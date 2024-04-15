Очередное село-призрак на карте Украины: как выглядит Работино после многочисленных атак армии РФ. ВИДЕО
Силы обороны юга опубликовали видео, в котором показали результат уничтожения российскими войсками села Работино – в населенном пункте нет ни одного уцелевшего дома.
Спасаясь от оккупантов, люди вынуждены были уехать из села Работино, передает Цензор.НЕТ. От населенного пункта остались одни развалины.
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+6 Центр 820 #589399
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+5 Пересічний українець #452786
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+1 ДенКо
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В Бахмуті був, в Авдіївці був...
Може в Часів Яр ?
Увесь, отой ООН з його радою безпеки, упродовж 11 років, тільки й зхильований, але десь глибоко…