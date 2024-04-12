Тела двух оккупантов поочередно взлетают высоко вверх при взрыве вражеской бронемашины. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлено уничтожение украинскими воинами вражеской бронемашины с оккупантами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи можно рассмотреть, как после взрыва и последующей детонации тела двух оккупантов поочередно взлетают высоко вверх и падают на землю в нескольких десятках метров от бронемашины.

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