Воины ВСУ из РСЗО HIMARS ударили по скоплению оккупантов вблизи Красногоровки. ВИДЕО
Возле Красногоровки Донецкой области Силы обороны Украины из РСЗО HIMARS ударили по скоплению российской пехоты, которая пыталась там закрепиться.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Оперативный ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
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Слава Захисникам України та їх Родинам
Може, як що, я двадцять років будував, своїми руками" укріплення"для держави, то хай мені заплатять як підряднику?
Бо я не розумію за що я цій "криші" податки все життя платив?
А де наші ПВК? Чому ні хто своєї армії не винаймає? Для захисту своїх заводиків? Можна було и на іноземний легіон скинутись(літуни там, ракетчики..) Логіка в цьому є? Це так, думки в слух.
Як в анегдоті " а теперь попробуйте со всей этой ****** взлететь".