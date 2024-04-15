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Пленный россиянин об отношении командиров: "12 часов ждали эвакуации, нас кормили обещаниями, но никто так и не пришел". ВИДЕО

Русаков Максим служил в 74-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. По его словам, он вместе с группой оккупантов на трех БМП и двух танках выехали на штурм. Однако за считанные минуты россияне были разбиты бойцами украинской армии.

Оккупанты, которым удалось выжить, скрылись под подбитым БТР. Россияне вызвали эвакуацию, однако 12 часов их только кормили обещаниями, пока воины ВСУ не выгнали окупантов из укрытия, сообщает Цензор.НЕТ. О том, как Русаков Максим попал в плен, смотрите дальше на ютуб-канале Бутусов Плюс.

Смотрите также: Пограничники взяли в плен трех оккупантов на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19197) Бутусов Юрий (4358) пленные (2137)


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Топ комментарии
+13
Та насрать, як до цих уродів їхні командири ставляться.
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15.04.2024 21:27
+8
"Рускіє своіх нє брасают" (с)
А просто знищують, бо то - розхідний матеріал. Вони намагаються врятувати техніку, але не м'ясо. Захищають техніку, але не наповнювач для сміттєвих пакетів.
Вони готові випускати по Україні сотні шкіл і лікарень (по вартості), але не поворухнуть і пальцем для заміни бараків на нормальне житло, проведення каналізації та газу до своїх рабів. А повінь! З і конами політали і хватить. Влітку, коли будуть горіти ліси, буде теж саме.
Тут треба лише допомогти московитам знищувати себе або, принамні, не заважати
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15.04.2024 21:39
+8
Хм. Бачила недавно молодих росіян п'яних. Увімкнули на всю магнітолу у трамваї і матом один одного поливали голосно. Подумалося якби їм дали зброю вони просто так викосили усіх кого б змогли. Сміття на тілі планети, а не нація.
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15.04.2024 21:41
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Та насрать, як до цих уродів їхні командири ставляться.
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15.04.2024 21:27 Ответить
Ти не тут "жужжиш" ! Тобі - на "лента: сру"
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15.04.2024 21:44 Ответить
Ти б, ваня, сіло на пляшку і не жужжало.
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15.04.2024 22:52 Ответить
С..ка, я зараз заплачу ... Закрийте вікно Овертона важким хрестом назавжди.
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15.04.2024 21:31 Ответить
"Рускіє своіх нє брасают" (с)
А просто знищують, бо то - розхідний матеріал. Вони намагаються врятувати техніку, але не м'ясо. Захищають техніку, але не наповнювач для сміттєвих пакетів.
Вони готові випускати по Україні сотні шкіл і лікарень (по вартості), але не поворухнуть і пальцем для заміни бараків на нормальне житло, проведення каналізації та газу до своїх рабів. А повінь! З і конами політали і хватить. Влітку, коли будуть горіти ліси, буде теж саме.
Тут треба лише допомогти московитам знищувати себе або, принамні, не заважати
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15.04.2024 21:39 Ответить
Ці розповіді розчулюють різного гатунку "гемнесті інтернейшнл" і вони шлють комісію за комісією з перевірками, чи нещасним полоненим надають психологічну допомогу і чи вчасно міняють підгузки...
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15.04.2024 21:40 Ответить
Хм. Бачила недавно молодих росіян п'яних. Увімкнули на всю магнітолу у трамваї і матом один одного поливали голосно. Подумалося якби їм дали зброю вони просто так викосили усіх кого б змогли. Сміття на тілі планети, а не нація.
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15.04.2024 21:41 Ответить
Оце, щоб Ви розуміли, і є прояв зайвої хромосоми.
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15.04.2024 22:54 Ответить
Да і хй з ними. Нехай виздихають усі...
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15.04.2024 21:53 Ответить
Нас - рать на того орка та його командирів… орку орче..
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15.04.2024 22:23 Ответить
наші воїни про наше командування скажуть теж саме .. нажаль
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15.04.2024 22:30 Ответить
Курва! Зліпило таку жалібну "морду ліца", що лишається тільки "абнять і плакать"...
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15.04.2024 23:01 Ответить
Не хвилюйтесь так сильно - у нас наобіцяно міліон дронів та бпла на 24 рік - з цієї ціфри держава постачає тіки 5%.
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16.04.2024 02:59 Ответить
І? В чому "мораль", або суть цієї історії? Що в цьому матеріалі повинно надихнути, або отримати точку "опори", або "зборки". Ямце бачу як чергову історію про звичайного "3,14дора", а нахль вона в нашому інформаційному полі. Показати як у них все погано? Серйозно?
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16.04.2024 10:13 Ответить
змішані відчуття в мене викликають ці кацапські полонені гомункули. Одночасно й жалість і страшенну огиду, як таргани - нібито і живе створіння, і водночас такі огидні "живі створіння".. Якесь біосміття, не здатне відстояти свою гідність, і навіть свої життя, йдуть як барани на бійню. Ідейних не так вже й багато, переважно всіх ідейних ще у 2014-му заїбошили. Залишились в більшості або за гроші, або від безвиході. Кріпаки чортові. І самі не живуть і іншим країнам не дають.
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16.04.2024 11:27 Ответить
 
 