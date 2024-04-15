Пленный россиянин об отношении командиров: "12 часов ждали эвакуации, нас кормили обещаниями, но никто так и не пришел". ВИДЕО

Русаков Максим служил в 74-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. По его словам, он вместе с группой оккупантов на трех БМП и двух танках выехали на штурм. Однако за считанные минуты россияне были разбиты бойцами украинской армии.

Оккупанты, которым удалось выжить, скрылись под подбитым БТР. Россияне вызвали эвакуацию, однако 12 часов их только кормили обещаниями, пока воины ВСУ не выгнали окупантов из укрытия, сообщает Цензор.НЕТ. О том, как Русаков Максим попал в плен, смотрите дальше на ютуб-канале Бутусов Плюс.

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