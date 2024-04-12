Тела двух оккупантов поочередно взлетают высоко вверх при взрыве вражеской бронемашины. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинскими воинами вражеской бронемашины с оккупантами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно рассмотреть, как после взрыва и последующей детонации тела двух оккупантов поочередно взлетают высоко вверх и падают на землю в нескольких десятках метров от бронемашины.
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аости
цікаво, як другий не полетів одразу? виліз із середини після першого вибуху, а другий вибух - то здетонував бк? чи може після першого вибуху чудом зачепився за шось, а другим вибухом те чудо одірвало?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c2tmkx/ua_2nd_assault_battalion_and_4th_assault/
Здесь очередная пуля в бестолковку с кровавыми деталями:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c2nuxg/longer_version_previously_seen_today_russian/