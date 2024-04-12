Гольфкар с оккупантами избежал удара украинского дрона, потому что наехал на противотанковую мину. ВИДЕО
Китайский гольфкар с российскими оккупантами сумел избежать удара украинского дрона. За секунду до вероятной атаки машинка наехала на противотанковую мину.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.
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штурмовикиобриганці" дезінтегрувалися на атоми.
До п'ятої лунки не доїхали!
вони здохли