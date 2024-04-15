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Воины ВСУ из РСЗО HIMARS ударили по скоплению оккупантов вблизи Красногоровки. ВИДЕО

Возле Красногоровки Донецкой области Силы обороны Украины из РСЗО HIMARS ударили по скоплению российской пехоты, которая пыталась там закрепиться.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Пленный россиянин об отношении командиров: "12 часов ждали эвакуации, нас кормили обещаниями, но никто так и не пришел". ВИДЕО

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уничтожение (6909) HIMARS (286)


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Це був останній вцілілий будинок?
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15.04.2024 23:28 Ответить
Це були орки московські, в мирній Україні!!
Слава Захисникам України та їх Родинам
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15.04.2024 23:39 Ответить
Та я з цим згоден. Може навіть десь і за. Просто мого будинку теж не стало..ностальгія. Тай тактика наша мені теж зрозуміла. Ми не будуємо оборонних укріплень, за якими ховаються населенні пункти та являються тиловим забезпеченням, ми з населених пунктів робимо оборонні укріплення. Які потім беруться в "клещи" (бо нема укріплень в полі) руйнуються , перебивається логістика, і коли не залишається "укріплень"в населеному пункті, ми поспіхом його залишаєм, за безцільністтю. Та переходимо на наступні "підготовлені оборонні лінії" які складаються з наступних населених пунктів. ( а навіщо вони нам, їх все одно віддавать) А країна в цей час торгує... навіть торгові війни веде...всім чим може і як може. А укріплень нема. В країні війни нема! Бізнес маст го он! Сери мери пери торгують гуманітаркою. І ніяких законів военного времени.
Може, як що, я двадцять років будував, своїми руками" укріплення"для держави, то хай мені заплатять як підряднику?
Бо я не розумію за що я цій "криші" податки все життя платив?
А де наші ПВК? Чому ні хто своєї армії не винаймає? Для захисту своїх заводиків? Можна було и на іноземний легіон скинутись(літуни там, ракетчики..) Логіка в цьому є? Це так, думки в слух.
Як в анегдоті " а теперь попробуйте со всей этой ****** взлететь".
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16.04.2024 00:59 Ответить
 
 