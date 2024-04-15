Нацгвардейцы ударили по вражеской пехоте, скрывшейся в подвале дома на Запорожском направлении. ВИДЕО

В Запорожской области операторы беспилотников ЦСП "Омега" атаковали живую силу неприятеля.

Об этом сообщает Национальная Гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная попытка россиян закрепиться на местности оказалась роковой, спецназовцы сначала направили FPV-дрон с мощным зарядом в остатки разрушенного погреба, где скрывался противник. Уцелевшие вражеские штурмовики панически начали покидать свое логово, чтобы скрыться, но наши пилоты FPV-дронов завершили свое дело, уничтожив врага", - заявили защитники.

Смотрите также: Российские пропагандисты хвастаются, что стоимость одной высокоточной ракеты, запускаемой по Украине, равна стоимости целой школы. ВИДЕО