИДЕО

На заседании Высшего совета правосудия продемонстрировали видео с места смертельного ДТП с участием судьи Алексея Тандыра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по записи, Тандыр был за рулем авто, поскольку выходил он не с пассажирского сиденья. При этом он спрашивал: "Это я его сбил? Как я мог его сбить?" Позже на видео, когда судью прямо спросили, водитель ли он, тот ответил: "Я не знаю". Далее Тандыр постоянно утверждал, что был пассажиром. Сначала судья не возражал, что пьян. Когда полицейская сказала, что видит признаки алкогольного опьянения, и что от него есть запах "перегара", Тандыр дважды повторил: "Я знаю".

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Судья постоянно уклонялся от ответов, не сообщал где работает и утверждал, что полицейские пристрастны. Также он отказывался говорить и проходить алкотестер, пока на нем наручники: "Как я могу что-то говорить, если я в наручниках стою?" Также Тандыр ответил, что у него работа "лучше госслужбы".

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Ранее судебно-психологическая экспертиза ДБР подтвердила, что Тандыр на момент совершения ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. Однако, как отметил докладчик по делу Салихов, он не сделал об этом стопроцентного вывода. На следующем заседании Тандыр поблагодарил Виталия Салихова за такую позицию. Что ж, теперь, имея обнародованное видео, любой здравомыслящий наблюдатель может и сам оценить поведение судьи.

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Наконец, ВРП решила приостановить рассмотрение жалобы до 24 апреля. А между тем, сам Тандыр продолжает получать судейское вознаграждение и даже изъявил желание стать заместителем командира роты в Нежинской ТРО, чтобы выйти из-под стражи.

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Напомним, в ночь на 26 мая судья Макаровского райсуда Алексей Тандыр в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил нацгвардейца на блокпосту в Киеве.

В ГБР сообщили, что судья отказался от прохождения осмотра.

Проект PROSUD сообшил, что ранее Тандыр отметился увольнением большого количества водителей, управлявших транспортом в пьяном виде.

В результате ДТП, устроенного судьей Тандыром, погиб 23-летний нацгвардеец Вадим Бондаренко. 27 мая Печерский районный суд в Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра. Согласно экспертизе, бывший судья находился в состоянии алкогольного опьянения во время совершения ДТП.

Впоследствии Тандыр попросил отправить его в армию вместо СИЗО.