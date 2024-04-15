Чтобы защитить Украину, как Израиль, нужна политическая воля, а не активизация 5-й статьи НАТО, - Зеленский. ВИДЕО
В вечернем обращении Владимир Зеленский в очередной раз призвал союзников проявить политическую волю в вопросе защиты Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео было опубликовано в телеграм-канале президента.
"Сейчас весь мир увидел по действиям союзников в небе Израиля и соседних стран, каким действительно эффективным может быть единство в защите от террора, если в основе единства - достаточная политическая воля. Вместе действовали Израиль, Америка, Британия, Франция и Иордания. Вместе они не допустили, чтобы террор возобладал. И вместе работают - со многими другими, - чтобы не было и дальнейшей эскалации.
Израиль не является членом НАТО, и не нужно было ничего такого, как активизация 5-й статьи. И никто не оказался втянутым в войну. Они просто помогли защитить жизнь.
"Шахеды" в небе Украины звучат так же, как и в небе Ближнего Востока. Баллистика повсюду бьет одинаково, если ее не сбить. Небо Европы могло бы уже давно получить именно такую защиту, которая нужна, если бы так же и у Украины была подобная полная поддержка партнеров в сбитии дронов и ракет. Террор должен проигрывать повсюду и полностью, а не где-то больше, а где-то меньше.
Я благодарю всех в мире - каждого лидера, каждое государство, которые действительно помогают нам с ПВО, с необходимыми ракетами для защиты неба, которые тренируют наших ребят на F-16. Все это работает и в дальнейшем будет работать на защиту жизни. Но мы видим сейчас, как единство может сработать действительно на сто процентов и как почти сто процентов "шахедов" и ракет могут быть сбиты. Мы будем говорить с партнерами об этом", – сказал Зеленский.
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Розумієте рівень !!!Не асфальт кладуть не плитку перекладають не гуманітарку крадуть не реконструкції на сотні мільярдів ,а безпека !А ми все з протянутою рукою країна яка може випускати своє ППО і є ракетна програма яка завалена.
Щось не зрозуміло як вони працюють...
це каже той, хто знімав клістрони з систем ППО?
це розповідає той, хто за два роки повномасштабного вторгнення не знайшов можливості для відновлення розробки свого ППО???
цей ******* навіть не знайшов можливості для замовлення на стугни, що приводить до розформування підрозділів ПТРК, бо нема чим стріляти, а КБ Луч стоїть…
Більше того - перепрямування коштів з єдиного марафєту та дом-25, до ЗСУ він вважає недоцільним…
от підняти істерику, щоби її підхопили зє-дятли і відволікли увагу від того, що ******* та його команда самозакохані профани і невігласи у всьому, крім піаразму - це воно може і вважає доцільним.
Ти є ганьба єврейського народу!
Після 4 ухилянь в Ізраїлі тебе не те що в презікі, тебе б на роботу не взяли!
От тим і відрізняється Уа від Ізраелю і тому їм і допомагають, а мутній Україні ні. .
як таке криворагульне прокацапське чмо можна було вибрати Президентом України ???