Бригада НГУ "Хартия" объявила набор добровольцев: несколько этапов учений, в том числе за рубежом. ВИДЕО
13-я бригада Нацгвардии "Хартия" объявила набор добровольцев в свои ряды.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Оставить заявку можно по номеру 3333
Или на сайте https://khartiia.org.
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+2 Vsevolod Twerd #583881
показать весь комментарий12.04.2024 18:31
+2 Vsevolod Twerd #583881
показать весь комментарий12.04.2024 21:13
+1 ТутАхламон
показать весь комментарий12.04.2024 21:56
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а ти придатний хіба жуйки з-під столів здирати за кордоном.