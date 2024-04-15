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Новости Видео Война
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Очередное село-призрак на карте Украины: как выглядит Работино после многочисленных атак армии РФ. ВИДЕО

Силы обороны юга опубликовали видео, в котором показали результат уничтожения российскими войсками села Работино – в населенном пункте нет ни одного уцелевшего дома.

Спасаясь от оккупантов, люди вынуждены были уехать из села Работино, передает Цензор.НЕТ. От населенного пункта остались одни развалины.

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Автор: 

армия РФ (19197) Запорожская область (3076)


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Топ комментарии
+6
Так повинна виглядати мацква і весь )(уйлостан!
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15.04.2024 16:46
+5
Зеленський дивиться на карту і розмірковує - куди би ще з'їздити пофоткатися ?
В Бахмуті був, в Авдіївці був...
Може в Часів Яр ?
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15.04.2024 16:47
+1
Бажаю, щоб вся мацкаляндія так виглядала!
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15.04.2024 16:47
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Я вибачаюся, але невже виглядає гірше Іловайська?
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15.04.2024 16:43 Ответить
Відколи Роботине стало містом?
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15.04.2024 16:46 Ответить
Так повинна виглядати мацква і весь )(уйлостан!
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15.04.2024 16:46 Ответить
Бажаю, щоб вся мацкаляндія так виглядала!
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15.04.2024 16:47 Ответить
Зеленський дивиться на карту і розмірковує - куди би ще з'їздити пофоткатися ?
В Бахмуті був, в Авдіївці був...
Може в Часів Яр ?
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15.04.2024 16:47 Ответить
9 квітня 2024-Харків
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15.04.2024 17:36 Ответить
Це і є "русскій мір" ці варвари прийшли що б : убивати ,руйнувати і грабувати ось ці відео Роботиного ,Соледара ,Бахмута ,Марїнки ,Авдіївки та інших десятків міст і сіл показати американським конгресменам ,чи таку вони демократію бачать ,на жал влада нічого не робить що б поширювати правду про війну і злочини рашистів.
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15.04.2024 16:51 Ответить
Куди дотягнувся в Україні, воєнний злочинець прутін, там - кров, смерть, руїна, сльози Українців!!

Увесь, отой ООН з його радою безпеки, упродовж 11 років, тільки й зхильований, але десь глибоко…
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15.04.2024 17:19 Ответить
там була: організація з безпеки і співробітництва в Європі
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15.04.2024 17:38 Ответить
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15.04.2024 17:39 Ответить
 
 