Очередное село-призрак на карте Украины: как выглядит Работино после многочисленных атак армии РФ. ВИДЕО

Силы обороны юга опубликовали видео, в котором показали результат уничтожения российскими войсками села Работино – в населенном пункте нет ни одного уцелевшего дома.

Спасаясь от оккупантов, люди вынуждены были уехать из села Работино, передает Цензор.НЕТ. От населенного пункта остались одни развалины.

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