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Новости Видео Война
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Бойцы 92-й ОШБр атаковали оккупантов на мотоциклах, которые ехали штурмовать украинские позиции на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Воины 22-го отдельного мотопехотного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады остановили дроном-камикадзе российских оккупантов на мотоциклах, пытавшихся штурмовать украинские позиции на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Бутусов Плюс, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Наши бойцы атакуют здание, где скрываются три оккупанта. ВИДЕО

Автор: 

ликвидация (3534) 92 отдельная штурмовая бригада (251)


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Топ комментарии
+9
в Україні немає сталі ?
в Україні немає Гетьмана !!!

.
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15.04.2024 20:40
+7
Бійці 92 ОШБр оштрахвували окупантів на мотоциклах
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15.04.2024 20:35
+5
мотоцикли були слабоброньовані.
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15.04.2024 20:34
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Далі в хід підуть тачанки😁
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15.04.2024 20:34 Ответить
мотоцикли були слабоброньовані.
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15.04.2024 20:34 Ответить
чому ЗСУ не використувують ?

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15.04.2024 20:38 Ответить
в Україні немає сталі ?
в Україні немає Гетьмана !!!

.
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15.04.2024 20:40 Ответить
замість Гетьмана править ниций лихвар ...
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15.04.2024 22:14 Ответить
Що я помітив цікаве - розвиток інженерії (в тому числі й військової) в Україні рухається набагато швидше, ніж у кацапів Не зважаючи на всі перепони, які робляться нашою продажною владою - новинки у новому застосуванні наявних озброєнь та самі новинки озброєння у нас з"являються раніше, ніж у противника Якщо у нього і з"являється щось раніше - то вже скопійоване з уже наявних іноземних зразків (як ті ж "Ланцети" , чи "Орлани") Решітки додаткового бронювання вони у нас скопіювали Так само, як і ударні дрони і тактику їх застосування І техніка їхня у нас набагато ефективніше працює От що значить - "індивідуальність мислення" та "відсутність стадного рабського менталітету" А що було-б, якби ми мали такі економічні можливості , як в Росії? І головне - якби влада не те що не "допомагала" ,- але хоча-б не "заважала" у здійсненні цього! Саме тому кацапи і "лезут - как сабака на забор" в Україні - бо без нас вони - "дике стадо"...
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16.04.2024 07:09 Ответить
ДПСУ використовують.
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15.04.2024 20:43 Ответить
молодці !

а хто забороняє використовувати "спіраль бруно" нашому геніальному про-сирському ?

.
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15.04.2024 21:05 Ответить
якщо не збираєшся просуватись вперед, то можеш використовувати.
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16.04.2024 00:51 Ответить
На кордоні з поляками, словаками та мадярами?
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15.04.2024 22:11 Ответить
єгоза у нас на кордоні з білорусією і росією.
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16.04.2024 00:49 Ответить
Бійці 92 ОШБр оштрахвували окупантів на мотоциклах
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15.04.2024 20:35 Ответить
Шо! Без шльєма ссуки їхали?!
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15.04.2024 20:38 Ответить
Без мізків.
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15.04.2024 23:09 Ответить
А не слід було порушувати правиланього дорожнього руху!
Байкери хєрові!
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15.04.2024 20:37 Ответить
Шойгу, где "Арматы"?
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15.04.2024 20:39 Ответить
По рашко каналам два дня назад сказали что атака на моцоцыклах была успешной.
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15.04.2024 20:41 Ответить
ну да, байкєри успєшілісь за допомогою Browning M2.
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15.04.2024 20:46 Ответить
Косметички були?
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15.04.2024 20:41 Ответить
Їх вів в атаку корєш путєна, проктолог Залдостанов?
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16.04.2024 09:05 Ответить
Бар "Голубая устрица"?
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15.04.2024 20:42 Ответить
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15.04.2024 20:44 Ответить
А їх завданням було "кіно знімать"? Чи "атаку відбивать"? От вони й відбивали атаку, паралельно фіксуючи (за можливості) результати її відбиття
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16.04.2024 07:12 Ответить
Сміх сміхом, але роісія має ще змогу виробляти 150- 200 шт нових танків і відновлювати із зберігання ще 700- 800 шт. І це все рано чи пізно поїде на фронт.
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15.04.2024 21:09 Ответить
...і буде спалено

******** танк без КАЗ - покійник, що Т-62, що Лео-2
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15.04.2024 21:31 Ответить
Блін. Ти за кількісттю шапок слідкуй, закінчаться, чим " палити" будеш. Піонєри- герої одні...
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15.04.2024 22:50 Ответить
22-25 новых в мес. и 80-90 восстановление или ремонт подбитых и это в 3 смены,а ввы и дальше смотрите сборку щахидов с зеркалами,кацапы это 80% понтов и надувания щек
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15.04.2024 21:40 Ответить
Ехали медведи на веласапеде
А за ними орк задом наперёд...
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15.04.2024 21:29 Ответить
Но он исчез и никто не знал
Куда теперь мчит его байк
Один бродяга нам сказал
Что он ( как Х@@ло завещал )
Отправился в рай
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15.04.2024 22:16 Ответить
Все правильно: "Все нове - добре забуте старе!" Колись дивився учбовий фільм про бойову підготовку китайських віськ у 50 роки ХХ ст Там атака велася на велосипедах Водій крутив педалі та управляв велосипедом а стрілець на високому сидінні ззаду стріляв поверх його голови Тепер орки стали "моторизованими" і йдуть у наступ на кросових мотоциклах Уже прогрес!
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16.04.2024 06:53 Ответить
Пацики на моциках ))
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16.04.2024 09:12 Ответить
з повним баком бензика..
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16.04.2024 09:30 Ответить
 
 