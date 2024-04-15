Пленный россиянин об отношении командиров: "12 часов ждали эвакуации, нас кормили обещаниями, но никто так и не пришел". ВИДЕО
Русаков Максим служил в 74-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. По его словам, он вместе с группой оккупантов на трех БМП и двух танках выехали на штурм. Однако за считанные минуты россияне были разбиты бойцами украинской армии.
Оккупанты, которым удалось выжить, скрылись под подбитым БТР. Россияне вызвали эвакуацию, однако 12 часов их только кормили обещаниями, пока воины ВСУ не выгнали окупантов из укрытия, сообщает Цензор.НЕТ. О том, как Русаков Максим попал в плен, смотрите дальше на ютуб-канале Бутусов Плюс.
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+13 MsSkifia #566162
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+8 Evgeny N
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+8 Людмила Полякова #573716
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А просто знищують, бо то - розхідний матеріал. Вони намагаються врятувати техніку, але не м'ясо. Захищають техніку, але не наповнювач для сміттєвих пакетів.
Вони готові випускати по Україні сотні шкіл і лікарень (по вартості), але не поворухнуть і пальцем для заміни бараків на нормальне житло, проведення каналізації та газу до своїх рабів. А повінь! З і конами політали і хватить. Влітку, коли будуть горіти ліси, буде теж саме.
Тут треба лише допомогти московитам знищувати себе або, принамні, не заважати