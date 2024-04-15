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Новости Видео Война
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Нацгвардейцы ударили по вражеской пехоте, скрывшейся в подвале дома на Запорожском направлении. ВИДЕО

В Запорожской области операторы беспилотников ЦСП "Омега" атаковали живую силу неприятеля.

Об этом сообщает Национальная Гвардия Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная попытка россиян закрепиться на местности оказалась роковой, спецназовцы сначала направили FPV-дрон с мощным зарядом в остатки разрушенного погреба, где скрывался противник. Уцелевшие вражеские штурмовики панически начали покидать свое логово, чтобы скрыться, но наши пилоты FPV-дронов завершили свое дело, уничтожив врага", - заявили защитники.

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Автор: 

уничтожение (6909) Запорожская область (3076)


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47сьомне прийшло працювати за контрактом... А там тікет накабздоншов і лада
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15.04.2024 18:15 Ответить
Смерть кацапам!
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15.04.2024 18:52 Ответить
Смерть свинособакам...
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15.04.2024 18:54 Ответить
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https://uk.wikisource.org › wiki › Свято_в_Чигирині

- Беріть ножі! освятили." Ударили в дзвони, Реве гаєм: "освятили!" Аж серце холоне! Освятили, освятили! (Т Г Шевченко, поема «Гайдамаки»)
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16.04.2024 00:15 Ответить
 
 