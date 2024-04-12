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Гольфкар с оккупантами избежал удара украинского дрона, потому что наехал на противотанковую мину. ВИДЕО

Китайский гольфкар с российскими оккупантами сумел избежать удара украинского дрона. За секунду до вероятной атаки машинка наехала на противотанковую мину.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Неудачная попытка "намангаленного" грузовика с оккупантами атаковать украинские позиции под Работино. ВИДЕО

Автор: 

дроны (3923)


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Топ комментарии
+49
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12.04.2024 23:27
+13
Везунчики, міна врятувала, але є ньюанс. А один кацап ще й намагався нашого дрона збити своїми мощами, от гандон.
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12.04.2024 23:51
+12
Короткий зміст: "банзай-штурмовики обриганці" дезінтегрувалися на атоми.

До п'ятої лунки не доїхали!
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12.04.2024 23:26
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Де то вiдео?
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12.04.2024 23:16 Ответить
Кінєскоп сів. Вставати не хоче
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12.04.2024 23:22 Ответить
Короткий зміст: "банзай-штурмовики обриганці" дезінтегрувалися на атоми.

До п'ятої лунки не доїхали!
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12.04.2024 23:26 Ответить
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12.04.2024 23:27 Ответить
Що у Бутусова з відео завжди? Але поставив "подобається".
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12.04.2024 23:46 Ответить
Везунчики, міна врятувала, але є ньюанс. А один кацап ще й намагався нашого дрона збити своїми мощами, от гандон.
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12.04.2024 23:51 Ответить
Самий "кайф поламали" оператору! А він так прицілювався! Надіюся, знайшов гідну "заміну"?
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13.04.2024 14:02 Ответить
дрон же міг повернутися ?
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13.04.2024 14:26 Ответить
У мій час такого ще не було - "камікадзе" не водилися А хлопці говорили що стараються не повертать назад дрони - небезпечно при посадці Сказали: "Простіше знайти якусь іншу ціль - чим ганять дрона туди-сюди…"
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13.04.2024 14:54 Ответить
Чудово все скінчилося для русофашистів на нашій землі ,
вони здохли
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12.04.2024 23:54 Ответить
Чудово також для їхніх самок, дві доби разом зі своїй дяровні будуть бухати, сподіваюсь що наїдуть на якесь палево ...
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13.04.2024 21:19 Ответить
Не вмер Гаврило, так галушкою вдавило...
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12.04.2024 23:58 Ответить
Уникли... Так це - таки до Кобздона чи до хору Алєксандрава, ніпайму?..
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13.04.2024 00:13 Ответить
Ліза-дохтур визначить
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13.04.2024 00:55 Ответить
Гіві з Моторолою теж у роздумах з цього питання...
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13.04.2024 09:30 Ответить
Своя міна - це вам не бандерівська - вибухає по-свійськи, по-доброму.
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13.04.2024 01:02 Ответить
Шкода що дрон загинув, а орки падли напевно вже йосін виступ вдруге передивляються.
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13.04.2024 01:12 Ответить
Прекрасные старания, прекрасный результат! Тут как раз достойны похвалы
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13.04.2024 01:45 Ответить
Птичку жалко
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13.04.2024 02:02 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c2tmkx/ua_2nd_assault_battalion_and_4th_assault/ терматная смесь с каучуком - это вещь!
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13.04.2024 08:45 Ответить
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/1c29kdq/ua_chervona_kalina_brigade_drone_pilots_spotted_a/ кацап добре заховався
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13.04.2024 08:59 Ответить
Мне показалось? Из машины вылетел русское дерьмо.
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13.04.2024 21:59 Ответить
 
 