Чтобы защитить Украину, как Израиль, нужна политическая воля, а не активизация 5-й статьи НАТО, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем обращении Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников проявить политическую волю в вопросе защиты Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.

"Сейчас весь мир увидел по действиям союзников в небе Израиля и соседних стран, каким действительно эффективным может быть единство в защите от террора, если в основе единства - достаточная политическая воля. Вместе действовали Израиль, Америка, Британия, Франция и Иордания. Вместе они не допустили, чтобы террор возобладал. И вместе работают - со многими другими, - чтобы не было и дальнейшей эскалации.

Израиль не является членом НАТО, и не нужно было ничего такого, как активизация 5-й статьи. И никто не оказался втянутым в войну. Они просто помогли защитить жизнь.

"Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока. Баллистика повсюду бьет одинаково, если ее не сбить. Небо Европы могло бы уже давно получить именно такую защиту, которая нужна, если бы так же и у Украины была подобная полная поддержка партнеров в сбитии дронов и ракет. Террор должен проигрывать повсюду и полностью, а не где-то больше, а где-то меньше.

Я благодарю всех в мире - каждого лидера, каждое государство, которые действительно помогают нам с ПВО, с необходимыми ракетами для защиты неба, которые тренируют наших ребят на F-16. Все это работает и в дальнейшем будет работать на защиту жизни. Но мы видим сейчас, как единство может сработать действительно на сто процентов и как почти сто процентов "шахедов" и ракет могут быть сбиты. Мы будем говорить с партнерами об этом", – сказал Зеленский.

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