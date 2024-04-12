"Я пришел на войну по объявлению", - оператор беспилотников Максим из подразделения "CODE 9.2" 92-й ОМБр. ВИДЕО

Максим защищает Украину в одном из наиболее результативных подразделений дронов - Code 9.2 92-й штурмовой бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, о том, как воин попал в Code 9.2, а также о выдающихся боевых результатах, в том числе уничтожении десяти единиц техники противника за одну ночь, смотрите в интервью Максима каналу Бутусов плюс.

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