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Новости Видео Война
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"Я пришел на войну по объявлению", - оператор беспилотников Максим из подразделения "CODE 9.2" 92-й ОМБр. ВИДЕО

Максим защищает Украину в одном из наиболее результативных подразделений дронов - Code 9.2 92-й штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как воин попал в Code 9.2, а также о выдающихся боевых результатах, в том числе уничтожении десяти единиц техники противника за одну ночь, смотрите в интервью Максима каналу Бутусов плюс.

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Автор: 

Бутусов Юрий (4358) мобилизация (2762) 92 отдельная штурмовая бригада (251) аэроразведка (23)


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Оце дарма ви публікуєте. За ним тепер русня як оскаженіла буде полювати.
Деякі справи і люди потребують тиші.
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12.04.2024 11:33 Ответить
хоть бы балаклаву натянул...
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12.04.2024 12:49 Ответить
Бьется в тесной БТРэрке огонь,
На рашистах смола, как слеза.
И поет мне в видосе гармонь
Про дроны твои молодца.
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12.04.2024 13:23 Ответить
Дякую Юрію ! За такі репортажи! Це гордість Країни та люди повинні їх знати , а на фразу знайдуть, якщо русня виграє , то нас всіх знищать крім колоборантів та ригів
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12.04.2024 14:17 Ответить
 
 