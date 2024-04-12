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Новости Видео Война
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Тела двух оккупантов поочередно взлетают высоко вверх при взрыве вражеской бронемашины. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинскими воинами вражеской бронемашины с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно рассмотреть, как после взрыва и последующей детонации тела двух оккупантов поочередно взлетают высоко вверх и падают на землю в нескольких десятках метров от бронемашины.

Смотрите также: Вражеские штурмовики на МТЛБ взлетели в воздух после наезда на противотанковую мину. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19224) взрыв (6742) уничтожение (6923)


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Топ комментарии
+48
З днем космонавта,свинорилі
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12.04.2024 14:27
+31
Бєлка і Стрєлка
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12.04.2024 14:49
+19
Сьогодні в кацапів день відбору на Олімпіаду у стрибках?
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12.04.2024 14:27
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З днем космонавта,свинорилі
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12.04.2024 14:27 Ответить
Бєлка і Стрєлка
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12.04.2024 14:49 Ответить
та то не космоавти... низенько над землею літають, мабудь до дощу...
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12.04.2024 23:10 Ответить
Сьогодні в кацапів день відбору на Олімпіаду у стрибках?
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12.04.2024 14:27 Ответить
Там був батут рогозіна
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12.04.2024 14:28 Ответить
Воздушная акробатика. Кацапы своим циркачам бронь не дают.
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12.04.2024 14:33 Ответить
повітряни гімнаости
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12.04.2024 14:33 Ответить
кацапські гіВнасти
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12.04.2024 16:47 Ответить
по заголовку думав, шо повтор, бо сьогодні вже були літуни. а ніт.
цікаво, як другий не полетів одразу? виліз із середини після першого вибуху, а другий вибух - то здетонував бк? чи може після першого вибуху чудом зачепився за шось, а другим вибухом те чудо одірвало?
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12.04.2024 14:37 Ответить
Спочатку з перших секунд перший злетів, а потім в середині відео другий.
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12.04.2024 14:41 Ответить
це я бачу, але чому другий не полетів із першим вибухом? чекав на кращий момент?
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12.04.2024 14:42 Ответить
Просто він "тормоз". Був.
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12.04.2024 14:48 Ответить
зато переміг - далі пролетів
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12.04.2024 14:52 Ответить
До того ж з курявою.
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12.04.2024 15:41 Ответить
він був під сечовим мільдонієм
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12.04.2024 16:48 Ответить
А в цей час росіяни в ютубі намагаються підняти собі мотивацію відео як вони вертольотами штурмували Київську область і як їх боялися цивільні. І до речі лайків на деяких з коментарів по 12-15 тисяч. Накручують своїх людей помирати і далі.
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12.04.2024 14:40 Ответить
Цирк на дроті. На батуті.
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12.04.2024 14:48 Ответить
Другий далі полетів другий виграв но поки тільки кваліфікацію. Чекаємо на наступних підорівспортсменів на килимі.
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12.04.2024 14:52 Ответить
Мюнхаузени )
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12.04.2024 15:00 Ответить
Так вот ты какая "Гойда".
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12.04.2024 15:04 Ответить
Там ще живі таргани вошкалися, видно було як дим зійшов
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12.04.2024 15:32 Ответить
У вас двійня!
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12.04.2024 16:47 Ответить
Ви нє понялі, ета билі барони Мюнхаузени ! І літєлі ані на ядрах !
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12.04.2024 17:11 Ответить
При пальоти насрали в штаны, как и тиришкова касманафтка)))))
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12.04.2024 17:17 Ответить
згадали Ви про цей шмат лайна.... От скажить будь ласка, людина заможна, віку пенсійного, може й не перша,жінка в космосі, але точно перша, в котрої потекло з усіх місць ,які існують, ну чого ще бажати, спочивай собі на обриганих та згодом обісраних лаврах, все одно ти , в хоча б чомусь , байдуже яке воно там, перша людина у світі, а їх там унизу десь 8 ато й дев'ять лярдів борсається.... От навіщо знову у лайно??? Ностальгія? Була людина, яка бачила пам'ятники собі ще за життя, не багато таких,серед тих вісьми лярдів..... Про памятники вже більшне ніхто не згадає... Тільки про те, який це був шмат лайна....
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13.04.2024 01:48 Ответить
Дисциплинированые, очередь соблюдают
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12.04.2024 19:25 Ответить
Я такий толерантний, що не можу навіть порадіти за тих довбо_ів, що відправилися пішки у космос!
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13.04.2024 19:33 Ответить
Двоих в норе сожгли заживо, другому раздробили башку, ну и помелочам ещё:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c2tmkx/ua_2nd_assault_battalion_and_4th_assault/

Здесь очередная пуля в бестолковку с кровавыми деталями:

https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c2nuxg/longer_version_previously_seen_today_russian/
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13.04.2024 22:30 Ответить
 
 