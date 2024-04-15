Нацгвардейцы ударили по вражеской пехоте, скрывшейся в подвале дома на Запорожском направлении. ВИДЕО
В Запорожской области операторы беспилотников ЦСП "Омега" атаковали живую силу неприятеля.
Об этом сообщает Национальная Гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Очередная попытка россиян закрепиться на местности оказалась роковой, спецназовцы сначала направили FPV-дрон с мощным зарядом в остатки разрушенного погреба, где скрывался противник. Уцелевшие вражеские штурмовики панически начали покидать свое логово, чтобы скрыться, но наши пилоты FPV-дронов завершили свое дело, уничтожив врага", - заявили защитники.
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