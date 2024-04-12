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Бригада НГУ "Хартия" объявила набор добровольцев: несколько этапов учений, в том числе за рубежом. ВИДЕО

13-я бригада Нацгвардии "Хартия" объявила набор добровольцев в свои ряды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Оставить заявку можно по номеру 3333

Или на сайте https://khartiia.org.

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Автор: 

Национальная гвардия (2119)


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Топ комментарии
+2
Туди записують чоловіків, які будуть літаки збивати,
а ти придатний хіба жуйки з-під столів здирати за кордоном.
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12.04.2024 18:31
+2
Не ображайся, але ти тупий, з примітивним мисленням. Вдома, в Україні, мама би тебе ще десь прилаштувала, а за кордоном такий дурень буде хіба посудомийкою до пенсії.
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12.04.2024 21:13
+1
Маму,жінку,сестру-усіх вивіз,чи бурятам залишив?
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12.04.2024 21:56
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Туди записують чоловіків, які будуть літаки збивати,
а ти придатний хіба жуйки з-під столів здирати за кордоном.
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12.04.2024 18:31 Ответить
Не ображайся, але ти тупий, з примітивним мисленням. Вдома, в Україні, мама би тебе ще десь прилаштувала, а за кордоном такий дурень буде хіба посудомийкою до пенсії.
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12.04.2024 21:13 Ответить
Маму,жінку,сестру-усіх вивіз,чи бурятам залишив?
показать весь комментарий
12.04.2024 21:56 Ответить
 
 